DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu: Birisi seçim birisi baraj derdinde yan yana geldiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim ittifakına ilişkin, \"Dün akşam sabaha kadar TBMM çalıştı. İttifak ve seçim hileleri kanunu görüşüldü. Oyumuzu artırmadan milletvekili sayısını nasıl artırırız kanun bunun üzerine kurulu. Birisi seçim birisi baraj derdinde yan yana geldiler. Biz bir seçim hileleri kanunu hazırlayalım. Bunu da Meclis\'in görev yapmadığı pazartesi gününe denk getirelim dediler. Milletten kaçırıyorlar. Bu modelde ittifaka hiç gerek yok. Ama yasayı çıkardılar. Mühürsüz oy pusulaları geçerli hale geliyor. Bu ne demektir? Referandumda kullanılan mühürsüz oy pusulaları geçersizdir şimdi geçerli hale getiriyoruz\" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

\"SİZE SÖZ CHP İKTİDARINDA ŞEKER FABRİKALARINI ALIP KÖYLÜYE YENİDEN VERECEĞİZ\"

Kılıçdaroğlu, \"Hiçimse umutsuzluğa kapılmasın. Baskı ne kadar fazla olursa olsun asla bizi yıldıramaz. Çünkü biz Kuvay-i Milliyeciyiz. Çarklar farklı dönebilir egemenler kendi güçlerini göstermek için halkın üzerine baskı kurabilir. Gazeteler kapatılabilir, milletvekilleri hapise atılabilir. Bütün bunlara rağmen biz bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Türkiye\'ye huzuru getireceğiz ne olursa olsun bunu yapacağız. Cumhuriyeti kuranlar ağır bedeller ödediler. Şeker fabrikalarını özelleştiriyorlar. Size söz CHP iktidarında onları alıp köylüye yeniden vereceğiz\" dedi.

\"KADDAFİ\'NİN KONUĞU OLDU, ELİNDEN ÖDÜL ALDI. 60 BİN DOLAR PARA ALDI\"

Kılıçdaroğlu, \"Kaddafi\'nin konuğu oldu, elinden ödül aldı. 60 bin dolar para aldı. Gazeteciler sordu \'parayı şehit ve gazilere vereceğim\' dedi. Defalarca sordum bu parayı kime verdin çık açıkla? Bugüne kadar tek cümle söylemedi. Parayı cebine atacaksın sonra da ben yerli ve milliyim diyeceksin. Sen gayri millisin\" dedi.

\"ÖĞRETMEN GÖKHAN AÇIKKOLLU\'NUN İŞKENCE SONUCU ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİM\"

Kılıçdaroğlu, \"Öğretmen Gökhan Açıkkollu\'nun işkence sonucu öldürüldüğünü söylemiştim. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı bunun üzerine, apar topar bir açıklama yaptı. \'İddialar geçeği yansıtmamaktadır\' diyor. Yani işkence ile değil kendiliğinden ölmüştür. Doktor Ömer Gergerlioğlu aktivist bunun üzerine şu açıklamayı yaptı; \'Adli raporları biliyorum. Açıklamalar yanlış.\' Bir adam hapishane otururken niye kaburgaları kırılsın? Kim kırdı, darp etti. Raporda var. Benim açıklamalarımdan rahatsız oluyorlar susarsam dilsiz şeytandan ne farkım kalır? Avukat \'işkence yapıldı\' diyor\" dedi.

\"BAHÇELİ DE ERDOĞAN DA SÖZ VERDİ BİNALİ YILDIRIM DA SÖZ VERDİ\"

Kılıçdaroğlu, \"Köprüde askerin boğazını keserek linç ettiler. Öğrenci gencecik elinde silah bile yok. Sarayda dedim ki o da bir suçtur bunu yapanın yargılanması lazım dedim. Bahçeli de Erdoğan da söz verdi Binali Yıldırım da söz verdi. \'Soruşturacağız\' dediler. Bir KHK ile linç edenlerin tamamı için bunlar hakkında tahkikat yapılmaz denildi. Bunlar Müslüman mı, insan sevgisi var mı bunlarda? Asker linç edilecek sen bunları koruyacaksın. Sonra çıkıp diyeceksin ki; \'Türkiye\'de demokrasi var.\' Ne demokrasisi? Anayasa, demokrasi rafa kalkmış. Bunların hiç birisi çalışmıyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti BM\'ye dilekçe veriyor ben tutulanlara insanca davranmayacağım diyor. İşkence edeceğim diyor yani. Adaletsiz kararlar uygulayacağım diyor. Savcı da gereğini yapıyor. Gökhan Açıkkollu\'nun otopsi raporlarını niye açıklamıyorlar. Sevgili savcı, niye açıklamıyorsun otopsi raporlarını? Madem işkence yapılmadı bütün dünya öğrensin. Açıklayamıyorsun. Varsa suçlu yargı gereğini yapar. İşkence adam öldürmek ne demek? Bunun adı tek kelime iğle vicdansızlık, ahlaksızlıktır\" diye konuştu.

