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DHA ANKARA- Erdoğan: THY inşallah 16 Mart'tan itibaren İstanbul'dan Semerkant'a tarifeli seferlerini başlatacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında konuştu

25 Ekim 2017 23:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, \"Özbekistan Orta Asya\'da her açıdan stratejik bir ülke. İkili ticaret hacmimiz 2016 yılında 1,2 milyar dolar civarındaydı. Bu yılın ilk 8 ayında 900 milyon doları aştık. Türk Hava Yolları, inşallah 16 Mart\'tan itibaren İstanbul\'dan Semerkant\'a tarifeli seferlerini başlatacak. Böylece her iki kardeş toplum olarak çok daha sıkı kaynaşma fırsatını bulacaktır. Bugün 22 anlaşmayı imzaladık. Yarın da İstanbul\'da 4 anlaşma imzalamak suretiyle 26 anlaşma ile çok önemli bir çıkışı bu ziyaret ile gerçekleştiriyoruz. Özbekistan ile işbirliğimizin her alanda geliştirilmesi yönünde talimatlarımızı verdik. Aynı iradenin Özbekistan\'da olmasından mutluyum. Güçlü olmanın yolu birlik olmaktır. Özbekistan\'ın her alanda güçlü olmasını arzu ediyoruz. Ziyaretin kaderdaşlığı daha da pekiştirmesini umuyorum\" ifadelerini kullandı. 

\"TÜRK İŞADAMLARI İÇİN BİR SENELİK ÇOK GİRİŞLİ VİZELER 3 GÜN İÇİNDE VERİLECEKTİR\" 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, \"Temaslarımızın devamında siyasi, ekonomik, turizm, kültürel ve diğer alanlarda ikili ilişkiler derin ve köklü olarak müzakere edilmiştir. Türk işadamları için bir senelik çok girişli vizeler 3 gün içinde verilecektir. Türkiyeli turistler için bu tür vizeler bir aylık süreyle verilecektir. Kardeş ve dost ülkeler arasında vize konuları olmaması gerekiyor. Aşama aşama bu noktaya da geleceğiz. Ticaret hacmini de daha artırmayı hedefliyoruz. Türkiye bizim için güvenilir ve iyi bir partner\" diye konuştu.  


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Hakime TORUN / ANKARA (DHA)  


 

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