DHA ANKARA-  Figen Yüksekdağ hakim karşısında

HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, hakkında hazırlanan 7 ayrı fezlekenin birleştirilmesiyle, \'Terör örgütü yöneticiliği\', \'Terör örgütü propagandası yapmak\', \'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'na muhalefet\', \'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\' ve \'Suç işlemeye tahrik\' suçlarından yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davaya, tutuklu sanık Figen Yüksekdağ ve çok sayıda avukatı katıldı.

DURUŞMA TARTIŞMAYLA BAŞLADI

Duruşmayı takip etmek için, HDP\'li milletvekilinin yanı sıra aralarında siyasetçi, avukat ve sivil toplum örgütü üyesi bulunan bazı yabancı gözlemciler de Sincan\'a geldi. Duruşma başlamadan önce müşteki sıralarında oturan HDP\'li milletvekilleri ile Mahkeme Başkanı arasında \'usul\' tartışması yaşandı. İzleyici tarafın müşteki sıralarında oturmasının usule aykırı olduğunu belirten Mahkeme Başkanı, \"Siz seyircisiniz, izleyicisiniz, müşteki değilsiniz. İzleyici yeri arka taraftır\" dedi. HDP\'li milletvekilleri ile Yüksekdağ\'ın avukatları, usule rağmen yer değiştirmeme konusunda direndi. Daha sona Yüksekdağ\'ın avukatları, duruşmayı izlemeye gelen çok sayıda yabancı gözlemcinin, gazetecilerin ve izleyicilerin salona alınmadığını iddia ederek, bunun aleniyet ilkesine aykırı olduğu söyledi. Mahkeme, bu talebi görüşmek için duruşmaya ara verdi.

\'HEPİNİZİ SEVİYORUM\' DİYE SESLENDİ

Duruşmaya ara verilmesinin ardından jandarma tarafından salondan çıkartılan Yüksekdağ, izleyici sırasında oturanlara dönerek, \"Sizi seviyorum\" diye bağırdı. İzleyicilerden bazıları da \"Biz de seni seviyoruz\" diye karşılık verdi.

SAVCININ MÜTALAASINA İTİRAZ

Aranın ardından mahkeme heyeti, duruşma savcısından avukatların itirazları konusunda mütalaasını sordu. Savcı, mütalaasında \"Yabancı heyetlerin akredite olmadıkları gerekçesiyle duruşmaya alınmaması kamu adına mütalaa olunur\" şeklinde açıkladı. Bunun üzerine avukatlar mahkeme heyetine, akredite yapılması için bir sistem olmadığını, nasıl akredite olunacağını sordu. Mahkeme başkanı savcıya tekrar söz verdi. Savcının \"Araştırılsın\" cevabına avukatlar yüksek sesle tepki gösterdi. Mütalaanın ardından kararını açıklayan mahkeme, yerli basın mensupları ile izleyicilerin salona alınmasına, Berlin Eyalet Parlamentosu Milletvekili Hakan Taş\'ın mahkemeye verdiği dilekçenin değerlendirilmesi sonucu duruşmaya alınmasına, yabancı basın mensupları ve gözlemcilerin güvenlik gerekçesiyle salona alınmamasına oy birliğiyle karar verdi.

Avukatların, mahkemenin \'aleniyet ilkesi\' ve \'adil yargılama hakkının\' çiğnendiği yönündeki itirazlarına rağmen duruşma Yüksekdağ\'ın savunmasıyla devam etti.

ÇOK AÇIK; BİR EL BU MAHKEMENİN ÜZERİNDE

Savunmasında, yabancı gözlemcilerin ve bazı izleyicilerin salona alınmamasını eleştiren ve gözaltına alındıktan sonraki yaşadığı süreci anlatan Yüksekdağ, \"Türkiye\'de siyaset ve söz söyleme hakkına bir darbe yapıldı. En azında bu yargılamaların evrensel normlara uygun olması gerekiyordu. Biz her duruşmada bu sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu durum yargıya olan güvensizliği derinleştiriyor. Türkiye\'de yargı hiç bir zaman bu kadar bağlı ve baskı altında olmamıştır. Çok açık; bir el bu mahkemenin üzerinde, bu heyetin üzerinde basınç oluşturuyor. Bunu biliyordum ancak bu artık kendini gizlemeye bile gerek görmüyor\" dedi.

YABANCI OLAN ONLAR DEĞİL, MAALESEF YABANCILAŞAN BURASI

Yabancı heyetlerin duruşma salonuna alınmamasını ve bir avukatın duruşma salonunda Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin bulunduğunu söylemesini değerlendiren Yüksekdağ, \"Bu Türkiye\'nin dünyaya ne kadar yabancılaştığını gösterir. Yabancı olan onlar değil, maalesef yabancılaşan burası.

Bugün benim 3. duruşmam. Aynı sorunların tekrar tekrar yaşandığını görüyorum. Bir takım gözler bizi gözetliyor. Bir el bu mahkeme salonunun içinde. Bugün daha açık bir biçimde yapmayı uygun görmüşler. Yetkilendirilmiş kişiler gönderilmiş.

Bu mahkemenin anlamı ne o zaman. Bizim hakkımızda karar verilmiş. Kararı açıklıyorlar zaten. Bu mahkemelerin alınacak karara kılıf uydurmak için olduğunu düşünüyorum\" dedi.

Mahkeme, öğle arası nedeniyle Yüksekdağ\'ın savunmasına ara verdi.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

============================================