\"UYUŞTURUCU YAŞI 10\'A İNMİŞ DURUMDA HANİ HUZUR VARDI\"

Kılıçdaroğlu, \"Uyuşturucu yaşı 10\'a inmiş durumda hani huzur vardı. Uyuşturucu ile mücadele edeceğine, gazetecilerle, milletvekilleri ile, şeker fabrikaları, çiftçilerle uğraşıyorsun\" dedi.

20 TEMMUZ DARBESİNDEN SONRA SAYIN BİNALİ YILDIRIM BENİ ZİYARETE GELDİ\"

Kılıçdaroğlu, \"20 Temmuz darbesinden sonra sayın Binali Yıldırım beni ziyarete geldi. Kendisine sordum bazı laflar var; Cumhuriyet, Sözcü Gazetesi\'ne operasyon yapılacak dedim. \'Öyle bir şey yok\' dedi. Sonra öğrendik ikisine de operasyon yapıldı. Meclisi bombalayan ile gazeteciye aynı ceza veriliyor. Gazetecinin elinde kalem var elinde silah mı var? Görüşü ne olursa olsun bütün gazetecilerin serbest bırakılmasını istiyoruz. Bir köşe yazarına saraydan emir geliyor \'siyaset içerikli yazı yazmayacaksın\' deniyor. \'Futbolu yazacaksın.\' Saraydaki zat rahatsız oluyormuş ben seni daha fazla rahatsız edeceğim\" ifadelerini kullandı.

\"SAĞLIKTA REFORM DEDİLER. BAKTIK TAMAMI YALAN. 9 ÇEŞİT PARA ÖDENİYOR\"

Kılıçdaroğlu, \"Sağlıkta reform dediler. Baktık tamamı yalan. Musluğu açtığında 5 çeşit vergi ödüyorsun. Hastaneye gittiğinde 9 çeşit ödeme yapıyorsun ilaç, muayene, tektik farkı … ödüyorsun. Nasıl parasız sağlık değil mi? 9 çeşit para ödeniyor\" dedi.

\"HERKES ACİLE GİTMEYE BAŞLADI. 2015 RAKAMLARINA GÖRE TÜRKİYE\'DE ACİLE GİDEN 110 MİLYON 915 BİN 407 KİŞİ\"

Kılıçdaroğlu, \"Para yok herkes acile gitmeye başladı. 2015 rakamlarına göre Türkiye\'de acile giden 110 milyon 915 bin 407 kişi Türkiye nüfusundan daha fazla avcile gidiliyor. O tarihte çıkmış ygenelgede, acile başvurulduğpu andan tiberen tedavi edilene kadar ilave ücret alınmaz. Bu kadar çok acile gidilince önlem aldılar genelge çıakrıalr 24 saat içinde t5evai oldun olmadın olmazsan eller cebe ödeytececkesin parayı. Belki yoğun bakım? Emeklilik yaşını hem kadında hem erkekte 65\'e çıkardılar\" ifadelerini kullandı.

\"SSK\'YI KİM BATIRDI? BENİM ZAMANIMDA AÇIK, 2 MİLYAR 200 MİLYON LİRAYDI. ŞİMDİ 30 MİLYAR LİRAYI AŞMIŞ\"

Kılıçdaroğlu, \"Benim zamanımda açık, 2 milyar 200 milyon liraydı. Şimdi 30 milyar lirayı aşmış durumda. Yani 30 katrilyon. Recep beye soruyorum; SSK\'yı kim batırdı? Ben mi batırdım sen mi batırdın? Açık söyleyeyim sen batırdın\" dedi.

