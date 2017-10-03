DHA ANKARA -Hükümet Sözcüsü Bozdağ: MTV  aşağı çekilecek

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, MTV\'ye (Motorlu Taşıtlar Vergisi) yapılan yüzde 40 zammın, Bakanlar Kurulu\'nda gündeme geldiğini zam oranının aşağı çekileceğini açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Hükümet Sözcüsü Bozdağ konuşmasında Motorlu Taşıtlar Vergisi\'nin aşağı bir rakama çekileceğini kaydetti. Bozdağ,\" Bakanlar Kurulu\'muz Motorlu Taşıtlar Vergisinin kanun tasarısında öngörülen rakamdan aşağı bir rakama çekilmesi hususunda bir karara vardı. Bu konuda Maliye Bakanımız Naci Ağbal beye görev verdi. Naci bey bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları bitirdikten sonra ne kadar aşağı çekileceğini açıklayacak. Konu Plan Bütçe Komisyonu müzakeresi sırasında yapılan bu iyileştirmeye göre revize edilecektir\" dedi.

\"BUNLARIN TAMAMI YORUMDAN İBARETTİR\"

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) referandum kararı ve kararı uygulamasının ardından Türkiye\'nin yol haritasına ilişki bilgi verdi. Bozdağ,\" Hükümet olarak ifade ettik. Bundan sonraki süreçle ilgili de nasıl adımlar atılacağı hususu MGK\'da görüşüldü. Bütün bunlar takvimlendirildi. Bunların atılma önceliğini hükümetimiz belirleyecek ve koordinasyon içerisinde Irak hükümeti ile bu adımların atılması hususu kararlaştırıldı. İran ile de bu süreçte iş birliğine önem verdiğimizi ifade etmekte fayda görüyorum. MGK\'nın öne çekilmesi, TSK\'nın sınır boyunda tatbikat yapması, bazı televizyonların Türksat uydusundan çıkarılması, uçuşların sonlandırılması gibi çok ciddi tedbirler alındı. Cumhurbaşkanımız 4 Ekim\'de İran\'a gidecek. Türk askeri Kuzey Irak bölgesine girecek gibi bir takım iddialar var, bunların tamamı yorumdan ibarettir. Türkiye aklı selim hareket edecektir\" diye konuştu.

\"YAŞAM TARZLARI HUKUKUMUZUN TEMİNATI ALTINDADIR\"

Bekir Bozdağ, Ataşehir\'de yolda yürüyen A.Ç. isimli kadına yumruk atılmasına ilişkin, \"Bu çirkin saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyorum. Türkiye\'de yaşayan bütün vatandaşlarımızın yaşam tarzları hukukumuzun teminatı altındadır. Yaşam tarzına müdahaleyi ilk defa suç haline getiren bir yıldan 3 yıla kadar ceza veren hükümet Ak Parti hükümetidir. Farklı yaşam tarzlarını benimsemiş vatandaşımıza yapılan saldırıları kabul etmemiz mümkün değildir\" ifadelerini kullandı.

\"BAKANLAR KURULU\'NA SUNULMADI, GÜNDEMDE YOKTU\"

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) uygulamasının yerine getirilecek sistemin bu haftaki Bakanlar Kurulu gündeminde görüşülmediğini belirtti. Bozdağ konuşmasını şöyle sürdürdü:\" Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesi üzerine bir değişim iradesi ortaya çıktı. Milli eğitim Bakanlığı\'mız da bu değişim iradesi üzerine bazı kararlar aldı ve bu dönem TEOG\'un uygulanmayacağını açıkladı. Yeni yönteme dair de Milli Eğitim Bakanlığı detaylı çalışmayı yürütmektedir. Konunun uzmanlarıyla ve ilgili kesimlerle istişare içesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlar Kurulu\'na bu konu sunulmadı, gündemde yoktu.\"

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Bozdağ\'ın açıklamaları

Haber: Aliye ULUSOY/ANKARA,(DHA)