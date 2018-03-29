DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu'ndan "Pesah(Hamursuz) Bayram" mesajı 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Pesah(Hamursuz) Bayramını kutladı. Kılıçdaroğlu mesajında, \"Türk Musevi Cemaati başta olmak üzere tüm Musevilerin, Mısır\'daki esaretten kurtularak özgür bir halk olmalarının simgesi Hamursuz (Pesah) Bayramı\'nı kutluyorum. Hep birlikte, tek yürek olarak kutladığımız her bayramın, ülkemizden dünyaya birer hoşgörü mesajı olarak ulaşmasını temenni ediyor; Musevi vatandaşlarımızın şahsında tüm Musevilerin bayramını bir kez daha kutluyorum\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu\'nun Pesah(Hamursuz) Bayramı Mesajı şöyle: \"Türk Musevi Cemaati başta olmak üzere tüm Musevilerin, Mısır\'daki esaretten kurtularak özgür bir halk olmalarının simgesi Hamursuz (Pesah) Bayramı\'nı kutluyorum. Tüm dini bayramlarda olduğu gibi sevgi, yardımlaşma ve dayanışma duygumuzun en yalın haliyle açığa çıktığı özel günlerden biri olan Hamursuz Bayramı\'nın, ülkemizin ve tüm dünyanın huzur dolu geleceğine katkı vermesini diliyorum. Hamursuz Bayramı vesileyle vurgulamak isterim ki Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyetimizin \'Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk\' devleti esasını temel alan kuruluş felsefesinin biçimlendirdiği karakteri, Ortadoğu coğrafyasının günümüzdeki sorunlarını sona erdirecek tek yoldur. Mazlum milletlere örnek olan bu karakterini tüm olumsuz müdahalelere rağmen korumayı başaran Cumhuriyetimiz, Anadolu coğrafyasının yüzyıllara yayılan derin hoşgörüsüyle harmanlanmış bir arada yaşama kararlılığımızdan beslenmektedir. Bu duygularla hep birlikte, tek yürek olarak kutladığımız her bayramın, ülkemizden dünyaya birer hoşgörü mesajı olarak ulaşmasını temenni ediyor; Musevi vatandaşlarımızın şahsında tüm Musevilerin bayramını bir kez daha kutluyorum.\"



ANKARA (DHA)