DHA ANKARA- Erdoğan: İstihbaratın başı devletin başına bağlı olmalı istediğim şekilde, anda bu istihbari bilgiler bize gelsin (1) 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son KHK\'daki MİT değişikliğine ilişkin \"Eğer istihbaratın başı devletin başına birinci derecede bağlı olmazsa hareket kabiliyetini bu devlet kaybeder. Devletin hareket kabiliyetini kaybetmemesi için birinci dereceden istihbarat ona sorumlu olması gerekir ki istediğim anda, istediğim şekilde bu istihbari bilgiler bize gelsin ki biz de atmamız gereken adımları buna göre atalım. Parlamenter demokrasilerde başbakanlara bağlı oluyor. Anamuhalefet hala Başkanlık sistemine geçmedi. Biz ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin adımlarını attık. Milletimiz ile birlikte attık. MİT\'in bundan sonra güçlenerek devam etmesi gerekiyor\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe\'de 3\'ncü yılı tamamlaması nedeniyle \"3. Yıl özel yayını\" adlı programda NTV, TRT ve diğer kanalların ortak yayınında Oğuz Haksever\'in sorularını yanıtladı.

\"BEŞTEPE\'DE HAREKET MERKEZİ YAPTIK BURAYA ZAMAN ZAMAN BEN ÇAT KAPI YAPARIM\"

Beştepe\'deki hareket merkezine ilişkin Erdoğan, \"5 milyon cilt kitabın olacağı cumhurbaşkanlığı kütüphanesinin inşaatı devam ediyor. İnşallah 2019\'a yetiştireceğiz. Büyük bir devlet olmanın taçlandırılmış merkezidir. Türkiye cumhuriyeti büyük bir devlettir bu devlete yakışan ne ise bunu yapmamız gerekiyordu. Bundan sonrası daha iyi olacak inanıyorum. Beştepe\'de hareket merkezi yaptık. Sadece bakanların değil önemli kurumlarımızın da temsilcileri var. Burası 24 saat çalışır. Zaman zaman ben çat kapı yaparım. 81 ilin valileri de bu merkezden görüşme imkanım var. Zaman olur icabında başbakanımızı, genel kurmay başkanımızı, bakanlarımızı da almak suretiyle bağlantıları kurarak illerde ne oluyor bilgileri alırız. Burası önemli bir merkezdir; hayati ve stratejiktir. Stratejik olması yükümüzü önemli ölçüde almaktadır\" açıklamasında bulundu.

\"ANA MUHALEFET DE KENDİSİNE BİR YOL BULMASI LAZIM. YAPTIKLARIYLA SADECE SUYU BULANDIRIYOR\"

\"Milletvekiline özel mahkeme\" tartışmalarına ilişkin Erdoğan, \"KHK\'lar ihtiyaçtan doğan atılmış adımlardır. Bunlar durup dururken olmuyor. Şu anda bu söylediğiniz milletvekilleri ile alakalı konular noktasında bizim hızla mesafe almamız lazım adımlar atmamız lazım. Şu anda Ankara başkentimiz Parlamento burada. Bunları farklı yerlerde devam etmesinden ise bunu başkent Ankara\'da sürdürmenin çok daha isabetli olacağı kanısına varılmıştır. Burada bu adımın atılması Başsavcılık Ağır Ceza tarafından bunun yürütülmesi çok daha isabetli olacağı kanısına varılmıştır. Ana muhalefet de kendisine bir yol bulması lazım. Yaptıklarıyla sadece suyu bulandırıyor. Hükümetimiz attığı kararlı adımla yoluna devam ediyor. Bu kararı zaten istişare ederek aldık ve ülkemiz için çok faydalı olacağı kanaatindeyim\" ifadelerini kullandı.

\"İSTİHBARATIN BAŞI DEVLETİN BAŞINA BAĞLI OLMALI İSTEDİĞİM ŞEKİLDE, ANDA BU İSTİHBARİ BİLGİLER BİZE GELSİN\"

Son KHK\'daki MİT değişikliğine ilişkin Erdoğan, \"Eğer istihbaratın başı devletin başına birinci derecede bağlı olmazsa hareket kabiliyetini bu devlet kaybeder. Devletin hareket kabiliyetini kaybetmemesi için birinci dereceden istihbarat ona sorumlu olması gerekir ki istediğim anda, istediğim şekilde bu istihbari bilgiler bize gelsin ki biz de atmamız gereken adımları buna göre atalım. Parlamenter demokrasilerde başbakanlara bağlı oluyor. Anamuhalefet hala Başkanlık sistemine geçmedi. Biz ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin adımlarını attık. Milletimiz ile birlikte attık. MİT\'in bundan sonra güçlenerek devam etmesi gerekiyor\" diye konuştu.



Hakime TORUN / ANKARA (DHA)



