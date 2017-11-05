DHA ANKARA- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz TEOG  yerine gelecek yeni sistemi açıkladı (Geniş haber)

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, \" Yeni sistem tamamlandı. Yeni sistemde sınava girmek isteğe bağlı. Sınav mecburiyeti kaldırıldı. Mevcut sistem TEOG bugüne kadar gelenler arasında en iyi sistemdi. Neden değişti? Bu bir ihtiyaçtan kaynaklandı. Eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemini getirdik. Bu sistemde veli ve öğrencimiz adresine en yakın okuluna yerleştirilecek. Başvuruda öğrencinin karşısına 5 okul çıkacak, tercih yapacak. Hiçbir öğrencimizi istemediği başka bir okul türüne yerleştirmeyeceğiz. Öğrencinin ve velinin tercihi esas olacak. Yeni sistemle veliler, çocuklarını ortaokula kaydettirdiği anda hangi liseye gideceğini bilecek. Sınav, iki bölüm ve tek oturumdan oluşacak. Sınavı, Haziran ayının ilk hafta sonunda yapacağız. Sınav, temel dersleri içerecek. 60 soru olacak ve 90 dakikalık bir süre verilecek\" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG yerine gelecek yeni sistemi açıkladı. Yılmaz yeni sisteme ilişkin şu ifadeleri kullandı: \"Yeni sistem tamamlandı. Yeni sistemde sınava girmek isteğe bağlı. Sınav mecburiyeti kaldırıldı. Mevcut sistem TEOG bugüne kadar gelenler arasında en iyi sistemdi. Neden değişti? Bu bir ihtiyaçtan kaynaklandı. Bu sınavın okul dışı kaynaklara öğrencileri yönlendirdiği şeklinde algı vardı. Demek ki sistem okul dışı kaynaklara yönelmeyi artırmış olabilir. Bu algıyı düzeltmemiz gerekiyordu. Ortaokullarda TEOG\'a katılmak için ilave bir devamsızlık olduğu ortaya çıktı.

ÖZEL OKULLARIN PUANLARINI CÖMERT VERDİĞİ İFADE EDİLİYOR ALGISI VARDI

Özel okulların puanlarını cömert verdiği ifade ediliyor algısı vardı. Bazen de bir puanla evinin yanındaki okula gidemiyor. Bizler gelen şikayetleri dikkate almak zorundayız. Herkes bu eksiklerde mutabık. Evi yakın olana imtiyaz tanınır diye bir şey yoktu. Sınav 8. sınıfta başlıyordu ama çocuklar 6. sınıftan itibaren bir yarışa giriyordu. Bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için stresi kaldıracak basit, kolay ve anlaşılır bir sistem getirelim dedik.

MAHALLİ YERLEŞTİRME SİSTEMİ İLE ÖĞRENCİMİZ ADRESİNE EN YAKIN OKULUNA YERLEŞTİRİLECEK

Eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemini getirdik. Bu sistemde veli ve öğrencimiz adresine en yakın okuluna yerleştirilecek.

BAŞVURUDA ÖĞRENCİNİN KARŞISINA 5 OKUL ÇIKACAK, TERCİH YAPACAK

Başvuruda öğrencinin karşısına 5 okul çıkacak, tercih yapacak. Hiçbir öğrencimizi istemediği başka bir okul türüne yerleştirmeyeceğiz. Öğrencinin ve velinin tercihi esas olacak.

YENİ SİSTEMLE VELİLER, ÇOCUKLARINI ORTAOKULA KAYDETTİRDİĞİ ANDA HANGİ LİSEYE GİDECEĞİNİ BİLECEK

Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencimiz var. Yeni sistemle veliler, çocuklarını ortaokula kaydettirdiği anda hangi liseye gideceğini bilecek. Ortaokul ile lise arasındaki bağı kurmuş oluyoruz. Tercihe bağlı ve adrese en yakın okula yerleştirme olacağı için bu yaştaki çocukların üzerindeki sınav baskısı da kalkmış olacak. Yüzde 90\'ın üzerindeki öğrenci için geçerli. Bu yolla öğrenciler sosyal, sportif etkinlikler içinde vakit bulabilecekler.

AKADEMİK ÇEŞİTLİLİK SAĞLANACAK

Adres bölgelerindeki liselere farklı akademik düzeylerde farklı ilgi ve birikimlerdeki öğrenci gelecek. Akademik çeşitlilik sağlanacak bu okulun başarı seviyesini yükseltecek. Bundan sonra göreceğiz ki her okul başarılı her öğrenci de başarılı olacaktır. Sınıftaki başarılı öğrenci bir çok öğrenciyi de sürükleyecektir.

ESAS GAYEMİZ SINAVSIZ LİSELERE GEÇİŞİ SAĞLAYABİLMEKTİR

Esas gayemiz sınavsız liselere geçişi sağlayabilmektir. Bunun için ne yapmak lazım? Bizim bütün liselerimizi fen lisesi ayarına, sosyal bilimler ayarına ve proje okulları ayarına çıkarmamız lazım. Bu yolda gerçekten çok büyük mesafe katettik, bunu gururla söyleyebilirim. Okullarımızın kalitesini artırdığımızda sınavsız geçişi sağlayacağız.

