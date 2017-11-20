DHA ANKARA- Nuri Okutan: Türkiye'nin  Zarrab davasıyla rehin alınması önlenmelidir

İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan, \"Devlet aklı devreye girmeli ve bedeli ne olursa olsun Türkiye\'nin Zarrab davasıyla rehin alınması önlenmelidir\" dedi.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan TBMM\'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, \"Türkiye\'nin evinin içerisinin temiz olmaması bu dönemde dış politikada Türk düşmanlarının işini kolaylaştırmakta, onların ekmeğine yağ sürmektedir\" diyen Okutan, \"Batı dünyasındaki Türk ve Türkiye düşmanlığının bir de şeytanlaştırmaya kadar uzanan bir boyutu var. Batı dünyasında bilhassa ABD\'de ki düşünce kuruluşlarında üretilen raporlarda ve medyada yer alan haber ve yorumlarda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile ilgili aleyhte yayınlar her geçen gün artmaktadır. Üzülerek görmekteyiz ki iş bir şeytanlaştırma boyutuna ulaşmıştır. Bu durumu hiç bir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir\" dedi.

Açıklamasında iktidarı eleştiren Okutan, şöyle konuştu:

\"İktidar sahipleri büyük bir aymazlık içerisinde dış politikadaki bu gelişmelerin kendi oylarını ne kadar arttıracağı konusu ile meşgul. Bu alandaki olumsuzlukları arttıracak laf kalabalığı üretme dışında bir inisiyatifi yok. Biz ise dış dünyadaki bilhassa batı ülkelerinde olumsuz gelişmelerden son derece rahatsızız. Türkiye, cumhuriyet tarihimiz boyunca dış dünyada hiç bu kadar incitici ve kötü muameleye maruz kalmamıştı. Biz dünyadaki Türkiye aleyhine gelişmelerden dolayı endişeliyiz. Endişemiz ülkemiz ve milletimizin geleceği için. Endişe içinde soruyoruz, neler oluyor, nereye gidiyoruz.ö

Okutan, yaşanan bu problemin en az zararla atlatabilmek için Türkiye\'nin yapması gereken çalışmaları şu şekilde özetledi:

\"Dış politika, iç politikaya ve bilhassa içerideki oy hesaplarına alet edilmemeli, Türkiye\'nin dış politikadaki tarihi birikiminin gereği yapılmalıdır. Türkiye bir an önce aklıselim politikalar hakim olmalı, Türkiye kendi ayağına kurşun sıkmaktan vazgeçmelidir. Devlet yöneticileri yangına körükle gitme siyasetinden ve dış politikayla ilgili olur olmaz konuşma alışkanlığından vazgeçmelidir. Devlet aklı devreye girmeli ve bedeli ne olursa olsun Türkiye\'nin Zarrab davasıyla rehin alınması önlenmelidir.\"

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Nuri Okutan\'ın açıklaması

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-