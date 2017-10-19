DHA ANKARA- Erdoğan: Üç belediye başkanımızın istifalarını en kısa zamanda vereceklerine inanıyorum (Geniş haber)

\"ŞU ANDA DA ZANNEDİYORUM BU İSTİFAYI VERMENİN ONLAR DA HAZIRLIĞI İÇERİSİNDELER. AKSİ TAKDİRDE, YİNE SÖYLÜYORUM, GEREĞİ NE İSE GEREĞİ YAPILACAKTIR\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Partili Belediye Başkanlarının istifasına ilişkin bir soruya, \"Şu an itibarıyla üç belediye başkanımız istifalarını verdiler. Şimdi üç belediye başkanımız daha var. Onlar da istifalarını en kısa zamanda vereceklerine inanıyorum. İlgili arkadaşlarımız görüşmelerini yaptılar ve şu anda da zannediyorum bu istifayı vermenin onlar da hazırlığı içerisindeler. Aksi takdirde, yine söylüyorum, gereği ne ise gereği yapılacaktır. Yetkili kurullarımız bu konu ile ilgili kararını vermiştir. Sürecimiz arkadaşlarımızla ilgili özellikle bir olumsuzluk sürecini tahrik etmek değil \" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari\'yi, Beştepe\'de resmi törenle karşıladı. Sonrasında Erdoğan ve Buhari başbaşa görüşme ile heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Terörle mücadeleye ilişkin Erdoğan, \"Nijerya\'da eli kanlı terör örgütleri nasıl varsa Nijerya yönetimleri onlarla nasıl bir mücadeleyi yapıyorsa Türkiye\'nin de terör örgütleri ile böyle bir mücadelesi var. Terör konusunda aynı kaderi paylaşıyoruz. Bizim nazarımızda Boko Haram\'la FETÖ ya da DEAŞ arasında hiçbir fark olmadığını ifade etmek istiyorum. Adı, iddiası, amacı ne olursa olsun, bu örgütlerin tamamı masumların kanlarıyla beslenen katil sürüleridir. Terör örgütleri ile mücadelede Nijeryalı dostlarımızın yanındayız\" açıklamasında bulundu.

\"NİJERYA MAKAMLARINDAN FETÖ KONUSUNDA AYNI İŞBİRLİĞİNİ BEKLİYORUZ\"

Erdoğan, \"Biz de Nijerya makamlarından geçen yıl 250 vatandaşımızı şehit eden FETÖ ile mücadele konusunda aynı işbirliğini bekliyoruz. Bu konuyu bugün masaya yatırdık. FETÖ\'nün eğitim kurumlarını militan devşirmek için kullandığını biliyoruz. Ticaret konusunda Nijerya ile olan bir milyar 245 milyon doların üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Nijerya\'nın kalkınmasında Türk girişimciler görev almaya hazırdır. Nijerya 182 milyon nüfusuyla tüm kıtanın en önemli güç merkezlerinden biri. Aynı zamanda çok dinamik bir ekonomiye sahip. TİKA Nijerya\'da koordinasyon ofisi açmayı arzuluyor\" ifadelerini kullandı.

\"ÜÇ BELEDİYE BAŞKANIMIZIN İSTİFALARINI EN KISA ZAMANDA VERECEKLERİNE İNANIYORUM\"

Erdoğan, Ak Partili Belediye Başkanlarının istifasına ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: \"Şu an itibarıyla üç belediye başkanımız istifalarını verdiler. Şimdi üç belediye başkanımız daha var. Onlar da istifalarını en kısa zamanda vereceklerine inanıyorum. İlgili arkadaşlarımız görüşmelerini yaptılar ve şu anda da zannediyorum bu istifayı vermenin onlar da hazırlığı içerisindeler. Aksi takdirde, yine söylüyorum, gereği ne ise gereği yapılacaktır. Yetkili kurullarımız bu konu ile ilgili kararını vermiştir.

SÜRECİMİZ ARKADAŞLARIMIZLA İLGİLİ ÖZELLİKLE OLUMSUZLUK SÜRECİNİ TAHRİK ETMEK DEĞİL

Şu anda bizim sürecimiz arkadaşlarımızla ilgili özellikle bir olumsuzluk sürecini tahrik etmek değil tam aksine teşkilatımızın bu konuda varmış olduğu bir karar sürecidir. Bu karar sürecini biz kendileriyle de değerlendirdik böyle bir adımın atılması gerektiğini söyledik. Çünkü biz sıradan bir parti değiliz, bu sıradan bir hareket de değildir, bu bir davadır, bu davanın içerisinde yer alan arkadaşlarımız bu sistemin nasıl çalıştığını aslında çok iyi bilirler. Çok iyi bildiklerine göre de onlar da bize kalmadan gereğini yaparlar, yapmaları lazım. Bunu kendilerine zaten tebliğ ettik. Ben Başbakan arkadaşım ve konuyla ilgili sorumlu genel başkan yardımcım.\"

Görüntü dökümü

-Karşılamadan genel ve detaylar

- Başbaşa görüşmeden genel ve detaylar

-Heyetlerarası görüşmeden genel ve detaylar

-Ortak basın toplantısı

Hakime TORUN / ANKARA (DHA)