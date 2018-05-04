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DHA ANKARA- Muharrem İnce: Ayrıştırıcı değil, birleştirici olacağız (2)

‘51 GÜNLÜK SEFERBERLİK İLAN EDİYORUM’ CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ulus’taki Birinci Meclis önünde seçim otobüsü üzerinden partililere seslendi

04 Mayıs 2018 18:48

‘51 GÜNLÜK SEFERBERLİK İLAN EDİYORUM’
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ulus’taki Birinci Meclis önünde seçim otobüsü üzerinden partililere seslendi. Atatürk’ün Hacı Bayram Veli Camii\'nde Cuma Namazı kıldıktan sonra 23 Nisan 1920’de Birinci Meclis’in açılışını yaptığını anımsatan Muharrem İnce şöyle konuştu:

“Bugün aynı tarihi mekanlarda sizlerle yürek yüreğe gönül gönüle. İlhamımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. O bizleri nasıl bir araya getirdiyse, ben de bu memleketi, o gençlerin bir abisi olarak onları bir araya getirmeye geldim. Öğrencilerim, evlatlarım, kardeşlerim, unutmayınız. Geçmişle bugünü kavga ettirenler, geleceği kaybederler. Ben geleceğimizi geri almak istiyorum. Ben bu memleketin evlatlarına iş bulacağım, aş bulacağım. Cumhurbaşkanı adayınız olarak 51  günlük seferberlik ilan ediyorum. Şimdiden söylüyorum; Ramazan ayında gece bir buçukta mitinglerimiz olacak. Sloganımız belli, ‘mazeret yok, marifet var.’ Şimdi buradan benim ustam, çoğumuzun ustası sayın Deniz Baykal’ı hastanede ziyaret edeceğim hayır duasını almak için. Oradan Yalova’ya gideceğim, babamın mezarını ziyaret edeceğim.”
Partililer, \'Başkan İnce\', \'Cesur İnce\' sloganları attı, hep birlikte İzmir Marşı’nı söyledi.

 

Görüntü Dökümü:
_Cuma namazından birinci meclise yürüyüş
_Parti seçim otobüsü üzerinden partililere seslenişi
_Detaylar 

Nursima KESKİN, Gökhan CEYLAN, Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

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