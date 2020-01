DHA ANKARA-  İcra dairesine alınmayan avukat katipleri protesto gösteri yaptı 

ANKARA İcra Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin olduğu binaya iş takibi için alınmayan avukat katipleri bugün bina önünde basın açıklaması yaparak olayı proteste etti.

Söğütözü Mahallesinde bulunan İcra Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin bulunduğu binaya her sabah gelerek burada avukatların müvekkillerine ait dosyalarını inceleyebilen avukat katipleri bugün içeriye alınmadı. Yetkililerin aldığı kararla içeriye alınmadığı belirtilen avukat katipleri ise yaşadıkları durumu protesto ederek basın açıklaması yaptılar.

“KİMLİKLERİMİZİN İÇERİDE GEÇERLİ OLMASINI İSTİYORUZö

Tüm Avukat Çalışanları Derneği (TAVCADER) Başkanı Serdar Sevdi Ankara İcra Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin bulunduğu binanın önünde yaptığı açıklamada, haklarının engellendiğini öne sürerek, “Biz Ankara’da 2 bin 500 civarında katip ve avukat yardımcılarıyız. Burada insanlar ailelerinin geçimlerini sağlıyor. Burada arkadaşlar içeri girmeli ve yaptıkları işlerine devam etmelidirö şeklinde tepki gösterdi. Avukat katiplerine bundan böyle işlem yaptırıldığını belirten Sevdi, “Ankara Barosu’ndan aldığımız kimliklerimizin içeride geçerli olmasını istiyoruz. Bu kimlik bir işe yaramıyorsa lütfen geri alın. Mesleki standardın arkadaşlarımıza verilmesini sağlayın. Bizim hakkımız kanun maddesi ile verilebilirö diye konuştu.

“TÜM AVUKATLAR VE KATİPLER MAĞDURö

Avukat katiplerinin icra dairelerine alınmamasına avukatlar da tepki gösterdi. Avukat katiplerinin çoğunun Adalet Yüksek Okulu Bölümü mezunu olduğunu belirten Avukat Duygu Özkan ise katiplerin yıllardır personel yetersizliği nedeniyle memurun yapması gerektiği işlemleri yaptığını söyleyerek, “Katipler şu an işsiz kalma riski altındalar. Uygulamanın sebebini bizde bilmiyoruz. Tüm avukatlar ve katipler şu an mağdur durumda. İcra dairesinin içinde hukuki işlemler sağlıklı bir şekilde yapılmıyorö dedi. Özkan, Baroların avukat katiplerine çeşitli seminerler düzenleyerek ücret karşılığında katiplik kartı verdiğine dikkati çekerek, “İçlerinde 20-25 yıldır bu işi yapan insanlar var. Bugün işsiz kaldıklarında başka bir meslek edinmeleri mümkün değil. Bu uygulama hepimizi mağdur ediyor. Burada çalışan 5 bin katip arkadaş şuan işsiz kalmak üzere. Bu uygulamaya son verilmesi gerekiyorö diyerek tepkisini dile getirdi.

“KAPIDA KUYRUK BEKLİYORUZö

Müvekkillerini beklettikleri için problem yaşadıklarını belirten Avukat Hülya Aras ise, “Kapıda kuyruk bekliyoruz. Dosya yok. Tebligat yapılamamış, tebligat yok. Ne yapacağız. Biz her işimizi kendimiz yapıyorduk. Ocak ayından sonra postayı da burası yapacakmış. Müzekkereyi de burası yazacakmış. Her icraya 50 tane adam koysunlar tamam. Mümkün mü? Memurlar kadar bizde çalışıyoruz. Bunları yetiştirebilmek için her sabah 5 buçukta kalkıyorumö diyerek bu duruma bir çözüm getirilmesini talep etti.

