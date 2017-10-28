DHA ANKARA-  Kılıçdaroğlu  29 Ekim mesajında: Cumhuriyetimize aşık vatandaşlarımız kalıcı huzura demokrasi, adalet ve huzur talebiyle ulaşacaktır



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı mesajında, \"Hukukun üstünlüğü yerine, üstünlerin hukukunu kurmaya çalışan, milletin egemenliğini bir dikta egemenliğine dönüştürmek isteyenler başaramayacaktır. Özgürlük ve bağımsızlık karakteri olmuş, Cumhuriyetimize aşık vatandaşlarımız kalıcı huzura demokrasi, adalet ve huzur talebiyle ulaşacaktır\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı: \"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'Bilhassa Kimsesizlerin kimsesi\' olarak nitelendirdiği Cumhuriyetimiz, hakkı, hukuku ve adaleti temel alan bir ruhla kurulmuştur. Bu ruhun temelinde, hür yaşama ve kararlılığımızın, zincirlenemeyecek olan irademizin ifadesi olan Ulusal Kurtuluş Savaşımız vardır.



TEMEL PROBLEMLER \'DEMOKRATİK LAİK VE SOSYAL HUKUK DEVLETİ\' İLKESİNE DUYDUKLARI DERİN BAĞLILIĞIYLA AŞILACAK

29 Ekim 1923\'te kurulan Cumhuriyetimizin koruyucusu ise Ulu Önder Atatürk\'ün hiçbir ayrıma, ötekileştirmeye tabi tutulmaksızın yetiştirilmesini istediği fikri, vicdanı ve irfanı hür gençlerimizdir. Bu nedenledir ki milli egemenliğin ifadesi olan Cumhuriyetimizin günümüzde yaşadığı temel problemler, tüm gençlerimizin diğer vatandaşlarımızla birlikte, \'Demokratik laik ve sosyal hukuk devleti\' ilkesine duydukları derin bağlılığıyla aşılacaktır.

CUMHURİYETİMİZE AŞIK VATANDAŞLARIMIZ KALICI HUZURA DEMOKRASİ, ADALET VE HUZUR TALEBİYLE ULAŞACAKTIR

Hukukun üstünlüğü yerine, üstünlerin hukukunu kurmaya çalışan, milletin egemenliğini bir dikta egemenliğine dönüştürmek isteyenler başaramayacaktır. Özgürlük ve bağımsızlık karakteri olmuş, Cumhuriyetimize aşık vatandaşlarımız kalıcı huzura demokrasi, adalet ve huzur talebiyle ulaşacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 94. yaşını kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ü ve yol arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Tüm şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum, tüm yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı\'nı kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet.\"



ANKARA (DHA)