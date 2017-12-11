DHA ANKARA- Erdoğan: Trump'ın açıklaması bizi, Kudüs'ü, İslam dünyasını da bağlamaz sen çalarsın sen oynarsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını eleştirerek, \"Kudüs\'ü Müslümanlara ve diğer dinlerin mensuplarına zindan edenler, ellerine bulaşan kanı asla temizleyemeyeceklerdir. Amerika, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararı ile işte dökülen bu kana ortak da olmuştur. Biz bu kararı asla tanımıyoruz, tanımayacağız. Başkan Trump\'ın bu açıklaması bizi bağlamaz. Kudüs\'ü de İslam dünyasını da bağlamaz. Sen çalarsın sen oynarsın. Amerika\'nın Kudüs kararına karşı ortaya konan tepkilerin Batı ülkelerinin bu tutarsız İsrail politikasında bir kırılma noktası teşkil etmesini temenni ediyorum. Filistin ve Kudüs konusundaki beyanları, ifadeleri yakından takip edecek ona göre de herkese notunu vereceğiz\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium\'da düzenlenen Dünya İnsan Hakları Günü Programı\'nda konuştu.

\"BÜYÜME ORANININ YÜZDE 11.1 OLARAK AÇIKLANMASI SEVİNDİRİCİ\"

Bugün Yüzde 11.1 olarak açıklanan üçüncü çeyrek büyüme oranına ilişkin Erdoğan, \"Ülkemizin 2017 üçüncü çeyrek büyüme oranının yüzde 11.1 olarak açıklanması sevindirici. Bu oranla Türkiye üçüncü çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olmuştur. Bu yıl birinci çeyrekte revize edilmiş haliyle yüzde 5.3, ikinci çeyrekte yüzde 5.4 büyüyen Türkiye böylece üçüncü çeyrekte ikinci yarının tamamına denk büyüme oranına ulaştı. İnşallah yılın tamamında da en az yüzde 7 civarında büyüme oranı hedefliyoruz. Bu rakamlar ile Türkiye\'yi zayıf göstermek için var güçleri ile çalışan iç ve dış fesat odaklarına en güzel cevap verildi. Türkiye kendisine güvenen, inanan, yatırım yapan hiç kimseyi sukutuhayale uğratmamıştır, uğratmayacaktır. Bizimle birlikte olanlar kazanacak, karşımızda yer alanlar ise kaybedecektir\" ifadelerini kullandı.

\"BUGÜN KENDİLERİNİ KUDÜS\'ÜN SAHİBİ SANANLAR, YARIN ARKASINA SAKLANACAK AĞAÇ DAHİ BULAMAYACAKLAR\"

İnsan Hakları Günü\'ne değinen Erdoğan, \"10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü\'nü İnsan hakları gününü dünyanın pek çok yerinde, özellikle Kudüs\'te insan haklarının ayaklar altına alındığı bir dönemde anıyoruz. Kudüs\'te sergilenen vandallığın, zulmün, hoyratlığın ilelebet devam etmesi mümkün değildir. Bugün kendilerini Kudüs\'ün sahibi sananlar, yarın arkasına saklanacak ağaç dahi bulamayacaklarını bilmelidirler\" açıklamasında bulundu.

\"TRUMP\'IN AÇIKLAMASI BİZİ, KUDÜS\'Ü, İSLAM DÜNYASINI DA BAĞLAMAZ SEN ÇALARSIN SEN OYNARSIN\"

ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını eleştiren Erdoğan, \"Kudüs\'ü Müslümanlara ve diğer dinlerin mensuplarına zindan edenler, ellerine bulaşan kanı asla temizleyemeyeceklerdir. Amerika, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararı ile işte dökülen bu kana ortak da olmuştur. Biz bu kararı asla tanımıyoruz, tanımayacağız. Başkan Trump\'ın bu açıklaması bizi bağlamaz. Kudüs\'ü de İslam dünyasını da bağlamaz. Sen çalarsın sen oynarsın. Olay bu. 1967 sınırları içinde Başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti kurulana kadar bu mücadele bitmeyecektir. Bugünkü sorunların temelinde Amerika\'nın ve Avrupa\'nın en başından beri İsrail\'in önünü açan politikaları vardır. Şayet bu ülkeler BM kararlarına sahip çıksaydı bölgede 10 yıllardır süren katliamların önüne geçilebilirdi. Amerika\'nın Kudüs kararına karşı ortaya konan tepkilerin Batı ülkelerinin bu tutarsız İsrail politikasında bir kırılma noktası teşkil etmesini temenni ediyorum. Mazlumun ve haklının yanında yer almayan hiç kimsenin ne insan hakları ne de küresel, bölgesel barış konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Filistin ve Kudüs konusundaki beyanları, ifadeleri yakından takip edecek ona göre de herkese notunu vereceğiz\" diye konuştu.



