DHA ANKARA- Milli Savunma Bakanı Canikli: Afrin harekatında Şanlı Ordumuzun kullandığı mühimmatın tamamını yerli ve milli olarak üretebiliyoruz 

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin harekatına ilişkin, \"Afrin harekatında Şanlı Ordumuzun kullandığı mühimmatın tamamını yerli ve milli olarak üretebiliyoruz. Mühimmat stoklarımız da, terörün sadece Afrinden değil, tüm bölgeden temizlenmesine yetecek kadar dolu ve üretmeye devam ediyoruz. Bir kaç tane örnek verelim. 155 mm Fırtına obüsünde kullanılan klasik tahrip mühimmatı, uzun menzilli mühimmat ve sis mühimmatı. Yerli ve milli olarak MKE tarafından üretiliyor. 122 mm ÇNRA nın kendisi de yerli ve milli olarak, uzun namlulu olanı Roketsan tarafından, kısa namlulu olanı MKE tarafından üretiliyor\" dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin harekatına ilişkin tweetır hesabından şu paylaşımlarda bulundu: \"Afrin harekatında Şanlı Ordumuzun kullandığı mühimmatın tamamını yerli ve milli olarak üretebiliyoruz. Mühimmat stoklarımız da, terörün sadece Afrinden değil, tüm bölgeden temizlenmesine yetecek kadar dolu ve üretmeye devam ediyoruz. Bir kaç tane örnek verelim. 155 mm Fırtına obüsünde kullanılan klasik tahrip mühimmatı, uzun menzilli mühimmat ve sis mühimmatı. Yerli ve milli olarak MKE tarafından üretiliyor.

122 MM ÇNRA NIN KULLANDIĞI UZUN NAMLULU TAHRİP MÜHİMMATI YERLİ VE MİLLİ

Fırtına obüsünün kendisi de MKE ve Askeri Fabrikalarda üretiliyor. Bir örnek daha. Terör örgütünün hedeflerini Fırtına Obüsü ile birlikte yerle bir eden 122 mm ÇNRA (Çok Namlulu Roket Atar) mühimmatı.122 mm ÇNRA nın kullandığı uzun namlulu tahrip mühimmatı yerli ve milli olarak Roketsan, kısa menzilli mühimmatı MKE tarafından üretiliyor. 122 mm ÇNRA nın kendisi de yerli ve milli olarak, uzun namlulu olanı Roketsan tarafından, kısa namlulu olanı MKE tarafından üretiliyor. Bir örnek de F-16 lardan atılan bombalardan örnek vereyim.

BOMBALARI MKE, GÜDÜM KİTLERİNİ ASELSAN YAPIYOR

Hani Cumhurbaşkanımızın, Başkomutan olarak, \'F-16 larla teröristlerin tepelerine bomba olur ineriz\' şeklinde tanımladığı bombalardan biri. F-16 lardan atılan akıllı ve güdümlü HGK bombaları. Yerli ve milli olarak üretiyoruz. Bombaları MKE, güdüm kitlerini Aselsan yapıyor. Bunlar sadece bir kaç örnek. Daha fazlasını paylaşmayalım. Türk Savunma Sanayisinin geldiği aşamayı göstermesi açısından bunlar yeterli. 15 yıl önce Türkiye bu silah sistemleri ve mühimmatlarının tamamına yakınını yurtdışından almak zorunda kalıyordu. Bugün kendimiz üretiyoruz.\"

ANKARA (DHA)