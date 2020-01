DHA ANKARA- HDP'li Bilgen: OHAL değil demokrasi diyoruz

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, OHAL üzerinden AK Parti\'yi eleştirerek, \"Küçük hesapları kişisel yaklaşımları bir tarafa bırakıp Türkiye\'ye bir iyilik yapmak, toplumsal kesimlerin haklarını savunmak için OHAL değil demokrasi diyoruz\" dedi.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Konuşmasında OHAL üzerinden AK Parti iktidarını eleştiren Bilgen, bütün gündemlerinin OHAL ile doğrudan bağlantılı olduğunu kaydetti.

\"OHAL İŞ YERLERİ İÇİN TEHDİTTİR\"

Konuşmasında, \"OHAL işçi düşmanıdır, emek düşmanıdır\" diyen Bilgen, \"Çalışanları, emeğiyle geçinenleri açlıkla terbiye etme aracıdır. OHAL döneminde KHK’lerle 113 bin 440 kamu görevlisi işinden atılmış. 22 bin 747 kişinin de sözleşmeleri feshedilmiş. Cumhurbaşkanı aslında bu konuda daha önce çok net konuşmuştu, \'Biz göreve geldiğimizde OHAL vardı ama bütün fabrikalar grev tehdidi altındaydı. Oysa şimdi biz grev tehdidi olan yerlere OHAL vesilesiyle müdahale ediyoruz\' Her şey çok açık değil mi? OHAL\'in neye hizmet ettiği çok net anlaşılmıyor mu bu sözlerden? Oysa gene Anayasa’da grevin bir hak olduğu çok net biçimde ifade edilmiştir. Tabi ki çalışanlar için, emeğiyle, alınteriyle geçinenler için tehdit olan OHAL, aslında iş yerleri için de tehdittir. Şimdiye kadar 969 şirket TMSF’ye devredilmiş ve on binlerce çalışanı mağdur edilmiştir. Elbette biliyoruz ki, OHAL’i bitirmenin biricik yolu dayanışmadır, direniştir, mücadeledir. Hayatın her alanında bu baskıya, zulme karşı durmaktır\" dedi.

\"OHAL KALKMADAN HİÇBİRİMİZ ONURLU YAŞAYAMAYACAĞIZ\"

OHAL\'in nefreti, mutsuzluğu, kutuplaştırmayı arttırdığını öne süren Bilgen, \"Kendinizi hangi kimlikten hissederseniz hissedin, ister liberal, ister sosyal demokrat, dindar, şunu bilin ki biriniz özgür olmadan siz özgür olmayacaksınız. Biriniz güvende olmadan siz de güven içinde olamayacaksınız. Bu ülkede OHAL kalkmadan hiçbirimiz onurlu yaşayamayacağız, özgür olmayacağız ve birlikte yaşamın hukukunu inşa edemeyeceğiz. OHAL nefreti, mutsuzluğu, kutuplaşmayı arttırıyor. Eşit olduğumuz gün özgür olacağız ve ancak bu şekilde birlikte yaşayabileceğimizi belirtiyoruz. Bu nedenle bir kez daha OHAL değil demokrasi diyoruz. OHAL değil demokrasi çağrısı yapan meslek örgütlerini selamlıyoruz. Bedeli ödenmeyen hiçbir şeyin değeri olmuyor. Türkiye’ye demokrasinin bahşedilmediğine, birilerinin lütfüyle da kurumsallaşmayacağını, birlikte yürüteceğimiz mücadeleyle sağlanacağının çok net farkındayız. Küçük hesapları kişisel yaklaşımları bir tarafa bırakıp Türkiye’ye bir iyilik yapmak, toplumsal kesimlerin haklarını savunmak için OHAL değil demokrasi diyoruz\" diye konuştu.



