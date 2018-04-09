DHA ANKARA- Erdoğan: Yüzde 3 faiz oranı ile  bu krediyi alıyorsak ben artık bir yerden icazet mi alacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400\'e ilişkin, \"S-400 diyoruz birileri rahatsız oluyor. Türkiye kendi kaderini kendisi belirleyecek. Bu kaderine ortak paydalar bulabiliyorsa kimse bundan rahatsız olmasın. Bu ortak paydada kimler yer almak istiyorsa, biz onlarla el ele veririz. Almak istemiyorsa kusura bakmayın arkadaş yolumuza devam ederiz. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji tasarrufu konusunda da önemli çalışmalar yürütüyoruz. Biz S-400\'de, hemen kredi gayet uygun bir faiz oranı ile bize veriliyor. Biz bununla beraber bu adımı atıyoruz. Yüzde 3 faiz oranı ile bu krediyi alıyorsak ben artık bir yerden icazet mi alacağım?\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın katılımıyla Beştepe\'de \"Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım\" töreni gerçekleştirildi.

YUSUF ÜNSAL\'IN ALMANYA\'DA KÖTÜ MUAMELEYE UĞRAMASI

Törende konuşan Başbakan Yıldırım, Yusuf Ünsal\'ın Almanya\'da kötü muameleye uğramasına ilişkin \"Dün ülkemizin düşmanı teröristlerin karşısına çıkan Türk vatandaşımız Yusuf Ünsal\'a Alman polisinin uyguladığı şiddete şahit olduk. Teröristlere değil de teröriste karşı çıkan vatandaşımıza şiddet uygulayan Alman polisini şiddetle kınıyor, \'Ölümüne Erdoğan\' diye haykıran kardeşimizin gözlerinden öpüyorum. Memleketi sevmek işte budur\" dedi.

\"TOPLAM BÜYÜKLÜK 135 MİLYAR. YARARLANAN PROJE SAYISI 23\"

Proje Bazlı Yatırım ve Teşvik Sistemine ilişkin konuşan Yıldırım, \"Toplam büyüklük 135 milyar. Yararlanan proje sayısı 23. Artık Türkiye özel sektör eliyle kalkınmasını sürdürüyor. Bu da bizim için gurur verici bir durum. Bütün gücümüzle özel sektörün gelişmesinden yana olacağız. Spekülatörlerin, karamsar senaryo üretenlerin heveslerini geçtiğimiz 15 yılda kursaklarında bıraktık. Türkiye, düşmanlarının bütün beklentilerini boşa çıkarmıştır. Bize diz çöktürmeye gelen emperyal güçler ve onların örgütlerini yerle bir ettik. Hamdolsun Türkiye bugün kararlılıkla geleceğe yürüyor. 16 yılda bütün makroekonomik göstergelerde tarihi denebilecek başarıları birlikte sağladık. Türkiye yatırıma, ihracata dayalı bir büyüme sürecine girmiştir\" diye konuştu.

\"İHRACATIMIZA, 6 MİLYARIN ÜZERİNDE İLAVE BİR KATKI OLACAK\"

Yıldırım, \"İleri teknoloji hedefiyle attığımız en cesur adımlardan birisi, bugün tanıtımını yaptığımız proje bazlı yatırım ve teşvik sistemidir. Bölgesel kalkınmayı sağlamak ve bölgeler arası kalkınma açığını en aza indirmek hedefimiz başta olmak üzere bu pakette birçok yenilikler var. Bu paket, 135 milyar yatırım hacminde ve 34 bin doğrudan, 135 bin dolaylı istihdam sağlayacak. İhracatımıza, 6 milyarın üzerinde ilave bir katkı olacak. Bunların yanı sıra cari açığımızı da 19 milyar dolar azaltacak bir proje paketi. Bu projeler hayata geçtiğinde, cari açığımız, ihracat artışı ve ithalattaki azalma dolayısıyla 25 milyar dolar lehimize gelişmiş olacak\" ifadelerini kullandı.