\"DEVRİM NİTELİĞİNDE PEK ÇOK REFORMA BİZ İMZA ATTIK\"

Erdoğan, \"Devrim niteliğinde pek çok reforma biz imza attık. Bu çıkışımızı, Batı ülkeleri yaptığımız bu reformları sessiz devrim diye nitelendirdi. İnşallah bu çalışmaları önümüzdeki dönemde kesintisiz bir şekilde sürdürecek daha ileriye taşımak için gayret edeceğiz\" dedi.

\"ÜLKEYE, MİLLETE İHANET İÇİNE GİRMEMİŞ OLMASI ŞARTI İLE HERKESE KAPIMIZ DA KALBİMİZDE AÇIK\"

Erdoğan, \"Türkiye\'nin Suriye ve Irak\'ta yaşanan insani dramlar karşısındaki duruşu başlı başına insan hakları efsanesidir. Sınırlarımıza gelen herkese kucak açtık. Yaklaşık 3.5 milyon sığınmacıyı misafir ediyoruz. Dünyada başka örneği yok. Diğer ülkelerden bölgelerden gelenlerle bu rakam 4 milyonu geçiyor. Türkiye sınırları içerisinde en çok mülteci barındıran ülke durumunda. Kimsenin mazlumları, mağdurları niçin ülkemizde barındırdığımızı sorgulamaya hakkı yoktur. Bu ülkeye, millete ihanet içine girmemiş olması şartı ile herkese kapımız da kalbimizde açık, açık olamaya da devam edecektir\" ifadelerini kullandı.

\"MÜLTECİLERE SAHİP ÇIKMA KONUSUNDA BİR ÖDÜL VERİLECEKSE, BUNU EN FAZLA HAK EDEN ÜLKE TÜRKİYE\"

Erdoğan, \"Asıl üzülmemiz gereken, yüreğimizi parçalamamız gerekenler buraya gelenler değil, yolculuk sırasında hayatlarını kaybedenler olmalıdır. Aylan bebeğin kıyılarımıza vuran minik bedenini asla unutmayacağız. Aile fertlerini kaybedip ele ele tutuşarak askerlerimize sığınanları unutmayacağız. Eğer dünyada mültecilere sahip çıkma konusunda bir ödül verilecekse, bunu en fazla hak eden ülke Türkiye\'dir. Böyle bir ödülü verilmeyeceğini de gayet iyi biliyoruz. Çünkü dünyada her konu gibi insan hakları meselesi de tamamen politik konum ile ilgilidir\" diye konuştu.

\"BUNLAR BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜ, BAŞKA TERÖR ÖRGÜTÜYLE YOK ETME GAFLETİNE GİRECEK KADAR BARIŞTAN UZAK TİPLER\"

Erdoğan, \"Bunlar bir terör örgütünü, başka terör örgütüyle yok etme gafletine girecek kadar barıştan uzak tiplerdir. İstediği kadar nükleer silahları olsun, güçlü olan haklı olandır. Biz bu düzeni kabul etmiyoruz. Bunun için dünya 5\'ten büyüktür diyerek itirazımızı tüm dünyada dile getiriyoruz. Yaşanan her hadise bu itirazımızın haklılığını gösteriyor. Bu gayretimiz, inşallah çok uzak olmayan bir tarihte, BM\'nin ve özellikle Güvenlik Konseyi\'nin reformu ile neticelenecektir\" dedi.

\"SİGARA İÇMEK SURETİYLE PASİF VATANDAŞI DARDA BIRAKMAMA\"

Erdoğan, \"Bizim anlayışımızda, Müslümanın, Müslüman üzerindeki hakları diye bir çerçeve var. Bana göre dünyadaki en geniş insan hakları tanımı da budur. Bunun içine maddi ve manevi hakların hepsi girer. Bu çerçevede çevreye zarar vermemek, havayı kirletmemek …, sigara içmek suretiyle pasif vatandaşı darda bırakmama. Hepsi, de insanlığa ve insan hakları ile ilişkilidir\" dedi.

\"SURİYELİLER İÇİN 30 MİLYAR DOLAR HARCAMA YAPTIĞIMIZI İNANIN BANA ADETA UTANARAK İFADE EDİYORUZ\"

Erdoğan, \"İfşasını pek doğru bulmuyorum. Uluslararası platformlarda Suriyeliler için 30 milyar dolar harcama yaptığımızı inanın bana adeta utanarak ifade ediyoruz ama bu ülkenin ana muhalefetin başındaki kişi sadece hükümete, iktidara bir şeyler söyleyebilmek için bize \'bunu ispat et\' diyor. Anlayışa, mantığa bak. Sen mültecilerle ilgili şu ana kadar ne yaptın? Bunu söylememizin tek nedeni; doğru dürüst hiçbir şey yapmadıkları halde dünya kamuoyunu yanıltmaya çalışanlara derslerini vermektir\" dedi.



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Hakime TORUN /ANKARA (DHA)

