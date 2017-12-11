DHA ANKARA- İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, son 1 haftada yurt içinde; toplam 7 terörist etkisiz hale getirildiğini belirtti. Açıklamada ayrıca, 22 Ağustos 2017\'de Van/Gürpınar ilçesinde ölü olarak ele geçirilen teröristlere ait parmak izlerinin kriminal incelenmesi sonucunda; Şırnak ve Van\'da toplam 12 EYP saldırısının failleri oldukları tespit edildi. Bu saldırılarda şehit olan 2 ve yaralanan 5 güvenlik görevlisinin faiilerinene ulaşıldığı bildirildi.

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.323 operasyon yapılmış, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 923 terör (PKK/KCK 153, AŞIRI SOL 4, DEAŞ 67, FETÖ/PDY 699), 3.065 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 74\'ü düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.062 kişi gözaltına alındı.



ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BU OPERASYONLARDA

Son 1 haftada yurt içinde; toplam 7 (2 ölü, 2 sağ, 3 teslim) terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca; 22 Ağustos 2017\'de Van/Gürpınar ilçesinde ölü olarak ele geçirilen teröristlere ait parmak izlerinin kriminal incelenmesi sonucunda; Şırnak ve Van\'da toplam 12 EYP saldırısının failleri oldukları tespit edildi. Bu saldırılarda şehit olan 2 ve yaralanan 5 güvenlik görevlisinin faiilerinene ulaşıldı.

OPERASYONLAR NETİCESİNDE

9 ilde (Batman 1, Bingöl 5, Bitlis 1, Diyarbakır 3, Hakkâri 2, Mardin 4, Siirt 1, Hatay 1, Tunceli 4) 22 Sığınak/Barınak/Mağara kullanılamaz hale getirildi. 8\'i ağır ve uzun namlulu (5 Kalaşnikov, 3 Piyade Tüfeği) toplam 15 silah, 728 Kg patlayıcı yapımında kullanılan madde, 11 el bombası,

1.218 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 34 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.



UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELE KPSAMINDA 3.065 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 77 ilde gerçekleştirilen 2.215 operasyonda; Piyasa değeri 14.761.930 TL olan; 2.220 kg Esrar, 78 kg Eroin, 5,66 kg Kokain, 2 Kg Afyon, 7,43 kg metamfetamin, 8.883 adet uyuşturucu Hap, 66 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 7.669.501 TL olan, 935.648 adet kaçak sigara, 223.993 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3.065 kişi gözaltına alındı. Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 35 ilde (Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Niğde, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Uşak, Van, Zonguldak) 298 şüpheli gözaltına alındı.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 715 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 172 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



ASAYİŞ UYGULAMALARI KAPSAMINDA

Terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi, yakalanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele noktasında, ülke genelinde rezidans, apart daire ve stüdyo evler şeklinde otel gibi kullanılan günübirlik evlere yönelik eş zamanlı olarak 4.351 personelin katılımı ile “Günübirlik Kiralanan Evlerin Denetlenmesi-2ö uygulaması yapılmıştır. Yapılan bu denetlemelerde 10.419 ev kontrol edilmiş, 133 aranan şahıs yakalanmış, kayıt dışı olarak tespit edilen 2.448 eve cezai işlem uygulandı.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA

507\'si denizlerde olmak üzere 2.184 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 74 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.



ANKARA (DHA)