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DHA ANKARA- Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 'Aslan Mehmetçik' videosu 

Jandarma Genel Komutanlığı, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na sözlerini Kahramanmaraş Elbistanlı şair Ramazan Pamuk'un yazdığı "Aslan Mehmetçik" şiirini yeniden besteleyerek destek verdi

15 Mart 2018 17:05

Jandarma Genel Komutanlığı, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'na sözlerini Kahramanmaraş Elbistanlı şair Ramazan Pamuk\'un yazdığı \"Aslan Mehmetçik\" şiirini yeniden besteleyerek destek verdi. \"Doğmamış cihana böyle bir aslan, kükremiş sel gibi coşar Mehmedim\" sözleriyle başlayan şiir, marş ritminde yeniden düzenlendi. \"Aslan Mehmed\'im\" adı verilen marşın bestesini Özlem Üngör Kavadar, düzenlemesini ise Jandarma Bando Kıdemli Başçavuş Nuri Sarp yaptı.

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Haber: ANKARA (DHA) 

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