\"BİRİSİ SEÇİM BİRİSİ BARAJ DERDİNDE YAN YANA GELDİLER\"

Seçim ittifakına ilişkin Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: \"Dün akşam sabaha kadar TBMM çalıştı. İttifak ve seçim hileleri kanunu görüşüldü. Oyumuzu artırmadan milletvekili sayısını nasıl artırırız kanun bunun üzerine kurulu. Birisi seçim birisi baraj derdinde yan yana geldiler. Biz bir seçim hileleri kanunu hazırlayalım. Bunu da Meclis\'in görev yapmadığı pazartesi gününe denk getirelim dediler. Milletten kaçırıyorlar. İttifak yapacaklarmış, yaparlar ittifak. Bu, Referandumun gayri meşru olduğunun itirafıdır. Aynı zamanda sopalı bir seçim hazırlığıdır. Biz ittifaka karşı değiliz. Bunun yolu açılabilir. Ama parlamentodan bakan seçmiyorsanız, işlevini sıfırlamışsanız ittifak yapmanıza ne gerek var? Cumhurbaşkanlığı için ittifak yapıyorlar. Bu modelde ittifaka hiç gerek yok. Ama yasayı çıkardılar. Bu yasa teklifinin 7 özelliği var. Haksız temsil artıyor, milli irade gasp ediliyor. Baraj fiilen artarak devam ediyor. Kaldırın dedik. 12 Eylül darbecileri getirmişti, 20 Temmuz darbecileri savunuyor. Yüzde 1 oy alan partinin başkanı gelsin Meclis\'e. İki baraj getiriyorlar biri yüzde 10 diğeri yüzde 51.

SOPALI BİR SEÇİM HAZIRLIĞIDIR. MÜHÜRSÜZ OY PUSULALARI GEÇERLİ HALE GELİYOR

Mühürsüz oy pusulaları geçerli hale geliyor. Bu ne demektir? Referandumda kullanılan mühürsüz oy pusulaları geçersizdir şimdi geçerli hale getiriyoruz. Yani bu referandumun gayrimeşru olduğunun itirafıdır. Bu teklif aynı zamanda sopalı bir seçim hazırlığıdır. Herhangi birisi polisi jandarmayı çağırabilir. Baktı ki orada CHP\'nin oyları önde hemen polise telefon \'Gelin burada hile yapılıyor.\' Polis, jandarma basacak. Sopalı seçim yapmak istiyorlar. Hanedanın memurları sandık başında görev yapacak.

SEÇİMİ HİLELİ YOLLARLA KAZANACAKLARINI SANIYORLAR. SANDIKLARDA KAZANACAĞIZ

Buradan bütün milletime sesleniyorum masa başında milletvekili sayılarını artıracağız diye yola çıkanları sandığa gömeceğiz. Bütün sandıklara sahip çıkacağız. Bütün sandıklarda bizim arkadaşlarımız olacak. Ne yaparlarsa yapsınlar 2019\'a o zatı oradan aşağı indireceğiz sözüm sözdür. Seçimi hileli yollarla kazanacaklarını sanıyorlar. İster valin, kaymakamın, muhtarın olsun, kim olursa olsun sel gibi akacağız, sandıklarda kazanacağız.\"

\"ŞEKER FABRİKALAR ZARAR ETTİRİLİYOR. NİŞASTA BAZLI ŞEKERİ KİM KULLANIYORSA ONUN ÜRÜNLERİNİ ALMAYIN\"

Bazı şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Kılıçdaroğlu, \"Yalan. Şeker fabrikaları zarar etmiyor zarar ettiriliyor. Nişasta bazlı şekeri kim kullanıyorsa onun ürünlerini satın almayın şeker pancarından kim şeker üretip kullanıyorsa o ürünleri alacağız. Çiftçinin alın terini toprağa gömüyorsunuz buna izin vermeyeceğiz\" dedi.

\"HADİ MÜTEAHHİT KARDEŞLERİM BİBER GAZI HAYIRLI OLSUN\"

Et ithalatına ilişkin Kılıçdaroğlu, \"Avrupa\'nın besin üreticilerini destekleyen ayakta tutan Türkiye\'dir. 26 ülkeden et ithal ediyoruz. Getirdiğiniz etler besmelesizdir demiştim. \'Sırbistan\'dan alıyoruz ama Müslüman kesiminden alıyoruz\' diyorlar. Rusya\'nın Fransa\'nın hangi kesiminden alıyorsunuz? Götür sarayda bunları ye kardeşim. Herkes sokağa döküleceğiz diyor ama müteahhitler konfederasyonu başkanı \'kilogram fiyatı 3 liraya doğru yaklaşan demir çelik üretimindeki fahiş fiyat artışları artık canına tak etti. Bıçak kemiğe dayandı binlerce müteahhit sokağa dökülecek.\' dedi. Kadınlar öğrenciler yürüyor biber gazı yiyorlar hadi müteahhit kardeşlerim biber gazı hayırlı olsun sizler de bir sokağa çıkın bakalım. Memelketi bu haler getirenler bunlar\" diye konuştu.

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Hakime TORUN-Nursima KESKİN /ANKARA (DHA)

