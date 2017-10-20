DHA ANKARA- Kadın astsubay adayları eğitimlere başladı 

2017- 2018 Eğitim Öğretim Yılı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Astsubay Eğitim Merkezi\'ndeki kadın astsubay adayları Kırşehir Kaman ilçesinde ATEM kampında atış ve tatbikat eğitimine başladı. Kadın astsubay adayları sabahın erken saatlerinde eğitim alanının yapıldığı bölgeye giderek eğitim ve tatbikatlarına başlıyor. Kadın astsubay adaylarına atış eğitimleri sırasında kullandıkları silahların namlusuna bozuk para konularak eğitim verilmesi dikkat çekti. Kadın astsubay adaylarının eğitim sonrası hep birlikte komando marşını söyledi.

Öte yandan 2. Dönem jandarma subay adayları da intibak eğitimini İzmir Foça\'da başarıyla gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü

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- Kadın astsubay adaylarının eğitim ve tatbikat

- atış eğitimlerinden görüntü

Kadın astsubay adaylarının intikalinden görüntü

Haber: ANKARA - KIRŞEHİR (DHA)

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