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DHA ANKARA-  Genelkurmay Çatı davası yeniden görülmeye başlandı

FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de aralarında bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın görülmesine yeniden başlandı

30 Ekim 2017 13:54

FETÖ\'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde \'Yurtta Sulh Konseyi\' üyelerinin de aralarında bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın görülmesine yeniden başlandı. 
Bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in olduğu, geçtiğimiz haziranda bir ay süreyle görülen ve yaklaşık 3 ay ara verilen davanın görülmesine, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden başlandı. Davanın 21. celsesine başlamadan Mahkeme Başkanı Oğuz Dik sanıklar yönünde yoklama yaptı. Yoklamanın ardından Dik, önceki ara karar gereği dava dosyasına kazandırılan evrakları okudu. Davanın gizli tanıkları Şapka ve Kuzgun\'nun ifadelerinin dosyaya dahil edildiğini ifade eden Başkan Dik, olay günü güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere ilişkin bilirkişi raporlarının da geldiğini belirterek, yaklaşık 70 terabaytlık görüntülerin taraf avukatlarına verileceğini kaydetti.
56 SANIĞIN SAVUNMASI ALINDI
Önceki celselerde sözde \'Yurtta Sulh Konseyi\' üyeleriyle birlikte 56 sanığın savunması tamamlanmıştı. Duruşmaya, sanık eski kurmay Binbaşı Ali Gültekin\'in savunmasıyla devam ediliyor.

Haber Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) 

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