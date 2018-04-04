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DHA ANKARA- Küçük Youtuber, 'Ankapark' için Erdoğan'a böyle seslendi

ANKARA’da oturan 7 yaşındaki Youtuber Muhammed Faruk Kaya, açılamayan eğlence merkezi 'Ankapark' için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kayda aldığı video ile seslendi, parkın biran önce açılmasını istedi

04 Nisan 2018 18:43

ANKARA’da oturan 7 yaşındaki Youtuber Muhammed Faruk Kaya, açılamayan eğlence merkezi \'Ankapark\' için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kayda aldığı video ile seslendi, parkın biran önce açılmasını istedi. Küçük youtuberin çağrısı sosyal medyada özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.
İlkokul 1\'inci sınıf öğrencisi olan Youtuber Muhammed Faruk Kaya, Ankara’da oturduğu evinin karşısında yer alan eğlence merkezi ‘Ankapark’ın işletmeye açılamamasına çektiği video ile tepki gösterdi. Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan küçük çocuk uzun süredir hayalini kurduğunu parkın açılabilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Sosyal medyada ilgi gören video özelikle çocuklar tarafından paylaşılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Küçük Youtuberin videosu

Haber: ANKARA- (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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