SADECE İSTEYEN 8. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN GİREBİLECEĞİ BİR SINAV

Ülke genelinde belirlediğimiz farklı illerdeki sınırlı sayıdaki okulumuza sadece isteyen 8. sınıf öğrencilerimizin girebileceği bir sınav hazırladık, isteğe bağlı. 600 gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Bu liselerin ismini ve sayısını mayıs ayı gibi açıklayacağız. Yeni sistemin temel felsefesi sınava girmek isteğe bağlı. Velilerimiz çocuklarını bu sınava ister yönlendirir isterse de yönlendirmez. Bir liseye yerleşmek için bu sınava girmek zorunlu değildir. Mevcut TEOG\'da mutlaka sınava girmek zorundaydınız. Sınav mecburiyeti ortadan kalktı. Sadece nitelikli okulları hedefleyenler sınava girebilecek.

SINAVI, HAZİRAN AYININ İLK HAFTA SONUNDA YAPACAĞIZ

Soruları biz hazırlıyoruz. Sınavların hepsi bulunduğu illerde yapılacak. Öğrenci kendi okulunda, sınıfında sınava girecek. Yerelde yapılacak. Bütün sorular merkezden bakanlığımızca hazırlanacak. Bu sınavı, Haziran ayının ilk hafta sonunda yapacağız.

SINAV İKİ BÖLÜM, TEK OTURUMDAN OLUŞACAK

Sınav sonuçlarını da kısa süre içerisinde yani Haziran ayı içerisinde ilan edeceğiz. Sınav çoktan seçmeli soruların yer aldığı, sözel ve sayısal olmak üzere iki bölüm ve tek oturumdan oluşacak. Temel dersleri içerecek.

TOPLAM 60 SORU SORULACAK 90 DAKİKA SÜRE VERİLECEK

Toplam 60 soru olacak ve 90 dakikalık bir süre verilecek. Sınavı 8\'nci sınıf müfredatı ağırlıklı olmak üzere 6, 7. ve 8. sınıf ders müfredatına ve müfredatla amaçladığımız kazanımlara, ders kitaplarımıza uygun şekilde yapacağız. Bu sınava girenler için de 5 tercih veriyoruz. Okulların kontenjanı dolduğunda okul başarı puanı esas alınacak. Gerek bizim liselere kayıt sisteminde gerekse Yükseköğretim Kurulu\'nun liselerden üniversitelere geçiş sisteminde yaptığı değişikliklerin bütün amacı 21. yüzyılı Türkiye\'nin yüzyılı yapmaktır.

BEŞ TERCİH, BULUNDUĞU YERE EN YAKIN BİR TERCİHTİR

Sınavla öğrenci alan orta öğretim kurumlarına yerleşme amacıyla sınava giren öğrencilerimize beş tercih sunacağız. Beş tercih, bulunduğu yere en yakın bir tercihtir. Bir de bu sınava girenler için de beş tercih veriyoruz. Ancak gerek bu sınava girenler, gerekse de adrese yakın olarak kaydedilecek öğrencilerin duyurusunu aynı anda yapacağız ve merkezi olarak yerleştireceğiz.

VELİNİN TERCİHİNİN DIŞINDA ÖĞRENCİMİZİ HERHANGİ BİR OKULA GÖNDERMEYECEĞİZ

Velinin tercihinin dışında öğrencimizi herhangi bir okula göndermeyeceğiz. Biz, eğitim bölgelerini oluştururken, o şekilde oluşturacağız ki velimizin istediği meslek lisesi de olsun, velimizin istediği Anadolu lisesi de olsun, velimizin istediği imam hatip lisesi de olsun. Dolayısıyla bu eğitim bölgesi oluşturması bu sorunu ortadan kaldıracak. Ortaokul ile liseyi eşleştireceğiz. Birbirine denk olacak.

VELİNİN TERCİHİNE BAĞLI SERBEST KAYIT SİTEMİ

Liselere kayıt sistemi velinin tercihine bağlı serbest kayıt sitemi. Diyelim ki bir okula 100 tane ola ki taşınma ile beraber, bir okulun çevresine geldi orda da okul başarı puanını esas alarak yerleştirme yapacağız.

YABANCI EĞİTİM KURUMLARI İSTERLERSE KENDİ SINAVLARINI YAPABİLECEK

Yabancı eğitim kurumları isterlerse kendi sınavlarını yapabilecek. İsterlerse bakanlığın merkezi sonuçlarıyla kayıt da yapabilecek.



ÖRNEK SORULARIMIZI YAYINLAYACAĞIZ

Örnek sorularımızı yayınlayacağız. 8. sınıf ağırlıkta olmak üzere, 6.7. ve 8. Sınıftaki müfredatımız çerçevesinde hepsini soracağız.\"



Hakime TORUN / ANKARA (DHA)