DHA ANKARA- Erdoğan: Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi bağımsızlık girişimiyle adeta kendini ateşin ortasına atmış bulunuyor (Geniş haber)

\"OTUR OTURDUĞUN YERDE. PARA PUL PETROLÜN VAR. RAHAT DUR. BAĞIMSIZ DEVLET OLACAKMIŞ\"

\"TÜM İKAZLARIMIZA RAĞMEN ISRARLA GİRİŞİLEN BU MACERANIN HÜSRANLA SONUÇLANMASI KAÇINILMAZDIR\"

\"YENİ LAWRENCELAR BU DEFA BAŞARILI OLAMAYACAKLARDIR\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak\'taki referanduma ilişkin, \"Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi anlamsız bir şekilde başlattığı bağımsızlık girişimiyle adeta kendini ateşin ortasına atmış bulunuyor. Otur oturduğun yerde. Para pul petrolün var. Rahat dur. Bağımsız devlet olacakmış. Tüm ikazlarımıza rağmen ısrarla girişilen bu maceranın hüsranla sonuçlanması kaçınılmazdır. Kuzey Irak\'taki mesele şu veya bu kimsenin devlet kurma hakkı ile ilgili değildir. Suriye\'de yakılan ateşin nasıl ülkemize sıçramasına izin vermediysek, Irak\'ta teşebbüs edilen bu fitneyi de inşallah durduracağız. Yeni Lawrencelar bu defa başarılı olamayacaklardır, bunu bilmenizi istiyorum. Bölgemizde yakılan her ateş gibi inşallah bu da bizi teğet geçer ama birilerinin canını fena halde yakar\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi\'nde Polis Akademisi Mezuniyet Töreni\'nde konuştu.

\"ARTIK KOMİSER YARDIMCISI ALIMI SADECE TEŞKİLATIN KENDİ İÇİNDEN YAPILACAKTIR\"

Polis teşkilatındaki değişikliklere ilişkin Erdoğan, \"Polis Akademisini yeniden yapılandırdık. FETÖ\'nün propagandasına kanarak terör ile mücadele için yapılan tasfiyelerin kurumlarımızı özellikle de emniyetimizi zaafa düşüreceğini zannedenlere en güzel cevabı sizler veriyorsunuz. Bugün mezun olanlarla birlikte 17-25 Aralık sonrası göreve başlayan komiser yardımcısı sayısı 7 bin 347\'yi buldu. Eskiden yılda 500 mezun verebilen akademimiz üstün bir gayretle sadece bu yıl bin 859 mezun vermiştir. Mevcut eksiği tamamlayana kadar bu sistemle, yani sivilden öğrenci alarak komiser yardımcısı yetiştirme programını sürdüreceğiz. İnşallah 2020 yılından itibaren bu ihtiyaç ortadan kalkacak. Bu tarihten sonra artık komiser yardımcısı alımı sadece teşkilatın kendi içinden yapılacaktır. Sistemle birlikte meslekte yükselme yolu tüm polislere açık olacak şekilde işletme imkanı elde edeceğimize inanıyorum\" açıklamasında bulundu.

\"MEDYA, ÜNİVERSİTE, İŞ DÜNYASI, TOPLUM ÜZERİNDE YERLİ VE MİLLİ ANLAYIŞI YERLEŞTİRMELİYİZ\"

Erdoğan, \"Medya, üniversite, iş dünyası gibi toplum üzerinde yüksek etkisi olan yerlerde, yerli ve milli anlayışı çok güçlü bir şekilde yerleştirmeliyiz. Hangi görünüm, hangi iddia, hangi kisve altında olursa olsun kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir anlayışın buralarda hakim olmasına izin vermemeliyiz. Bu bizim \'olmazsa olmazımız\' olmalıdır. Meşruiyetinin kaynağı millet ve hukuk olmayan adaletten, ahlaktan, vicdandan, değerlerine saygıdan, hoşgörüden nasibini almamış hiçbir kişi ve grubun fikir ve eylemleri ile ortak geleceğimize hizmet etmesi mümkün değildir\" ifadelerini kullandı.

