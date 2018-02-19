DHA ANKARA-  İçişleri Bakanlığı: 16 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda, terörden arananlar listesinin yeşil kategorisinde yer alan DHKP/C terör örgütü mensubu Nurhan Yılmaz ve DEAŞ terör örgütü sosyal medya sorumlusu Irak uyruklu Amanı Mahmood\'un da aralarında bulunduğu 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından bin 103 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 345 terör (PKK/KCK 713, Aşırı Sol 22, DEAŞ 43, FETÖ/PDY 567), 3 bin 107 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 120 Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 572 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı aleyhine 85 eylem ve etkinlik gerçekleştirildiği, sosyal medya üzerinden 587 propaganda yapıldığı ve olaylarda 116 provokatör bulunduğu tespit edilirken yapılan eylem ve propaganda faaliyetleri sonucunda 786 şüpheli gözaltına alındı.

16 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda da, terörden aranan listesinin yeşil kategorisinde yer alan DHKP/C terör örgütü mensubu Nurhan Yılmaz ve DEAŞ terör örgütü içerisinde sosyal medya sorumlusu olarak görev yapan ve \'Öldürülecekler listesi\' oluşturup yayınlayan Irak uyruklu Amanı Mahmood\'un da aralarında bulunduğu 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde 8 ilde 30 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 38\'i ağır ve uzun namlulu toplam 52 silah, 661 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 16 el bombası, 14 bin 708 adet muhtelif mühimmat ele geçirilirken 24 el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELE

Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 326 operasyonda da piyasa değeri 30 milyon 37 bin 716 TL olan; 919 kilogram esrar, 452 kilogram eroin, 23 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 5,3 kilogram metamfetamin, 589 bin 136 adet uyuşturucu hap ve 4 bin 313 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca piyasa değeri 4 milyon 291 bin 688 TL olan; 556 bin 689 adet kaçak sigara, 78 bin 976 litre akaryakıt ele geçirilirken bu operasyonlar kapsamında 3 bin 107 kişi gözaltına alındı.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda da 504 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 24,3 kilogram esrar, 5,5 kilogram eroin, 5 bin 976 adet uyuşturucu hap, 1,6 kilogram sentetik kannabinoid, 4,2 kilogram metamfetamin ile 34 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

ASAYİŞ UYGULAMALARI

Aranan şahısların yakalanmasında etkinliğin artırılmasına yönelik; haklarında yakalama kararı bulunan şahısların tespit edilerek yakalanması amacıyla 26 Ocak-16 Şubat 2018 tarihleri arasında ülke genelinde yapılan kapsamlı çalışmalarda; kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bin 267 ve yakalama emri ile aranan bin 97 olmak üzere toplam 2 bin 364 kişi yakalandı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren bin 296 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılırken, tespit edilen 392 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz göçle mücadele kapsamında da 258\'i denizlerde olmak üzere toplam 4 bin 47 düzensiz göçmen yakalanırken, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 120 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

Haber: Gökhan CEYLAN/ ANKARA (DHA)

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