23 PROJENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ İLLER

Yıldırım, \"Orta ve yüksek teknolojiye sahip bu 23 projenin gerçekleştirileceği iller; İstanbul, Sakarya, Malatya, Adana, Hatay, Yalova, Niğde, Kahramanmaraş, Kayseri, İzmir, Siirt, Edirne, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Bingöl, Mardin ve Osmaniye olarak belirlendi. Bu yatırımlar doğrudan ve dolaylı olarak 169 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacak. İnşallah bu yıl ihracatta orta vadeli hedefimiz üzerinde 169 milyar doların üzerinde bir ihracat değerine ulaşacağız. Ülkemiz üzerinden yapılan algı operasyonlara, kara kampanyalara rağmen Türkiye büyümeye, gelişmeye devam ediyor. Ellerindeki teknik bilgiye rağmen IMF\'nin 2017 başındaki Türkiye büyüme tahmini yüzde 2.9\'du. Dünya Bankası\'nın ki yüzde 3. OECD\'ninki yüzde 3.4\'dü. Türkiye yüzde 7.4 ile bu tahminleri iki katının üzerine çıkardı. Bu büyüme oranıyla G-20 ülkelerinin tamamını geride bırakarak birinci sıraya oturduk. Bu başarı taşı sıksa suyunu çıkartacak, yatırımcılarımıza iş adamlarımıza aittir. 2018 yılı 2017\'den aşağı olmayacak yatırımlarla, ihraçlarla yol almaya devam edeceğimiz bir yıl olacak. 2018\'i üretim ve yatırım, 2019\'u milletimizle birlikte atılım yılı haline getireceğiz. 2018 için Eximbank\'ı daha da güçlendiriyoruz. Kim ne derse dersin hangi tahmini yaparsa yapsın biz büyümeye, kalkınmaya özel sektörümüzü, girişimcilerimizi, iş alemimizi desteklemeye devam edeceğiz\" diye konuştu.

\"19 MİLYAR DOLARLIK BİR İYİLEŞME SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ\"

Erdoğan törende yaptığı konuşmada, \"23 projeye ve 19 firmamıza vereceğimiz teşvik belgelerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu projelerin 135 milyar lira yatırım bedeli olduğunu görüyoruz. Geçen yıl 47 milyar dolara ulaşan cari açıkta 19 milyar dolarlık bir iyileşme sağlamış olacağız. Geçtiğimiz 15 yılda milli geliri 860 milyar dolara çıkartarak ülkemizi 3,5 kattan fazla büyütmeyi başardık. Ortalama büyüme oranımız yüzde 5,8 düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl yüzde 7,4 ile ortalamanın üzerine çıktık. Birileri şunu söylüyor; fazla büyüme hayırlı değildir, isabetli değildir.. Niye? Kıskançlık, başka bir şey değil. Büyüme oranınız ne kadar artarsa o kadar güçlü olacaksınız. Türkiye büyüdükçe işadamıyla çalışanıyla hep birlikte kazanıyoruz. Çalışanlarımızın milli gelirden aldıkları pay yüzde 25 iken bu oran yüzde 30,5 düzeyine çıktı. 2005\'te 19 milyon 600 bin düzeyinde olan çalışan sayımız geçen yıl 28 milyon 200 bine yükseldi\" ifadelerini kullandı.

\"İŞSİZLİK HALEN YÜZDE 10\'UN ÜZERİNDE GÖRÜNÜYORSA DA ...\"

Erdoğan, \"İşsizlik halen yüzde 10\'un üzerinde görünüyorsa da bunu da en kısa sürede tek haneli rakamlara indireceğiz. Turizmde inşallah bu sezon hem turist sayısı hem gelir bakımından yeni rekorlara imza atacağız. Doğuyu ihmal etmeyin. Turizmde özellikle Van, Ağrı, Iğdır, buraları ihmal etmeyin. Kamu borçlarının milli gelire oranı geçtiğimiz yıl yüzde 8,5\'in altına düştü. Daha önce vergi gelirlerinin neredeyse tamamına yakını borç faizlerinin ödemesine giden bir Türkiye vardı. 2017 yılında 630 milyar lira bütçe geliri elde eden Türkiye, 86 milyar lirası faiz, ve 57 milyar lirası ana para olmak üzere toplam 143 milyar lira borç ödemesi gerçekleştirdi. Başka bir ifade ile bütçe gelirlerimiz beş kattan fazla artarken, borç ödememiz aşağı yukarı aynı kalmıştır. Ortaya çıkan bu kaynakla ülkemizi her alanda büyüttük, kalkındırdık bu seviyeye getirdik\" açıklamasında bulundu.

\"YÜKSEK FAİZDEN KURTARACAKSIN Kİ YATIRIM YAPILABİLSİN\"

Erdoğan, \"2023 hedefimiz olan Türkiye\'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için bugünkü Türkiye\'yi iki kat daha büyütmemiz gerekiyor. Büyüme demek yatırım demektir, istihdam demektir, üretim demektir. Yeni yatırımlara ihtiyacı olan Türkiye\'nin önünde hem teknik hem de psikolojik bir engel var. O da cari açık sorunudur. Yurt içinde ve dışında önümüze koyduğu bu sorunu çözmenin yolu da teknoloji ve sermaye konusunda yeni yaklaşımlar geliştirmekten geçiyor\" dedi.