\"BİNİN ÜZERİNDE ŞEHİT VERDİK. 10 BİNE YAKIN TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK\"

Terör ile mücadeleye değinen Erdoğan, \"PKK ile mücadelede sadece 2015 Temmuz\'undan bu yana binin üzerinde şehit verdik. Buna karşılık da 10 bine yakın teröristi etkisiz hale getirdik. Dikkat edin, ölen de, yıkılan da kaçıp göçen de hepsi bizden gidiyor. Aynı şekilde FETÖ ile mücadelede kamudan ihraçlar ile tutuklamalar, kaçıp gidenler ile 100 bini aşkın bir insan kaybımız var. Bunların hepsi de milletimizin kendi ekmeğinden kısarak arttırdığı kaynaklar ile büyütülmüş, eğitilmiş her alanda belirli konumlara gelmiş insanlardır. Tüm terör örgütlerinin üstesinden geliyoruz, geleceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın kararlılığımız var bu işi halledeceğiz. Aksi takdirde tarih bunun hesabını sorar. İhanet ettikleri için kan döktükleri için bunların hiçbirinin gözünün yaşına bakmıyoruz bakmayacağız. Faturayı kendimizin ödediğini de asla unutmayacağız. Büyük bedeller ödeyerek imha ettiğimiz terör örgütlerinin yerine yenileri türeyecekse burada bir sorun var demektir. Pensilvanya\'daki bu nasipsiz adamın arkasından giden proflar da var. Sen prof olsan ne yazar. Kusura bakmasın buradaki profesör kardeşlerim. Peyami Safa\'da olabilir. \'Bunları kitap yüklü merkebe benzetiyor\' Adam ilkokul mezunu, herhangi bir şeyi yok, takılmışlar peşine gidiyorlar. Şu anda da birçoğu kaçmış, Pensilvanya\'da onun kaşanesinde, onunla beraber yaşıyorlar. 400 dönüm arazi Amerika onlara tahsis etmiş, orada beraber \'dünyada 160 ülkeyi buradan idare ediyoruz\' diyorlar. Ama Amerika\'nın bir sesi çıkıyor mu? Çıkmıyor. Defaatle görüşmemize rağmen, 85 koli dosyayı bunlara göndermemize rağmen ses çıkıyor mu? Çıkmıyor. Burada ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Birileri bizi bir yerlerden idare etmeye çalışıyor. Birileri bizi bir yerlerden bölmeye, parçalamaya çalışıyor. Fakat bu milleti de bu ülkeyi de bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. Ondan sonra kalkıyorlar ‘filanca papazı bize verin.’ Bir papaz da siz de var siz de onu bize verin. ‘Sen onu karıştırma.’ Ne demek siz de yargı var biz de yok mu?\" diye konuştu.

\"AÇIKÇA İKAZ EDİYORUM DEVLETİN İÇİNDE HİÇBİR KİŞİNİN PARALEL BİR YAPILANMAYA GİTMESİNE İZİN VEREMEYİZ\"

Erdoğan, \"Açıkça ikaz ediyorum devletin içinde hiçbir kişinin paralel bir yapıya, yapılanmaya gitmesine izin veremeyiz. Gittiğiniz yerlerde bunları aramanız bulmanız çıkartmanız gerekiyor. Eğer bu millet bu ülke artık kendisi insansız silahlı silahsız hava araçlarını üretir hale geldiyse bize o zulmetmek isteyenler bizi şimdi ev sahibi güç sahibi yaptılar. Daha iyisi olacak\" açıklamasında bulundu.

\"SURİYE VE IRAK\'TA YAŞANAN HADİSELERİ HESAPLARI TÜRKİYE\'DEN BAĞIMSIZ OLARAK GÖRMÜYORUZ\"

Kuzey Irak\'taki referanduma ilişkin Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: \"Ülkemiz üzerinde yapılan hesapları boza boza bugünlere geldik. Şu anda Güneydoğu Doğu buralarda polisimizle jandarmamız askerimizle verilen mücadeleyle bire on netice alır noktaya geldik. Bu uluslararası terörle mücadelede konulan çıtanın üstüdür. Yeter olan sıfırlamaktır. Suriye ve Irak\'ta yaşanan hadiseleri, bu ülkeler üzerinde yapılan hesapları Türkiye\'den bağımsız olarak görmüyoruz.

