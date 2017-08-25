DHA ANKARA-  Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 81 bin öğretmene ihtiyaç var



MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu\'nun yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında 912 bin 250 öğretmenin görev yaptığını ve ihtiyaç duyulan öğretmen sayısının ise 81 bin 1 olduğunu açıkladı. Bakan Yılmaz, 2016- 2017 eğitim-öğretim yılında Diyabet ve obezite konularında öğrenci, öğretmen, veli, kantin çalışanları, servis şoförleri ve diğer personel olmak üzere toplam 6 milyon 666 bin 943 kişiye farkındalık eğitimi verildiğini belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu\'nun verdiği yazılı soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitim ile ilgili istatistiki bilgiler ve yaptıkları eğitim çalışmaları ile ilgili rakamlar verdi. Bakan Yılmaz, 2017 yılı Ağustos ayı MEBBİS verilerine göre resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısının 912 bin 250 olup, ihtiyaç duyulan net öğretmen sayısını ise, 81 bin 1 kişi olduğunu belirtti. 2016- 2017 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde resmi ve özel okulların 1\'inci sınıfına kayıt yaptıran öğrenci sayısının da 1 milyon 234 bin 999 olduğunu kaydeden Bakan Yılmaz, deprem tahkik çalışmaları sonucunda elde edilen verilere göre can ve mal güvenliğine karşı yüksek risk oluşturan eğitim yapılarının yıkım kararı ivedilikle alınarak kısa sürede yenilenmesi sağlandığını ifade etti.

6 MİLYON 666 BİN KİŞİYE DİYABET VE OBEZİTE EĞİTİMİ

Bakan Yılmaz imzası ile CHP\'li Tanrıkulu\'na gönderilen yazıda, 2016- 2017 eğitim- öğretim yılında Diyabet ve obezite konularında 6 milyon 45 bin 384 öğrenciye, 425 bin 780 öğretmene, 52 bin 900 kantin çalışanına, 56 bin 581 servis şoförüne, 80 bin 153 veliye, 6 bin145 diğer personele olmak üzere toplam 6 milyon 666 bin 943 kişiye farkındalık eğitimi verildiği belirtildi. Bakanlık yazısında, son olarak bu güne kadar toplam 1 milyon 437 bin 800 tablet bilgisayar dağıtımı yapıldığı ve dağıtım yapılmamış sınıflar ve okullar için ise ihtiyacı gidermeye yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Haber: Ferit ASLAN / (DHA) -