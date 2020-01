DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu: OHAL'i yeniden uzatıyorlar FETÖ ile değil muhalefetle mücadele ediyorlar 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, OHAL\'in yeniden uzatılacak olmasına ilişkin, \"Çok kısa bir süre demişlerdi. OHAL\'i yeniden uzatıyorlar. Parlamento tamamen devre dışı. OHAL\'i yeniden niye getiriyorsun? FETÖ ile mücadele ise yap kardeşim. FETÖ ile mücadele değil muhalefetle mücadele ediyorlar. Gerçekleri yazan gazetecilerle gazetelerle mücadele ediyorlar. Hapishanelerde yatan yüzlerce öğrencimiz var. Boğaziçi Köprüsü\'nde boğazı kesilen er var. Bunlara kimse dokunmayacak deniyor\" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

\"50 BİNE YAKIN TAŞERON İŞÇİSİNE KADRO VERMİYORLAR\"

Taşeron işçilerin sorunlarına değinen Kılıçdaroğlu, \"Bizden, bizim söylemlerimizden rahatsız olduklarını biliyorum ama gerçekleri dile getirmek benim ve partimin boynunun borcudur. Bir ayrımcılık daha yaptılar. Taşeron işçilerin bir kısmını sözde kadroya aldılar 50 bine yakın taşeron işçisine kadro vermiyorlar. Niye kadro vermiyorsunuz? Ankara\'daki beylerin keyfi öyle istemiş. İstediğimize kadro veririz istediğimize vermeyiz. Hangi inançtan, kimlikten olursa olsun sözümüz söz hiçbir ayrımcılık yapmadan kadroyu vereceğiz. Bu ülkeye birinci sınıf demokrasi gelinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz\" diye konuştu.

\"BELGELERİ SAYIN BİNALİ YILDIRIM\'A GÖNDERECEĞİM. TIP KI MAN ADASI BELGELERİ GİBİ\"

Kılıçdaroğlu, \"Kamyoncuların sorunları var. Arkadaşlarımız bindiler bir tıra Ankara\'ya kadar geldiler. Ne kadar para ödediler köprü, benzin parası hepsini tek tek çıkardılar o belgeleri sayın Binali Yıldırım\'a göndereceğim. Tıp kı Man Adası belgeleri gibi. Onu da göndereceğim ona. Beni asıl üzen kamyon ve tır şoförlerinin yaşadığı sorunlara karşı hükümetin bu kadar duyarsız olması. Nasıl dersin ki; \'kamyon şoförleri hayatından çok memnun.\' Ben hayatımda memnunum diyen hiçbir kamyoncu duymadım. 1 milyon 350 bin kişiye sesleniyorum; tır veya kamyon şoförü ol. 10 numara yağ yak. İki elim yakanızdadır senin sorununu çözmek için bu Meclis\'te, yolda ben kavga veriyorum. Senden sadece bir oy bekliyorum 2019\'da bir ders verelim\" ifadelerini kullandı.

\"İNFAZ VE KORUMA MEMURLARININ EMNİYETE HİZMETLERİ SINIFINA ALINMASI İÇİN KANUN TEKLİFİNİ HAZIRLAYIN\"

Kılıçdaroğlu, \"Arkadaşlarıma buradan talimatı veriyorum; infaz ve koruma memurlarının emniyete hizmetleri sınıfına alınması için kanun teklifini hazırlayın verin hep beraber aşağı indirelim bakalım el mi bey mi yaman? Hep birlikte görelim\" dedi.

\"ÇIKAR BİR KHK FAİZ SIFIR DE. TEFECİ DÜZEN GETİRMİŞSİNİZ\"

Kılıçdaroğlu, \"Hükümetin gurur duyduğu bir şey; yüzde 11.1 büyüdük. Olağanüstü. Dünyada birinci. Çin, Hindistan\'ı da attık geriye. Bu büyük bir heyecan yaratmadı. Vatandaş baktı cebine bir şey yok. Gerçek bir büyüme olsa işsizlik azalır. Büyüme, üretime dayalı bir büyüme değil. Elin parası ile büyüme olmaz. Elin parasını alır saray yaparsan ülkeyi aydınlığa çıkaramazsın. Vatandaşın geliri değil borcu arttı. İcra dairlerinin sayısı da iki katına çıktı tıklım tıklım dolu. Faize karşıyız diyorlar. Düşür o zaman düşüremiyorlar. Çıkar bir KHK faiz sıfır de. Tefeci düzen getirmişsiniz\" diye konuştu.