\"AKKUYU NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ\'NİN TEMELİNİ ATTIK. BİRİLERİ BUNDAN RAHATSIZ OLUYOR\"

Erdoğan, \"Çok çok önemli bir adımı attık. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali\'nin temelini attık. 22 milyar dolarlık bir yatırım. 2023\'te inşallah bunun ilk etabının açılışını yapacağız. Birileri bundan rahatsız oluyor\" dedi.

\"S-400 DİYORUZ BİRİLERİ RAHATSIZ OLUYOR\"

S-400\'e ilişkin Erdoğan şöyle konuştu: \"Bütün bunlar Türkiye\'nin nereye gittiğini gösteriyor. S-400 diyoruz birileri rahatsız oluyor. Türkiye kendi kaderini kendisi belirleyecek. Bu kaderine ortak paydalar bulabiliyorsa kimse bundan rahatsız olmasın. Bu ortak paydada kimler yer almak istiyorsa, biz onlarla el ele veririz. Almak istemiyorsa kusura bakmayın arkadaş yolumuza devam ederiz. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji tasarrufu konusunda da önemli çalışmalar yürütüyoruz. Biz S-400\'de, hemen kredi gayet uygun bir faiz oranı ile bize veriliyor. Biz bununla beraber bu adımı atıyoruz.

BİR YERDEN İCAZET Mİ ALACAĞIM?

Yüzde 3 faiz oranı ile bu krediyi alıyorsak ben artık bir yerden icazet mi alacağım? Başarılı bir tüccarsak, siyasetçiysek bunun en uygunu neredense oradan alırız ve yaparız. Şu anda da bu adımı attık. Yüksek teknolojiye dayalı yatırım demek çok ciddi sermaye, ciddi kapasite etkili araştırma geliştirme demektir. Bunlar için de daha önce hiç uygulanmamış teşviklere ihtiyaç var. Gelecekte cari açık, yüksek faiz, borç prangasından kurtulmak için bugünden bu tedbirleri almamız gerektiğini biliyoruz.\"

\"CUMHURBAŞKANIMIZ BU FAİZ KONUSUNDA DEVAMLI KONUŞUYOR\"

Erdoğan, \"\'Cumhurbaşkanımız bu faiz konusunda devamlı konuşuyor.\' Ne yapacağım? Hepiniz dertlisiniz biliyorum. Faiz oranlarını aşağı düşürmedikten sonra yatırım yapılabilir mi? Öncelikle yüksek faizden yatırımcıyı kurtaracaksın ki yatırımlar yapılabilsin. Proje bazlı yatırım teşvik sistemi bu ihtiyacın neticesi olarak ortaya çıkmıştır. Yeni sistem tanıtıldı\" dedi.

\"MECLİS KÜRSÜSÜNÜ PANAYIR YERİNE ÇEVİRENLERİN TÜRKİYE\'YE SÖYLEYECEK BİR SÖZÜ YOKTUR\"

Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: \"Türkiye\'nin gerçek gündemi işte budur. Asıl tartışmamız, konuşmamız, tekliflerimizle yön vermemiz konular bunlardır. Her kim, ülkemizin asli meselelerini bırakıp siyaseti ve milleti dedikoduyla meşgul ediyorsa onun heybesi boştur. Meclis kürsüsünü panayır yerine çevirenlerin Türkiye\'ye söyleyecek bir sözü yoktur.

AĞZININ AFFEDERSİNİZ KANALİZASYON BORUSUNA DÖNMESİ KAÇINILMAZ HALE GELİYOR

Böylelerinin Türk milletine söyleyecek bir sözü de yoktur. Söyleyecek sözü olmayanın yüreğinin iyi ve güzel olan her şeye kin bağlaması ağzının affedersiniz kanalizasyon borusuna dönmesi kaçınılmaz hale geliyor. Yatırımın, istihdamın olmadığı bir yerde devlet alacak vergi de bulamaz. Ömründe hiç iş kurmamış, beş koyun gütmemiş, aldığı koyunları da kaybetmiş, çalışmamış, üretmemiş birilerine bunları anlatmak beyhude bir çabadır. Sene 2002 Kasım ve şu anda 2018 neredeydik, nereye geldik. Hesap bu kadar basit.

BİZDEN SİZE TAKOZ OLMAZ, ÖNÜNÜZDEKİ TAKOZLARIN TEMİZLENMESİ OLUR YAPACAĞIMIZ BU

Bizden size takoz olmaz, önünüzdeki takozların temizlenmesi olur yapacağımız bu. Türkiye\'nin potansiyeli inanıyorum ki bu yapılanların çok çok üzerindedir yeter ki ele ele verelim.\"

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Hakime TORUN /ANKARA (DHA)