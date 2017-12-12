DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu'ndan, Türkiye Hahambaşı İsak Haleva'ya Hanuka Bayramı telefonu 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Hahambaşı İsak Haleva\'yı telefonla arayarak Musevi Cemaati\'nin Hanuka Bayramı\'nı kutladı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Hahambaşı Haleva\'ya, \"Farklı inançlardaki vatandaşlarımızın bayramlarını barış ve huzur içinde kutlaması aynı zamanda bir arada yaşama kültürümüzün güzel örneklerinden birini oluşturmaktadır. Bu vesileyle Hanuka Bayramı\'nda yakılan mumlar, dünyada ve bölgemizde en fazla ihtiyaç duyduğumuz barışın ve sevginin ışıltıları olsun\" dileğini iletti.



ANKARA (DHA)

