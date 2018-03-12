DHA ANKARA- Eşini öldüren koca, tutuklanıp izinli çıktığı cezaevine konuldu

ANKARA\'da cezaevinden izinli çıktıktan sonra eşi İlknur Çelik’i (23), 15 bıçak darbesiyle öldüren Fevzi Çelik (26) tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Ankara\'da sigara kaçakçılığından dolayı tutuklu bulunduğu Sincan Açık Cezaevi\'nden geçen perşembe günü izinli çıkan Fevzi Çelik, Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesi 527 Sokak üzerinde bulunan evine geldi. Cezaevindeyken eşinin eğlence merkezinde çalışmaya başladığını öğrenen Fevzi Çelik, çevresinden öğrendiği adresle bu iş yerine gitti. Çelik, burada olay çıkarınca eğlence merkezinin korumaları tarafından dövüldü. Cuma günü tekrar eşinin yaşadığı eve giden Çelik, genç kadını ikna ederek eve girdi. Çelik, nisan ayında cezaevinden tahliye olacağını ve bu iş yerinde çalışmayı bırakmasını istediği eşi ile tartışmaya başladı. Bu sırada iddiaya göre, İlknur Çelik, eline geçirdiği bıçakla Fevzi Çelik’i bacağından yaraladı. Bıçağı eşinin elinden alan Fevzi Çelik, İlknur Çelik’e sapladı. Fevzi Çelik, olay anında yanında olan 4 yaşındaki kızını otomobiline götürdü. Daha sonra tekrar gelip eşi İlknur Çelik\'i 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kızını kayınvalidesine teslim eden Fevzi Çelik, polise teslim oldu.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, tutuklanarak, izinli çıktığı cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden İlknur Çelik ise Karşıyaka Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Zanlının emniyetten çıkarılarak ekip otosuna bindirilmesi

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) -