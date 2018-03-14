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DHA ANKARA- MHP'li Yurdakul, sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getirdi

MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarının sorunlarını gündeme getirdi

14 Mart 2018 20:45

MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, 14 Mart Tıp Bayramı\'nda sağlık çalışanlarının sorunlarını gündeme getirdi.

MHP Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında 14 Mart Tıp Bayramı\'nı kutlayarak sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getirdi. Yurdakul, sağlık çalışanlarının şiddet, yıpranma payı, maaş, elverişsiz çalışma koşulları gibi birçok konuda sorun yaşadığını vurgulayarak, MHP olarak sağlık sektöründeki sorunlara ilişkin çözüm önerileri hazırladıklarını kaydetti. Vatandaşların muayene, tetkik, tahlil ilaç gibi ek ücret uygulamalarına da son verilmesi gerektiğine dikkati çeken Yurdakul şöyle konuştu:

\"Koruyucu ve önleyici tıp anlayışı, sağlık alanında temel politika olarak devreye sokulmalıdır. Hastalıklar ortaya çıkmadan, hastalıklara neden olan faktörler ortadan kaldırılmalı ve engellenmelidir. Sağlıkta şiddetin önüne geçebilmek için sağlıkta şiddet yasası derhal Meclisimizde görüşülmelidir. Sağlık çalışanlarının çalışırken aldıkları maaşları ve emeklilik maaşları hak ettikleri insani seviyelere yükseltilmelidir. Döner sermaye gelirlerinin emekliğe yansıtılması zorunludur. Sağlık çalışanlarına her 4 yıl için bir yıl yıpranma payı verilmelidir. Performans sistemi ya kaldırılmalı ya da nicelik yerine nitelik esas alınmalıdır.\"


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yurdakul’un açıklamaları
Haber-Kamera:Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)
 

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