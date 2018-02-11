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DHA ANKARA- HDP'nin 3'üncü Olağan Kongresi öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı (2) 

HDP EŞ GENEL BAŞKANI KEMALBAY: ASKERİ DE YAŞATMALIYIZ, HERKESİ YAŞATMAK SORUMLULUĞUMUZDUR HDP’nin 3’üncü Olağan Kongresi Ankara Spor Salonu’nda başladı

11 Şubat 2018 15:31

HDP EŞ GENEL BAŞKANI KEMALBAY: ASKERİ DE YAŞATMALIYIZ, HERKESİ YAŞATMAK SORUMLULUĞUMUZDUR

HDP’nin 3’üncü Olağan Kongresi Ankara Spor Salonu’nda başladı. Ankara Spor Salonunda düzenlenen HDP’nin 3’üncü Olağan Kongresinde Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay, 2018 yılının özgürlük için mücadele edecekleri bir yıl olacağını belirterek faşizme karşı direneceklerini söyledi. Serpil Kemalbay ezilenleri, sömürülenleri, barışı ve demokrasiyi savunacaklarını vurgulayarak Afrin Operasyonu konusunda şunları söyledi:
“Afrin’de büyük bir direniş gerçekleşiyor. Biz bu ülkede kanın durmasını istiyoruz. Barış içinde müzakere sürecinde hakların birlikte olması için çaba harcadık. Mevcut iktidar bu imkanı ortadan kaldırdı. Şimdi Suriye’de başka bir ülkeye doğru bu saldırıyı gerçekleştiriyor. Burada bugün 11 askerin hayatını yitirdiği bilgisi geldi. Askerlerde insan. Afrin’de yaşamını yitiren siviller gibi gerillalar gibi kendini savunanlar gibi hepsi insandır. Ve bizler insanı yaşatmalıyız. Askeri de yaşatmalıyız. Herkesi yaşatmak bizim sorumluluğumuzdur. HDP bu bilinçle bugüne kadar mücadele etti. Kendi yaşamından yola çıktı. Bugün savaş gereklidir diyenler kimsenin çocuklarını savaşa sürmeye bu iktidarın hakkı yoktur.“

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Salondan görüntüler
_HDP Eş Başkanı Kemalbay’ın konuşması
_Detaylar

Haber-Kamera: ANKARA (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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