DHA ANKARA- İçişleri Bakanı Soylu:  2018'e huzur ve güven içinde girebilmek için görev sahamızdaki her türlü önlemi almaya gayret ettik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıl mesajında, \"İçişleri Bakanlığı olarak, 2018\'e huzur ve güven içinde girebilmek için görev sahamızdaki her türlü önlemi almaya gayret ettik. Jandarması, Polisi, Sahil Güvenlik Personeli, bekçisi, zabıtası ile İçişleri Bakanlığı\'na bağlı yaklaşık çeyrek milyon personelimiz, vatandaşlarımızın yılbaşı gecesini huzurlu bir şekilde geçirebilmesi; AVM\'ler\'de, yollarda, eğlence yerlerinde, şehirlerin meydanlarında, evlerimizde 2018\'i umutlarımıza gölge düşmeden karşılayabilmek için görev başında olacaklardır. Değerli vatandaşlarımızdan sadece görevli personelimizin uyarılarına dikkat etmelerini ve trafik sorumluluklarını ihmal etmemelerini, alkollu olarak direksiyon başına geçmemelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, aşırı hız yapmamalarını ve eğlencelerini direksiyon başına taşımamalarını rica ediyoruz.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıl mesajında şu ifadeleri kullandı: \"Her değişim, içinde bir umut barındırır. Duvarlarımızdaki veya masalarımızdaki takvimleri yenileriyle değiştirmek gibi basit bir hareket bile, önümüzdeki bir yıl için içimizde beslediğimiz umutlarla yaptığımız birşeydir. Kendi hayatımız için... Ülkemiz için... Geleceğimiz için... Daha mutlu bir dünya için... 21.Yüzyılın başından itibaren terör, şiddet, göç gibi sorunların giderek arttığı dünyada ülkemiz, pozitif yönde hızlı bir değişim ve kalkınma hamlesinin içindedir. Ve böylesi bir dünyaya inat Türkiye; barışın, huzurun, \'gücün değil, hakkın\' hakim olduğu bir gelecek için çalışmaya, \'bazı\' çocuklar için değil, bütün çocuklar için umut olmaya devam etmektedir.



BU GAYRETİMİZİN HERKESİ MEMNUN ETMEDİĞİNİ BİLİYORUZ

Bu gayretimizin herkesi memnun etmediğini biliyoruz. 15 Temmuz’dan, Filistin’den, terör örgütlerine kamyon kamyon gönderilen silahlardan biliyoruz. Ama yine de, Aziz Milletimizin ve dünyanın mazlum milletlerinin umudunu, var gücümüzle savunuyoruz. Ve 2019’daki yeni başlangıcımız için, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için çalışmaya devam ediyoruz.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI OLARAK, 2018\'E HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE GİREBİLMEK İÇİN ...

İçişleri Bakanlığı olarak, 2018’e huzur ve güven içinde girebilmek için görev sahamızdaki her türlü önlemi almaya gayret ettik. Jandarması, Polisi, Sahil Güvenlik Personeli, bekçisi, zabıtası ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı yaklaşık çeyrek milyon personelimiz, vatandaşlarımızın yılbaşı gecesini huzurlu bir şekilde geçirebilmesi; AVM’ler’de, yollarda, eğlence yerlerinde, şehirlerin meydanlarında, evlerimizde 2018’i umutlarımıza gölge düşmeden karşılayabilmek için görev başında olacaklardır. Değerli vatandaşlarımızdan sadece görevli personelimizin uyarılarına dikkat etmelerini ve trafik sorumluluklarını ihmal etmemelerini, alkollu olarak direksiyon başına geçmemelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, aşırı hız yapmamalarını ve eğlencelerini direksiyon başına taşımamalarını rica ediyoruz. Anadolu toprakları üzerindeki 946 yılbaşı gecesinde olduğu gibi inşallah bu yıl da ülkemizin her köşesindeki vatandaşımızla kardeşlik, huzur ve barış içinde yeni yılı karşılayacağız. Aziz Milletimizin yeni yılını tebrik ediyor, bütün vatandaşlarımız için sağlık, mutluluk, huzur vesilesi olmasını diliyoruz.\"



ANKARA (DHA)