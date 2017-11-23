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DHA ANKARA- Kütahyalı hakkında suç duyurusu

  Eşi Bosna-Hersek vatandaşı olan Ender Baykuş, bir televizyon programında Boşnaklarla ilgili ifadeleri nedeniyle Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulundu

23 Kasım 2017 17:14

 

Eşi Bosna-Hersek vatandaşı olan Ender Baykuş, bir televizyon programında Boşnaklarla ilgili ifadeleri nedeniyle Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf sanatçısı Ender Baykuş\'un, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği şikayet dilekçesinde, Kütahyalı\'nın Boşnak asıllı vatandaşları \"alenen aşağılayan, tahkir eden, alaycı, üslupsuz, nefret ve hakaret içerikli\" cezayı gerektirir bir konuşma gerçekleştirdiğini belirtti. Baykuş, dilekçede, \"Bilindiği üzere Boşnak kardeşlerimizin ve Boşnak kökenli olup vatanımızda Türk bayrağının gölgesinde hayatlarını sürdüren vatandaşlarımızın, Türk milletinin ayrılmaz bir parçası, şerefli bir mensubu olduğunun, İslam sancağı gölgelenmesin, Türk devleti var olsun diye tarifsiz acılar çektiğinin hatta soykırımlara maruz kaldığının altını çizerek yüksek sesle dillendirmek gerektiğinin zarureti ile tahkikatın değerlendirilmesi gerekmektedir\" ifadelerini kullandı.


Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

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