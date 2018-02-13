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DHA ANKARA- Meclis'te tacize soruşturma (2) 

TBMM'DEN AÇIKLAMA  TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaşanan taciz olayına ilişkin  TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Stajyerlerden birisine karşı ahlak dışı davranışta bulunmaya teşebbüs etmesi üzerine

13 Şubat 2018 18:57

TBMM\'DEN AÇIKLAMA 

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi\'nde (TBMM) yaşanan taciz olayına ilişkin  TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada \"Stajyerlerden birisine karşı ahlak dışı davranışta bulunmaya teşebbüs etmesi üzerine mevzubahis kişiye işten el çektirilmiş ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır\" denildi. 
TBMM\'de sözleşmeli memur F.K.\'nın lise öğrencisi stajyer genç kızı taciz ettiği yönündeki haberler üzerine TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: \"Her yıl belirli sayıda öğrenci, TBMM Staj Yönetmeliği esasları çerçevesinde Kurumumuzun çeşitli birimlerinde staj yapmaktadır. Kurum çalışanı bir hizmetlinin, stajyerlerden birisine karşı ahlak dışı davranışta bulunmaya teşebbüs etmesi üzerine mevzubahis kişiye işten el çektirilmiş ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.\"

Haber: Nursima KESKİN / ANKARA (DHA) 

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