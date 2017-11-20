DHA ANKARA- İsmail Kahraman, 289 oyla yeniden TBMM Başkanı seçildi (2)

TBMM Başkanlığı 3\'ncü tur seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman: 289, CHP Milletvekili Zekeriya Temizel: 124, MHP milletvekili Celal Adan: 36, HDP Milletvekili Selma Irmak: 37, İYİ Parti milletvekili Yusuf Halaçoğlu:7 oy aldı.

3\'ncü tur seçimlerinde boş oy olmazken geçersiz 16, toplam 509 oy kullanıldı.

\"YANLIŞ DÜŞÜNCELERLE BİRBİRİMİZİ YARALAMAMALI MESELELERİ KONUŞARAK ÇÖZEN İNSANLAR OLMALIYIZ\"

Kahraman seçildikten sonra yaptığı teşekkür konuşmasında, \"TBMM Başkanlığı\'na tekrar seçerek şahsıma gösterdiğiniz teveccühe teşekkürlerimi sunuyorum. Milletimizin kalbi Meclisimiz savaş uçaklarıyla bombalandı. Milletimiz milli birlik ve kardeşlik ruhu ile meydanları doldurdu artık darbelere geçit verilmeyeceğini ilan ve ispat etti. 15 Temmuz Cuma gecesi bombalar atılırken bu çatı altında şehitlik ruhu ve duygusuyla toplandık sabahladık.15 Temmuz hadisesi ibret ve ders alınması unutulmaması ve hatırlatılması gereken bir olaydır. Siyasi partileri bir elin parmaklarına benzetirim Her biri farklıdır. Yeri geldiğinde o parmaklar sıkılır tek yumruk olur bunun örneğini 15 Temmuz\'da gördük. Yanlış düşüncelerle birbirimizi yaralamamalı, kavgacı değil müzakereci meseleleri konuşarak çözen insanlar olmalıyız. Dostluğumuzu ve kardeşliğimizi toplumun karşısında da sergilemeliyiz\" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞANDAN TEBRİK TELGRAFI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı\'na yeniden seçilen İsmail Kahraman\'a bir telgraf göndererek, Kahraman\'ı tebrik edip başarı dileklerini iletti.

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-İsmail Kahraman’ın konuşması

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ANKARA (DHA)