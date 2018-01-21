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DHA ANKARA- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, İran Genelkurmay Başkanı ile görüştü

  Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Dr

21 Ocak 2018 19:26


 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Dr. Mohammad Hossein Bagheri ile Suriye konusunda görüşme yaptı.

Genelkurmay Başkanlığı\'ndan bu konuda yapılan açıklamada, şöyle denildi: \"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Dr. Mohammad Hossein Bagheri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye’deki güvenlik sorunları ve terör örgütleriyle mücadelede yapılan işbirliği kapsamında görüş alışverişinde bulunulmuştur.\"


ANKARA (DHA) 
 

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