\"VATANDAŞ HEM FAİZ ÖDÜYOR HEM DE DÜNYANIN EN AĞIR VERGİLERİNİ ÖDÜYOR\"

Kılıçdaroğlu, \"Vatandaş hem faiz ödüyor hem de dünyanın en ağır vergilerini ödüyor. İşçi, memur faiz almadı. Kim aldı bu parayı? 620 milyar (katrilyon) liralık faizi kim aldı? Vatandaşın haberi olmadan kandırarak ondan ağır vergiler alıyorlar. Musluğu açtığı anda 5 çeşit vergi ödüyor. Elektriği açtığı anda 4 çeşit vergi ödüyor. Sizin bundan haberiniz yok sanıyorsunuz ki elektrik su faturası ödüyorsunuz. Bu beyler de vergi ödememek için Man Adası ile ilişkiye geçip oralarda şirket kuruyorlar. Bunları söyleyince de, \'seni mahkemeye vereceğiz\' diyorlar. vermezsen namertsiniz kardeşim\" açıklamasında bulundu.

\"BÜTÇEDE AÇIK VAR. BÜTÜN VERGİLER TOPLANIYOR YİNE DE AÇIK VAR\"

Kılıçdaroğlu, \"Bütçede açık var. Bütün vergiler toplanıyor yine de açık var. Borçlanmadaki artış yüzde yüz 24. Bu kadar vergi alıyorsunuz, teneffüs ettiğiniz hava hariç her şeyde vergi var. Peki bu borç ne? Vergi, faiz öde köprüye para öde. Vergi verdin köprü, yol yapılsın. Türkiye Cumhuriyeti devletinde bu hükümet, nerede bir gariban görüyorsa onu soymaya çalışıyor. Çıkıp doğru değil desinler\" dedi.

\"YAT VE KOTRALARDA ÖTV\'Yİ YÜZDE 8\'DEN 0\'A İNDİRDİLER. LİMONATA, SOĞUK ÇAYDA İSE YÜZDE 10\'A ÇIKARDILAR\"

Kılıçdaroğlu, \"2016\'da yat ve kotralarda ÖTV yüzde 8\'di. Limonata ve soğuk çayda da 0\'dı. Bu yıl yeni bir düzenleme yaptılar vatandaşa bir kazık daha attılar. Bu yıl yat ve kotralarda ÖTV\'yi yüzde 8\'den 0\'a indirdiler. Limonata ve soğuk çayda ise ÖTV\'yi yüzde 10\'a çıkardılar. \'Nasıl olsa bu millet bana oy veriyor tepe tepe kullanacağım\' diyor. Buna izin verme kardeşim. Sosyal güvenlik açığını emeklinin sırtından kapatıyorlar. Emekli, işçi memur kazanmadı. Kim kazandı? Yüzde 11.1 büyüme kimin lehine oldu? Emekli, işçi, memur, çiftçi perişan hiç onlara bakan yok. Onları insan sınıfına koyan yok. İşçi, memurun milli gelirden aldığı pay arttı mı? artmadı. 5 puan düşüş var\" ifadelerini kullandı.

\"FRANSA\'DAN ŞİMDİ ET GETİRİYOR. TÜRKİYE\'DE HAYVANCILIK YOK\"

Kılıçdaroğlu, \"Eskiden AK Parti\'nin tarım bakanına Fransa\'da şövalye nişanı verilmişti Fransız tarımına verdiği katkı nedeniyle. Büyük bir ihtimalle Erdoğan\'a da vermişlerdir. Fransa\'dan şimdi et getiriyor. Türkiye\'de hayvancılık yok. Sırbistan\'dan et getirdiklerinde \'besmelesiz et demiştim. Bir de Sırbistan kasabından alıyorsunuz\' demiştim. \'Bunu Sırbistan\'ın Müslüman kesiminden alıyoruz\' dediler. Merak ediyorum; Fransa\'nın hangi kesiminden alıyorsunuz bu eti?\" açıklamasında bulundu.

