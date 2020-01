DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu: Lafla Atatürkçülük olmaz sen Atatürkçü olamazsın kardeşim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Eğer Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmasaydı bizim minarelerimizde 5 vakit ezan okunur muydu? Atatürkçülükten söz ediyorlar. \'Biz Atatürkçüyüz\' dediler. Çok memnun olduk. Ama lafla Atatürkçülük olmaz. Zamanında başkaları yapıyordu. Atatürkçülük milletin çıkarlarını gözetmektir. Sen Atatürkçü olamazsın kardeşim Atatürkçü olmak için çiftçiyi koruyacaksın,üretime destek vereceksin, vergisini sıfırlayacaksın o zaman olur\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

\"Bugünlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'e yönelik bir sevgi dalgası, bu bizi memnun ediyor çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak değeri. 80 milyonun ortak değeridir. Düşmanları bile Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'e saygı gösterdiler. O savaşı bile kurallarına göre yaptı. O bir başka ülkenin bayrağına basılmasına asla izin vermedi. O nedenle dünyanın da ortak değeridir. Dünyanın liderleri onun önünde hep saygıyla eğilmişlerdir. O döneme yönelik zaman zaman eleştiriler yapılır. \'Efendim camileri kapattılar şunu, bunu yaptılar.\' Bir sürü laf bunlar kulaktan kulağa rivayetler yok böyle bir şey aslında. Kızgınlıklarını bu rivayetler ile götürmeye çalışıyorlar. 1 Mart 1923 Cumhuriyet ilan edilmeden önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün yasama yılında yaptığı konuşmayı okuyacağım. Konuşmasında, \'cami ve mescitleri de onardık\' diyor. Siz tarih de mi bilmiyorsunuz? Nasıl oluyor da bunları ifade ediyorsunuz?

ATATÜRK VE ARKADAŞLARI OLMASAYDI BİZİM MİNARELERİMİZDE 5 VAKİT EZAN OKUNUR MUYDU?

Eğer Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmasaydı bizim minarelerimizde 5 vakit ezan okunur muydu? Bu gerçeği herkesin bilmesi lazım. Rahmetli İnönü\'ye de her türlü saldırı yapılır. O da mücadele etti. Hayatı savaş meydanlarında geçti.\"

\"HELALLEŞİLEN BİR KİŞİNİN ARKASINDAN KÖTÜ SÖZ SÖYLENMESİ İNANCIMIZA TERS BU AHLAKSIZLIĞA İZİN VERMEYİZ\"

Kılıçdaroğlu, \"Helalleşilen bir kişinin arkasından bir başka kişinin kötü söz söylemesi inancımıza ters düşer. Siyasi rakiplerimiz olan ne Özal\'ın ne Demirel\'in ne Erbakan\'ın ne İnönü\'nün ne de başkalarının siyasi rakiplerimiz olsun olmasın hiçbirisinin ardından kötü laf etmedik. Şimdi siz kalkıp da geçmişi kötülemeye kalkarsanız bu ülkeye hizmet edenleri kötülemeye kalkarsanız o kötülemeden siyasi rant devşirmeye kalkarsanız bizim dilimizde bunun bir tek adı vardır: Ahlaksızlık. Bu ahlaksızlığa izin vermeyiz\" diye konuştu.

\"KOSKOCA TÜRKİYE CUMHURİYET DEVLETİ YÖNETİLMİYOR SAVRULUYOR\"

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, \"Devlet şu anda yönetilmiyor. Kim yönetiyor devleti belli değil. Devletin yönetilmediğini 5,5 milyon araç sahibi çok net şekilde öğrendi. Araçlara cam filmi taktırılması. 5,5 milyon kişi 3 milyon 300 bin araca cam filmi taktırdı. Sonra aynı hükümet cam filmini yasaklıyor. Siz hükümet değil misiniz? Millet ayağa kalktı söküm bedeli araba başına 150 lira. Cebinden ödemiyorsun vatandaşın cebinden alıyorsun sen bu parayı ne hakla alıyorsun? Tepki gelince bakan \'ceza yazdırmayı kaldırdık\' diye açıklama yapıyor. Ödeyenlerin paralarını iade ediyor musun? Koskoca Türkiye Cumhuriyet Devleti yönetilmiyor savruluyor\" dedi.

\"BİZİM KASAPLARI, SIRP KASABINA TESLİM ETTİLER\"

Kılıçdaroğlu, \"Kırmızı et üreticileri besiciler. TÜİK\'in başkanvekili dedi ki \'et üretiminde yüzde 23 azalma var.\' 7 yıldır siz et ithalatı yapıyorsunuz. Et ithalatına 5 milyar dolar para ödendi. 70 bin kasap esnafına sesleniyorum. Sen bunun hesabını sandıktan sormak zorundasın. Bizim kasapları, Sırp kasabına teslim ettiler. Besmelesiz eti getirdiler halka yedirmeye çalışıyorlar. Sen onu otur sarayında kendin ye\" dedi.

