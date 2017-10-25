DHA ANKARA- Keçiören'de yangın : 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 yaralı (1) 

Ankara Keçiören\'de bir apartman dairesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2\'si ağır 4 kişi yaralandı.
Sabah saatlerinde Keçiören İncirli Mahallesi Mehmet Altanlar Sokak\'taki apartman dairesinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2\'si ağır 4 kişi yaralandı. Yangının doğalgazdan kaynaklandığı belirtilirken itfaiye ekipleri olay yerinden çalışmalarını sürdürüyor.
Görüntü Dökümü
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-Olay yerinden görüntü
-Apartmanın görüntüsü
-itfaiye ekiplerinden görüntü
Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM / ANKARA (DHA)
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