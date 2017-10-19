DHA ANKARA- Erdoğan: Üç belediye başkanımızın istifalarını en kısa zamanda vereceklerine inanıyorum (1)

\"ŞU ANDA DA ZANNEDİYORUM BU İSTİFAYI VERMENİN ONLAR DA HAZIRLIĞI İÇERİSİNDELER. AKSİ TAKDİRDE, YİNE SÖYLÜYORUM, GEREĞİ NE İSE GEREĞİ YAPILACAKTIR\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Partili Belediye Başkanlarının istifasına ilişkin bir soruya, \"Şu an itibarıyla üç belediye başkanımız istifalarını verdiler. Şimdi üç belediye başkanımız daha var. Onlar da istifalarını en kısa zamanda vereceklerine inanıyorum. İlgili arkadaşlarımız görüşmelerini yaptılar ve şu anda da zannediyorum bu istifayı vermenin onlar da hazırlığı içerisindeler. Aksi takdirde, yine söylüyorum, gereği ne ise gereği yapılacaktır. Yetkili kurullarımız bu konu ile ilgili kararlarını vermiştir\" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari’yi, Beştepe\'de resmi törenle karşıladı. Sonrasında Erdoğan ve Buhari başbaşa görüşme ile heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Terörle mücadeleye ilişkin Erdoğan, \"Nijerya\'da eli kanlı terör örgütleri nasıl varsa Nijerya yönetimleri onlarla nasıl bir mücadeleyi yapıyorsa Türkiye\'nin de terör örgütleri ile böyle bir mücadelesi var. Terör konusunda aynı kaderi paylaşıyoruz. Bizim nazarımızda Boko Haram\'la FETÖ ya da DEAŞ arasında hiçbir fark olmadığını ifade etmek istiyorum. Adı, iddiası, amacı ne olursa olsun, bu örgütlerin tamamı masumların kanlarıyla beslenen katil sürüleridir. Terör örgütleri ile mücadelede Nijeryalı dostlarımızın yanındayız. FETÖ ile mücadelede aynı işbirliğini bekliyoruz. Bu konuyu bugün masaya yatırdık\" açıklamasında bulundu.

Görüntü dökümü

-Karşılamadan genel ve detaylar

- Başbaşa görüşmeden genel ve detaylar

-Heyetlerarası görüşmeden genel ve detaylar

-Ortak basın toplantısı

Hakime TORUN / ANKARA (DHA)