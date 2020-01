DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu: Uyarmak namus borcumuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ortadoğu\'da Amerika, Rusya, İran ve Türkiye\'nin bir araya gelerek buradaki acıyı, kanı gözyaşını sonlandırmas gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu “Defalarca söyledik, silah göndermeyin terör örgütlerine. Silah gönderdiler. Buradan uyarmak bizim namus borcumuzdur. Ortadoğu\'ya göndereceğiniz her silah acıyı büyütecek, kanın ve gözyaşının akmasına yol açacaktır. O nedenle biz Rusya\'yı da Amerika\'yı da uyarmak zorundayızö dedi.

\"HOROZ DÖVÜŞÜ YAPMIYORUZ, ÇIK KARŞIMA\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,TBMM\'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta sonu partisinin İstanbul İl Başkanlığı seçimini kazanan Canan Kaftancıoğlu\'nun eleştirilmesine ilişkin şunları söyledi: \"Daha önceki saatlerde konuşan Genel Başkan, bizim İstanbul İl Başkanımızla ilgili bir sürü laflar etmiş. İstanbul il başkanımız onun cevabını verecek. Benimle ilgili bir şeyler söylemiş Sevgili Erdoğan, gözünü sevdiğim Erdoğan benden niye korkuyorsun? Ben korkulacak adam değilim. İki elim var, sen daha uzun boylusun. Üstelik sen kendini dünya lideri olarak tanımlıyorsun. Gel karşıma kardeşim, bana söyleyeceğini adam gibi karşıma çık, yüzüme söyle. Türkiye\'nin gereksiz polemiklere ihtiyacı yok. Horoz dövüşü yapmıyoruz. Söyleyecek lafın varsa, bütün televizyon kanalları senin emrinde, bütün gazeteciler senin emrinde, çık karşıma kardeşim. Ne arkamdan dedikodu yapıp duruyorsun, mahallenin dedikoducusu gibi. \'Dünyadan korkmam\' diyor, \'Bay Kemal\' dediğinden korkuyor. Korkma sevgili Erdoğan, korkma. Gelirken doktorunu da yanına al, uzmanlarını, politikacılarını yanına al, kimi alırsan, al. Vallahi billahi tek başıma çıkacağım. Biraz cesur ol, korkma. Ben adam yemem. Efendi gibi konuşurum. Sana yarım saat versinler, on dakika bana yeter.\"

\"BUGÜN GELDİĞİMİZ NOKTANIN, EN KÖTÜ AKTÖRLERİNDEN VE KAYBEDENLERİNDEN BİRİSİ TÜRKİYE\'DİR\".

Ortadoğu\'nun petrol ve tarihi önemine vurgu yapan Kemal Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: \"Bugün Ortadoğu, aktörlerin yönlendirdiği bir Ortadoğu\'dur. Oradaki devletlerin elinden ipler, büyük ölçüde çıkmıştır. Bir ucunda Amerika, bir ucunda Rusya, bir ucunda İran, bir ucunda Türkiye var. Bu dört temel aktörün bir araya gelip Ortadoğu\'daki acıyı, kanı gözyaşını sonlandırması lazım. Bugün geldiğimiz noktanın, en kötü aktörlerinden ve kaybedenlerinden birisi üzülerek ifade edeyim; Türkiye\'dir. Defalarca söyledik, silah göndermeyin terör örgütlerine. Silah gönderdiler. Aynı olayı şimdi Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Suriye\'deki, Irak\'taki terör örgütlerine silah desteği veriyor. Buradan uyarmak bizim namus borcumuzdur. Eğer insan kanı içmekten hoşlanıyorsanız; buyurun silah gönderin. Ama \'İnsanlık bizim temel formumuzdur\' diyorsanız silah göndermeyin. Ne PKK\'ya ne onun uzantılarına ne IŞİD\'e ne onun uzantılarına ne El-Nusra\'ya ne onun uzantılarına silah göndermeyin. Ortadoğu\'ya göndereceğiniz her silah acıyı büyütecek, kanın ve gözyaşının akmasına yol açacaktır. O nedenle biz Rusya\'yı da Amerika\'yı da uyarmak zorundayız. Suriye ve Irak\'ın Türkiye\'nin komşuları. Onlarla kader, tarih ve kültür ortaklığı bulunuyor. Diplomatik kanalların sonuna kadar zorlanması lazım. Dış politika hamasetle, \"asarım, keserim\" demekle yapılmaz. Gazze\'ye gidecektin, niye gidemiyorsun? Buyur git. Hamasetle bu işler yürümez, akılla, bilgiyle, diplomasiyle yürür.\"

Haber: Nursima KESKİN / ANKARA (DHA)

