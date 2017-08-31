DHA ANKARA- Gümrük Bakanı Tüfenkci Bayram mesajında: 'Taşıt Plaka Okuma Sistemi' ile gümrük kapılarında daha hızlı geçişler sağlanacak 

\"TAŞIT ÖN BEYAN UYGULAMASI İLE KAPILARDAKİ BEKLEMELER AZALDI\"

\"ÖNCÜPINAR SINIR KAPIMIZI GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İÇERİSİNDE KONTROLLÜ OLARAK AÇTIK\"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kurban Bayramı mesajında, gümrük kapılarında alınan tedbirlere değinerek, \"Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak, bayram tatili süresince gümrük idarelerimizde işlemlerin aksamaması, gümrük hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla gerekli tüm tedbirleri aldık. Hayata geçirdiğimiz \'Taşıt Ön Beyan Uygulaması\' ile yurt dışından gelen vatandaşlarımızın kapılarda beklemeden hızlı bir şekilde ülkeye giriş yapabilmelerini sağladık. Bununla birlikte; Taşıt Plaka Okuma Sistemini bütün kapılarımızda hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz. Böylece kapılarımızda bekleme süresini minimum seviyelere kadar indirecek vatandaşlarımızın daha hızlı şekilde gümrük kapılarımızdan geçişlerini sağlayacağız\" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci\'nin Kurban Bayramı mesajı şu şekilde: \"İçerisinde pek çok güzellikleri ve hikmeti barındıran Kurban Bayramına bir kez daha kavuşmanın huzurunu, neşesini, bereketini hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar gönülleri imar etme seferberliğidir. Kurban bayramı huzurun, birlik ve beraberliğin, esenliğin ve teslimiyetin bayramıdır. Bu mübarek bayramda değerlerimize sımsıkı sarılmalı; yetimlere, kimsesizlere el uzatmalı, çaresizlere çare olmalıyız. Büyüklerimizi ziyaret ederek, küçüklerimizi sevindirmeliyiz. Neşeden yoksun mahzun yüreklere ve muhtaçların hanelerine sevinç vesilesi olmalıyız. Kurban Bayramında Hac farizasını yerine getiren kardeşlerimizin hac ve kurban ibadetlerinin kabul olmasını yüce Rabbimden diliyorum. Her biri birer kahramanlık abidesi olan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor. Gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Bayram ziyaretleri için yola çıkan kardeşlerimize hayırlı yolculuklar diliyorum.

\'TAŞIT ÖN BEYAN UYGULAMASI\' İLE KAPILARDAKİ BEKLEMELER AZALDI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak, bayram tatili süresince gümrük idarelerimizde işlemlerin aksamaması, gümrük hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla gerekli tüm tedbirleri aldık. Hayata geçirdiğimiz \'Taşıt Ön Beyan Uygulaması\' ile yurt dışından gelen vatandaşlarımızın kapılarda beklemeden hızlı bir şekilde ülkeye giriş yapabilmelerini sağladık.

TAŞIT PLAKA OKUMA SİSTEMİ İLE GÜMRÜK KAPILARINDAN DAHA HIZLI GEÇİŞLER SAĞLANACAK

Bununla birlikte; Taşıt Plaka Okuma Sistemini hayata geçiriyoruz. Bu sistemi birkaç kapımızda uygulamaya soktuk. Taşıt Plaka Okuma Sistemini bütün kapılarımızda hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz. Böylece kapılarımızda bekleme süresini minimum seviyelere kadar indirecek vatandaşlarımızın daha hızlı şekilde gümrük kapılarımızdan geçişlerini sağlayacağız.

ÖNCÜPINAR SINIR KAPIMIZI GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İÇERİSİNDE KONTROLLÜ OLARAK AÇTIK

Ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin, bayramı ülkelerinde geçirebilmeleri için her yıl olduğu gibi Öncüpınar Sınır Kapımızı geniş güvenlik önlemleri içerisinde kontrollü olarak açtık. Buradan, bayram boyunca azim ve özveri ile çalışmaya devam eden personelimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Personelimizin hayırlı bir bayram geçirmelerini diliyorum. Bu vesile ile milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı\'nı tebrik ediyor; Yüce Rabbimden birliğimizi, kardeşliğimizi daim kılmasını diliyorum. Huzur ve saadet dolu bir Kurban Bayramı geçirmenizi Rabbimden temenni ediyorum.\"



ANKARA (DHA)





