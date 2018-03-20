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DHA ANKARA- Kemal Kılıçdaroğlu: Ayağa kalkan hakimler, siz üçüncü güç olmayı hakketmiyorsunuz (2)

 ‘ORDUMUZ SİYASİLERİN HATALARINI DÜZELTMEYE ÇALIŞIYOR’ Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün ilkelerine, vatanseverliğine sonuna kadar sahip çıkacaklarını vurgulayarak şunları söyledi: "Her zaman güvendiğimiz ordumuz, terör örgütleriyle mücadele eden hayatını f

20 Mart 2018 19:48

 ‘ORDUMUZ SİYASİLERİN HATALARINI DÜZELTMEYE ÇALIŞIYOR’

Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün ilkelerine, vatanseverliğine sonuna kadar sahip çıkacaklarını vurgulayarak şunları söyledi: \"Her zaman güvendiğimiz ordumuz, terör örgütleriyle mücadele eden hayatını feda eden gözbebeğimiz ordumuz Mustafa Kemal’in Mehmetçiklerinden oluşan ordumuz, şimdi siz Mustafa Kemal’den söz ettiğiniz zaman birileri gece yatağında rahat uyumuyor. Gerekirse uyutmayacağız. Atatürk’ün ilkelerine vatanseverliğine sonuna kadar sahip çıkacağız. Atatürk 80 milyonunu kalbinde yer eden kişidir. Defalarca dedik ki şu Ortadoğu bataklığına girmeyin. Suriye’de demokrasi yokmuş, e sende de yok. Oraya müdahale ettiler, TIR’larla silah gönderdiler, Müslümanı Müslümana öldürttüler. Bir kısmını ABD, diğerini Rusya verdi. Onlar parayı kazandılar canının feda eden oradaki Müslümanlar oldu. Hükümet, Türkiye maşası oldu onların. Ordumuz siyasilerin yaptığı hataları düzeltmeye çalışıyor. Canını feda ederek vatan uğruna mücadele ediyor.\"
‘HER YERDE FETÖ BORSASI VAR’
AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın ‘Gaziantep’te FETÖ borsası varö şeklindeki sözlerini hatırlatan KIlıçdaroğlu şöyle devam etti: \"Şamil Tayyar diyor ki, ‘Gaziantep’te FETÖ borsası var. İtirafçı adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar. Ben vekilim her konuşmam suç duyurusudur. Bununla ilgili daha bugün suç duyurusunda bulundum.’ Her yerde var FETÖ borsası Kayseri’de de var. Elitaş’a sorun kimi nasıl çıkardın, hepsini size anlatsın. Önlem alamaz bu iktidar. Çökmüştür artık. AK Parti hükümeti de çökmüştür. Hiç bir söylemi sağlıklı ve tutarlı değildir. Hangi derdine bu güne kadar çözüm ürettiler.ö
‘ŞEKER FABRİKALARINI DEĞİL YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜNÜ SAT’
Şeker Fabrikalarının özelleştirilme kararına yönelik Kılıçdaroğlu şu değerlendirmelerde bulundu:
“Niye satıyorsun bu bin 500 dönüm imara açılırsa zaten fabrikayı kapatırsınız. Dünyanın parasını kazanmış olursunuz. AKP Genel Başkanı diyor ki  zarar ediyor. Zarar etmiyor sen zarar ettiriyorsun Recep Bey. Eğer zarar ediyorsa araç garantili Yavuz Sultan Selim Köprüsü var, onu  sat, satamıyorsun. Orada yandaş var. Köşeyi dönecek. Fabrikalar milletin. Ses çıkaran, yüreklice davranan şeker üreticilerini, pancar üreticilerinin savunan tek parti var halkın partisi.  Sarayın 13 günlük parasını versinler hiçbir zararı olmaz.  Oturuyorsun yiyeceğin bedava gezilerin bedava. Milletin sırtına yıkıyorsun diyorsun ki emekliye ver bakalım vergiyi. Ev kadınına diyorsun ver vergiyi. Ben vergi vermem niçin ben Man adasında şirket kuracağım. Biz yerli ve milliyiz diyor. Sevsinler senin yerli ve milliliğini.  Gayri milli adamsın  sen.\"


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
_Kılıçdaroğlu\'nun açıklamaları


Haber-Kamera: Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)-

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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