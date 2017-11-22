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DHA ANKARA-  Kılıçdaroğlu : İhanetin katmerlisi yapılıyor (1) 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları ile yapılan toplantıda konuştub

22 Kasım 2017 14:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları ile yapılan toplantıda konuştub. Kılıçdaroğlu, \"Dikey yapılaşmaya izin vermeyeceğiz\' deniliyor. Belediye başkanı zorla istifa ettiriliyor. Arkasından Haliç\'te yapılaşma 4 kat. Belediye Meclisi\'nden bir karar 10 kata çıkıyor. İhanetin katmerlisi yapılıyor. Haliç\'in etrafına yüksek binaları diktiğiniz zaman bu Haliç\'e ve İstanbul\'a ihanet etmek değil midir?\" diye konuştu. 
Kemal Kılıçdaroğlu, \"Her kentin bir kimliği vardır. Sizler kentin kimliğine tarihine kültürüne karşı sorumluluk üstlenen kişilersiniz. Bu sorumluluk çerçevesinde hareket edildiği zaman kentin zenginleştirildiğini görürsünüz. Bizim belediye başkanlarımız bu bilinçle hareket ediyorlar. 80 milyon yurttaşıma seslenmek isterim bizim belediye başkanlarımız hem kendi kentlerinin kimliğine tarihine saygılıdırlar. Eğer Çankaya’da Yenimahalle’de bir yapının değeri çok artıyorsa orada bireysel değil kentsel zenginliği görüyorsunuz. Biz zenginliği bireysel olarak değil kitlesel olarak düşünüyoruz. İstanbul’a ihanet edildi mi edilmedi mi? En yetkili kişi çıktı nasıl ihanet ettiklerini anlattı. Bütün sorunu büyük bir çıplaklıkla toplumun önüne koydu. Biz bunu söyleseydik belki pek çok çevreden eleştiri alırdık. İhanet edenler ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Önümüzdeki seçimlerde hainlere yer vermeyiniz. \'Dikey yapılaşmaya izin vermeyeceğiz\' deniliyor. Belediye başkanı zorla istifa ettiriliyor. Arkasından Haliç\'te yapılaşma 4 kat. Belediye Meclisi\'nden bir karar 10 kata çıkıyor. İhanetin katmerlisi yapılıyor. Haliç\'in etrafına yüksek binaları diktiğiniz zaman bu Haliç’e ve İstanbul’a ihanet etmek değil midir?\" dedi. 

Görüntü Dökümü
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-Kılıçdaroğlu\'nun konuşması 

Haber: ANKARA (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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