KUZEY IRAK BÖLGESEL YÖNETİMİ BAĞIMSIZLIK GİRİŞİMİYLE ADETA KENDİNİ ATEŞİN ORTASINA ATMIŞ BULUNUYOR

Eğer Türkiye konusundaki niyetler gerçekleşmiş olsaydı, zaten şu anda Suriye ve Irak başta olmak üzere tüm bölgemizde başka şeyler konuşuluyor olurdu. Bizim bozduğumuz oyunlar sebebiyle sürekli yeni senaryolar üretiliyor ve tedavüle sokuluyor. Kuzey Irak\'ta ortaya çıkan son durum üzüntü verici olmak ile birlikte üstesinden gelemeyeceğimiz bir mesele değildir. Birlikte hareket etmemiz halinde çok daha güzel neticeler elde edebileceğimiz Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi anlamsız bir şekilde başlattığı bağımsızlık girişimiyle adeta kendini ateşin ortasına atmış bulunuyor. Kim senin bağımsızlığını kabul ediyor? Kosova şu ana kadar daha 114 ülke bağımsızlığını kabul ediyor? Otur oturduğun yerde. Para pul, petrolün var. Rahat dur. Bağımsız devlet olacakmış. 350 kilometre sınırın var bizimle bunu konuştun mu? İran\'la konuştun mu? Yok. İşte devlet yönetmek öyle bir aşiretin reisi olarak işi çözmek ile bu iş olmuyor. Herhâlde kendisine bu noktada çok ciddi teşvikler oldu bu oyuna gelerek böyle bir adımı atmış bulunuyor. Maşallah yüzde 92 falan da kabul görmüş. Yüzde 72 katılım varmış. Biz bunları çok gördük. Tüm ikazlarımıza rağmen ısrarla girişilen bu maceranın hüsranla sonuçlanması kaçınılmazdır. Kuzey Irak\'taki mesele şu veya bu kimsenin devlet kurma hakkı ile ilgili değildir. Buradaki asıl konu bölgedeki halkların kardeşliğini ortadan kaldırarak ardı arkası gelemez çatışmaların önünü açmak isteyenlere payande olunmasıdır.

YENİ LAWRENCELAR BU DEFA BAŞARILI OLAMAYACAKLARDIR

Suriye\'de yakılan ateşin nasıl ülkemize sıçramasına izin vermediysek, Irak\'ta teşebbüs edilen bu fitneyi de inşallah durduracağız. Yeni Lawrencelar bu defa başarılı olamayacaklardır, bunu bilmenizi istiyorum. Bölgemizde yakılan her ateş gibi inşallah bu da bizi teğet geçer ama birilerinin canını fena halde yakar. Bugün sırf kendi çıkarları için kullanacak araç arayanlara gönüllü asker yazılanlar, yarın her şey normale döndüğünde, kapı komşularının, kardeşlerinin, kaderdaşlarının yüzüne bakamayacaklardır. Atılan bu adım, dün bölgedeki kötülüklerin sembolü haline gelmiş olanlara dahi rahmet okutacak vahamette gelişmelerin önünü açma faaliyetlerinin potansiyelini taşımaktadır.\"

NAİM SÜLEYMANOĞLU\'NUN SAĞLIK DURUMU

Naim Süleymanoğlu\'nun sağlık durumuna da değinen Erdoğan, \"Naim Süleymanoğlu ile ilgili bir duyurumu tüm dünyaya hatırlatmak istiyorum. Çok ciddi bir siroz ve karaciğer yetmezliği sebebiyle yoğun bakımda. Şu anda yoğun bakımdan çıkmış vaziyette ancak bir transplantasyon, bir karaciğer nakliyle umudun olduğu söyleniyor. Bunu özellikle milletime duyurmak istiyorum. Kendisine geçmiş olsun temennimi dualarımızla güçlendirmek istiyorum. Bu vesileyle Turgut Özal\'a da Allah\'tan rahmet diliyorum onu ülkemize kazandıran da oydu\" diye konuştu.

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Hakime TORUN / ANKARA (DHA)