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DHA ANKARA- Havacı 16 Albay, 9 Yarbay olmak üzere toplam 25 kişi hakkında gözaltı karar

  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki  asker şahıslardan FETÖ' nün 'Mahrem imamlar' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak ku

18 Nisan 2018 14:03

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede, \"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki  asker şahıslardan FETÖ\' nün \'Mahrem imamlar\' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen ve haklarında idari işlem de yapılan Havacı 16 Albay, 9 Yarbay olmak üzere toplam 25 kişi hakkında tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara ve 6 ilde devam etmektedir\" denildi. 


ANKARA (DHA) 

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