\"BİR MİLİM GERİ ADIM ATARSAM NAMERDİM\"

Kılıçdaroğlu, \"Bunları dile getirdiğimde mahkemeye vereceğiz diyorlar. Bir milim geri adım atarsam namerdim. Kendisine sordum bu para için şirket sattım. Kimin şirketi? hangi şirket? tık yok. Bu soruya cevap yok. Suriyelilere 30 milyar dolar para harcadık diyordu hepsi sokakta dileniyor. BM Genel Kurulu\'nda dedin 30 milyar dolar. Nereye gitti bu para? Vatandaşı soyuyorsun vergi ayağına. Ortada yok. Ülke adaletle yönetilir\" dedi.

\"OHAL\'İ YENİDEN UZATIYORLAR FETÖ İLE DEĞİL MUHALEFETLE MÜCADELE EDİYORLAR\"

OHAL\'in yeniden uzatılacak olmasına ilişkin Kılıçdaroğlu, \"Çok kısa bir süre demişlerdi. OHAL\'i yeniden uzatıyorlar. Parlamento tamamen devre dışı. OHAL\'i yeniden niye getiriyorsun? FETÖ ile mücadele ise yap kardeşim. FETÖ ile mücadele değil muhalefetle mücadele ediyorlar. Gerçekleri yazan gazetecilerle gazetelerle mücadele ediyorlar. Hapishanelerde yatan yüzlerce öğrencimiz var. Boğaziçi Köprüsü\'nde boğazı kesilen er var. Bunlara kimse dokunmayacak deniyor\" diye konuştu.

\"11 BİN YAŞ OLUR MU? İTİBARLARINI İADE EDİN\"

Kılıçdaroğlu, \"ByLock uygulaması dolayısıyla 11 bin kişiyi boşa hapishanede tuttular. Yanlış yapıyorsunuz dediğimiz zaman vay siz de FETÖ\'cüsünüz. 11 bin kişinin FETÖ\'cü olmadığı gerçeği ortaya çıktı. Kurunun yanında yaş çıktı ortaya. 11 bin yaş olur mu? İtibarlarını iade edin\" dedi.

\"HAKİMLER ÜZERİNDE BÜYÜK BASKI VAR GÖREVİNİ SAĞLIKLI YAPAMIYOR\"

Kılıçdaroğlu, \"Hakimler üzerinde büyük baskı var. HSK görevini sağlıklı yapamıyor. HSK\'nın üyelerine sesleniyorum saraydan talimat alıp karar verecekseniz o görevden ayrılın. Hakimler Saray Kurulu olmayın. Gece yarısı hakim değiştiriyorlar. Niye değiştiriyorlar? Sonuna kadar mücadele edeceğiz\" dedi.

\"BU MODELİN ADI HİTLER MODELİDİR KARŞI ÇIKIYORUZ\"

Kılıçdaroğlu, \"Türkiye\'de hiç kimsenin mal ve can güvenliği yok diye boşuna mı diyorum. Birisi konuşacak savcı, hemen fezlekeyi hazırlayacak. Bu modelin adı Hitler modelidir. Bu modele karşı çıkıyoruz\" dedi.

\"EGE ADALARI YUNAN ORDUSUNUN İŞGALİ ALTINDA. KEÇİ ADASI KİMİN KARDEŞİM?\"

Kılıçdaroğlu, \"Ege Adaları Yunan ordusunun işgali altında. Erdoğan\'a sordum bu adalarla ilgili hakkımız, hukukumuz var mı? Tık yok. Keçi Adası\'na çıktılar… Erdoğan\'a soruyorum; Keçi Adası kimin kardeşim? Bizimse bizim de değilse değil de. Ama tık yok. Bu adaları siz sattınız mı birilerine peşkeş mi çektiniz? Yunanistan Savunma Bakanı gel de al demişti ben de geleceğim 2019\'da alacağım demiştim. Hükümetten birisi çıkıp \'evet arkadaş alacağız\' diyecekti. Bunlar ne yerli ne de milli bunlar gayrimilli. Bunların milliyetçiliği laf milliyetçiliği. O şimdi yeşil dolarlara bakıyor nasıl malı götüreceğiz diye\" ifadelerini kullandı.



