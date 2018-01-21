DHA ANKARA-  HDP Sözcüsü Bilgen: Bu operasyonun Türkiye'ye faydası olmayacak

HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Afrin Harekâtı ile ilgili, \"Bu saldırının Ortadoğu halklarına, Türkiye toplumuna hiçbir faydası olmayacak. Aksine çok büyük kayıpları beraberinde getirecek. Bu süreç Türkiye\'de sıvasız evlere, yoksulların kapılarına taziye çadırı kurulup Fatiha okunmasından başka hiçbir sonuç doğurmayacak\" dedi.

HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, TSK\'nın Suriye\'de YPG kontrolünde bulunan Afrin\'e başlattığı operasyona tepki gösterdi. Parti genel merkezinin bahçesinde basın açıklaması yapan Bilgen, parti meclisi toplantısında Afrin operasyonunu değerlendirdiklerini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin Afrin operasyonu nedeniyle tatil edildiğini öne süren Bilgen, \"Parlamentoda bu konular tartışılmasın, diye geçtiğimiz hafta 3 partinin ortak imzasıyla milletvekillerini kış tatiline gönderildiler\" dedi.

\'KÜRTLER DEĞİŞİMİN DİNAMİĞİDİR\'

Türkiye\'nin daha önce de benzer operasyonlar gerçekleştirdiğini ancak başarılı olamadığını öne süren Bilgen, şunları söyledi:

\"Eğer bu bir iç güvenlik sorunuysa, yani iddia edildiği gibi gerçekten Türkiye\'ye yönelik bir tehditten kaynaklanıyorsa bu tehdide karşı şimdiye kadar yapılan hangi girişim başarılı olmuştur. 30 yıldır Irak\'ta Kandil başta olmak üzere Kürtlerin yaşadığı birçok bölge bombalanmıştır. Bu hangi sorunu çözmeye yetmiştir. Kürtler Ortadoğu\'da değişimin dinamiğidir, barışın köprüsü olma potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla bu bombalar sadece dağları, toprakları değil Ortadoğu\'da ortak bir gelecek kurma iradesini bombalamaya yöneliktir.\"

\'BU OPERASYONUN TÜRKİYEYE FAYDASI OLMAYACAK\'

Operasyonun isminin \'Zeytin Dalı Harekatı\' olmasını da eleştiren Bilgen, şöyle konuştu:

\"Zeytin, bütün Ortadoğu medeniyetlerinde, inanç dünyalarında barışın sembolüdür. Kur\'an da da zeytine gönderme yapılır. Ama aslında bu saldırı zeytin değil, başka çağrışımları hatırlatıyor bize. Saddam\'da yıllar önce Halepçe\'de yine Kur\'an\'dan bir kavramı, \'Enfal\'ı tercih etmişti. Ve binlerce çocuğun, kadının hardal gazı ile katledilmesi Kur\'an\'dan bir ayetin adı altında gerçekleşmişti. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı çok ilginç bir rol oynuyor. İslam kelimesi barış demek olduğu halde Fetih suresini böyle bir facianın ismi olarak sunmaya kalkıyor. Fetih açılım demektir, Fetih işgal demek değildir. Eğer siz işgali Fetih sanırsanız, aslında açılım yapma imkânlarının önünü dini duyguları kullanarak kesmiş olursunuz. Bu saldırının, bu operasyonun Ortadoğu halklarına, Türkiye toplumuna hiçbir faydası olmayacak. Aksine çok büyük kayıpları beraberinde getirecek. Eğer Fetih\'i bu kadar ısrarla kullanmaya devam ederlerse görecekler ki aslında bu süreç Türkiye\'de sıvasız evlere, yoksulların evlerine kapılarına taziye çadırı kurulup Fatiha okunmasından başka hiçbir sonuç doğurmayacak.\"

Görüntü Dökümü:

-Ayhan Bilgen\'in açıklamaları

-Partililerden görüntü

-Parti binasında detay görüntüler

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

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