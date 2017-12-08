DHA ANKARA- Genelkurmay çatı davası 2 sanık tahliye edildi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin görülen davada ara karar veren mahkeme, tutuklu sanıklardan eski Yarbay Deniz Aydın ve eski Uzman Çavuş Mustafa Mengi\'nin tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Recep Bülent Bostanoğlu\'nun tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde \'Yurtta Sulh Konseyi\' üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılanmasına, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içindeki duruşma salonunda devam edildi. Üç hafta aralıksız süren duruşmada savunması alınmayan 3 sanık kaldı. Bugünkü celsede sanık savunmalarının ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, aralarında eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Recep Bülent Bostanoğlu\'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ile iddianamede gizli tanıklar \'Şapka\' ve \'Kuzgun\'un açık kimlikleriyle mahkemede tanık olarak dinlenmesine karar verildi

YURRTA SUH KONSEYİ ÜYERİ DAVALARINI BİRLEŞTİRİLMESİ İÇİN MÜZEKKERE

Eski Yarbay Deniz Aydın ve Uzman Çavuş Mustafa Mengi\'nin tahliyesine karar veren mahkeme, tutuksuz yargılanan 3 sanığın adli kontrol hükümlerinin de kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, davanın sanıklarından sözde \'Yurtta Sulh Konseyi\' üyesi 38 sanığın, başka suçlardan yargılandığı mahkemelere müzekkere yazılarak, davaların bu davayla birleştirilmesini istedi. Talep kabul edilirse sözde \'Yurtta Sulh Konseyi\' üyesi sanıklar sadece bu davada yargılanacak.

Mahkeme, duruşmayı, 12 Şubat- 2 Mart 2018 tarihleri arasında görülmek üzere erteledi.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

