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DHA ANKARA- MHP'nin Kızılcahamam Kampı, Ülkücü Şehitler Anıtı ziyaretiyle başladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki kampı öncesi, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

20 Ocak 2018 16:21

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara\'nın Kızılcahamam ilçesindeki kampı öncesi, Ülkücü Şehitler Anıtı\'nı ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantılarının yapılacağı Kızılcahamam kampından önce Ülkücü Şehitler Anıtı\'nı ziyaret etti. Kızılcahamam Belediye Başkanı AK Partili Muhittin Güney, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar ve partililerin karşıladığı Bahçeli, anıt önünde dua ederek şehitlerin isimlerinin bulunduğu mermerlerin önüne karanfil bıraktı.

Devlet Bahçeli ve beraberindekiler daha sonra kampın yapılacağı alana kurulu otağ çadırına giderek soba başında çay içti. Kızılcahamam Belediye Başkanı Güney burada Bahçeli\'ye Türk motifli bir tablo ve tespih hediye etti. Bahçeli daha sonra ilçe merkezinde 6 binin üzerinde şehidin künyesinin bulunduğu Şehitler Ağacı önünde dua etti.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Bahçeli\'nin şehitler anıtını ziyareti 
-Karanfil bırakması
-Otağ çadırında çay içilmesi
-Dua edilmesi
-Detay


Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM(Ankara), (DHA)

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