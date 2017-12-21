DHA ANKARA- İNGİLİZ ROSSİNİ 6 YILDIR SOKAK HAYVANLARINI BESLİYOR

ANKARA\'da yaşayan İngiliz vatandaşı Carl Austin Nino Rossini (59), yaklaşık 6 yıldır evinde hazırladığı yiyecekleri haftanın iki gününde Eymir Gölü civarında bulunan sokak hayvanlarına dağıtıyor.

İngiltere\'den Türkiye\'ye 18 yıl önce eşi Semiramis Nurperi Rossini’ni ile evlenerek gelen Rossini Ankara\'ya yerleşti. Rossini, 6 yıl önce de bir hafta sonu Eymir Gölü civarında gezinti yaparken azınlıktaki bir grubun başıboş köpekleri beslediğini gördüğünde bundan çok etkilendiğini söyledi. Hayvanseverlerin başıboş hayvanları beslediği anlardaki gördükleri manzaranın kendisini harekete geçirdiğini belirten Rossini, ardandan evinde yiyecek hazırlamaya başladı. Hazırladığı yiyecekleri haftanın iki gününde Eymir Gölü civarına getirerek buradaki köpekleri bekliyor.

‘MUTLULUK HİSSEDİYORUM’

Eymir Golü civarında bulunan sokak hayvanlarını bir grup arkadaşları ile beslemekten mutlu olduklarını belirten Carl Austin Nino Rossini, \"Buraya çok az sayıda kişi geliyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz. Mama veriyoruz, gerektiğinde veterinere götürüyoruz. Ben haftanın iki günü buraya geliyorum. Bazı arkadaşlar her gün gelmeye çalışıyor. Yaşlı bir amca her gün geliyor. Benim eşim engelli olduğu için her gün gelemiyorum, ne yazık ki. Makarna haşlıyorum içine et, köpek maması koyuyorum. Birde süt, su veriyorum. Elimize ne geçerse vermeye çalışıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sokak hayvanlarından görüntü

Nıno Rossını\'nın sokak hayvanlarını beslemesi

Nıno Rossını\'nın sokak hayvanları ile ilgilenmesi

Nıno Rossını ile röp.

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Haber-Kamera:; Mustafa TURAPOĞLU-Gizem KARADAĞ,/ANKARA (DHA)-