\"LAFLA ATATÜRKÇÜLÜK OLMAZ ATATÜRKÇÜLÜK MİLLETİN ÇIKARLARINI GÖZETMEKTİR\"

Kılıçdaroğlu, \"Atatürkçülükten söz ediyorlar. \'Biz Atatürkçüyüz\' dediler. Çok memnun olduk. Ama lafla Atatürkçülük olmaz. Zamanında başkaları yapıyordu. Atatürkçülük milletin çıkarlarını gözetmektir\" dedi.

\"81 BİN TON KURUTULMUŞ BEZELYE İTHAL EDİLDİ\"

Kılıçdaroğlu, \"Tütünü yok ettiler sıra geldi çayı ve fındığı da yok etmeye. 81 bin ton kurutulmuş bezelye ithal edildi. Bizim ülkemizde bezelye mi yetişmiyor? Çünkü ithalatçı iktidara yakın birileridir. Şeker pancarını da yok ediyorlar\" dedi.

\"SEN ATATÜRKÇÜ OLAMAZSIN KARDEŞİM ATATÜRKÇÜ OLMAK İÇİN ÇİFTÇİYİ KORUYACAKSIN\"

Kılıçdaroğlu, \"Aynı köylü milletin efendisi mi, zilleti haline mi getirildi? Perişan haline mi getirildi? Bunlar çiftçinin hasılatından yüzde 4 vergi alıyorlar. \'Zararından da vergi alırım\' diyor. Sen Atatürkçü olamazsın kardeşim Atatürkçü olmak için çiftçiyi koruyacaksın. Üretime destek vereceksin, vergisini sıfırlayacaksın o zaman olur. Sabah kalkıp musluğu açtığınızda 5 çeşit vergi var. Katı atık, katı atık toplama, atık su, çevre temizlik ve Katma Değer Vergisi. Saraydaki beyler de Ankara\'da konutlarında oturan beyler de vergi ödememek için vergi cennetlerinde şirket kuruyorlar, vergiyi sen ödüyorsun. Gariban vergi ödüyor\" ifadelerini kullandı.

\"SOSYAL GÜVENLİK KURUMU\'NU KİM BATIRDI?\"

Kılıçdaroğlu, \"Bana, \'Kılıçdaroğlu SSK\'yı batırdı\' derler. 3 Sosyal Güvenlik Kurumu\'nun benim emekli olduğum tarihteki açığı 2 milyar 341 milyon liraydı şimdiki açığı 20 milyar lirayı aştı. Buradan Erdoğan\'a ve Binali Yıldırım\'a soruyorum bu rakam doğru mu? Soruyorum; Sosyal Güvenlik Kurumu\'nu kim batırdı? 2 milyar liradan 20 milyar liraya çıktı açık. Kim batırdı?\" diye sordu.

\"2016\'DAN BU YANA ŞEKER KURULU BOŞ DENETLENMİYOR. ADAMLARI VAR DENETLENMESİN KÖŞEYİ DÖNSÜN İSTİYORLAR\"

Kılıçdaroğlu, \"Türkiye Şeker Kurumu\'nun yönetim kurulu üyeleri uzun bir süredir atanmıyor boş. Bu alan hiç denetlenmiyor. Şeker Kurulu var kanun da var. 2016\'dan bu yana Şeker Kurulu boş denetlenmiyor. Adamları var denetlenmesin köşeyi dönsün istiyorlar. Niçin atama yapmıyorsunuz?\" dedi.

\"GÜNÜMÜZDE AYNI MENZİLE YÜRÜYEN PARALEL İKİ HÜKÜMET VAR\"

Kılıçdaroğlu, \"Sabah akşam eğitim politikası değişiyor. Böyle bir düzen olabilir mi? Günümüzde aynı menzile yürüyen paralel iki hükümet var. Bir saray hükümeti var bir de anayasal Binali Yıldırım hükümeti. Gayrimeşru hükümet daha baskın daha otoriter\" dedi.

\"30 MİLYAR DOLARI KİME NEREDE HARCADIN? KURUŞU KURUŞUNA BU MİLLETE HESABINI VER\"

Kılıçdaroğlu, \"Erdoğan, \'Suriyelilere bugüne kadar 10 milyar dolar para harcadık\' dedi. Şanlıurfa\'da da açıklama yaptı; \'30 milyar dolar harcama yaptık\' dedi. Daha sonra yaptığı pek çok açıklamada \'30 milyar dolar harcama yaptık\' dedi. Bu 30 milyar dolar nereye harcandı şu ana kadar öğrenmiş değiliz. Bakkal bile defter tutarken hesabını tutar. Hiç kimse bilmiyor. Adım gibi biliyorum Recep Tayyip Erdoğan da Binali Yıldırım da bilmiyor. Bu rakam hatalı bir rakam. 30 milyar dolar, 90 milyar lira demek, 90 katrilyon demek. Dağıtsanız bütün Suriyeliler abad olacak. Açlıktan ölen Suriyeliler var. Nereye gitti bu paralar? Sen kul hakkı yemediysen vatandaştan toplanan 30 milyar doları kime nerede harcadın? Kuruşu kuruşuna bu millete hesabını ver\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

-Kılıçdaroğlu\'nun konuşması

-Detaylar

ANKARA (DHA)