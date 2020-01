DHA ANKARA- Erdoğan: Amerika'nın Türkiye gibi bir stratejik ortağını bir kendini bilmez büyükelçiye feda etmesi kabul edilemez (2)  (Yeniden)  

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile olan vize krizine ilişkin, \"Bu olayı ortaya çıkaran buradaki bir büyükelçidir. Amerika\'nın Türkiye gibi bir stratejik ortağını bir kendini bilmez büyükelçiye feda etmesi kabul edilemez. Biz size muhtaç değiliz. Paramızla silah istediğimiz zaman kongre diyorsun ama terör örgütüne para dahi olmadan ücretsiz olarak veriyorsun. Niye? Türkiye\'yi güneyden kuşatalım diye\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe\'de, \"Valiler Toplantısı\"nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"İstişare gereklidir. Hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Yönetim mevkiinde olan herkesin yapması gereken bir işlev. Bir süredir ülkemiz bu coğrafyadaki bin yıllık varlığı ve bekası açısından tarihinin en kritik süreçlerinden birini yaşamaktadır. 2\'nci bir kurtuluş savaşı verdiğimiz bir zaman diliminin tam ortasındayız. Türkiye, içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışılıyor. Ülkemiz tıpkı pençeleri sökülmüş bir aslan gibi ehlileştirilmek, boyunduruk altına alınmak isteniyor. Eski o pısırık Türkiye\'ye alışmış olanlar, iddialı, vizyoner ve güçlü bir ülkeyi, güçlü bir Türkiye\'yi hazmedemiyorlar\" diye konuştu.

\"UZUN YILLARDIR BİRİLERİ TARAFINDAN SADECE İLERİ GARNİZON GİBİ GÖRÜLEN BİR ÜLKE ...\"

Erdoğan, \"Uzun yıllardır birileri tarafından sadece ileri garnizon gibi görülen bir ülkenin milli menfaatleri doğrultusunda aldığı kararları hayata geçirme iradesi göstermesini kabul edemiyorlar. Bizim alan elden veren el durumuna gelmemiz birilerinin kabusudur. Uluslararası toplantılarda dahi bu yardımları konuşmazlar en fazla desteği veren Türkiye demezler\" dedi.

\"SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI\'NIN KABİNESİ İLE BİZİ KARŞILAMASI EZBERLERİ BOZAN BİR GİRİŞİMDİR\"

Erdoğan, \"Bunlar Sırbistan\'ı falan AB arka kapısı gördüğü için \'Türkiye buralara uzandı he, olmaz böyle şey. Buna karşı da bazı tedbirler geliştirmemiz gerekir\' anlayışın içindeler. Biz yolumuza devam edeceğiz. Sırbistan Cumhurbaşkanı\'nın kabinesi ile bizi karşılaması ezberleri bozan bir girişimdir. Novi Pazar\'a gidişimiz halkla kaynaşmamız birilerini rahatsız etmiştir. Dünya barışı için de bunu yapmaya mecburuz. Ülkemizin bu yükselişini durdurmak için ülkemize yönelik çok yönlü kirli bir plan uyguluyorlar. Bu planın içinde ekonomik tetikçilik var. Mezhep ve etnik temelli kışkırtmalar, terör örgütlerine sahip çıkma var. Bu kanlı oyunun içinde figüran olarak FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C, gibi kanlı çeteler var. Medya manipülasyonları şahsıma, hükümetimize, devletimize yönelik itibar suikastları da var\" diye konuştu.

\"ABD\'NİN, TÜRKİYE GİBİ BİR STRATEJİK ORTAĞINI BİR KENDİNİ BİLMEZ BÜYÜKELÇİYE FEDA ETMESİ KABUL EDİLEMEZ\"

ABD ile Türkiye arasındaki vize gerginliğine ilişkin Erdoğan şu ifadeleri kullandı: \"İşte son dönemdeki ABD ile Türkiye arasındaki vize gerginliği bunun en güzel ifadesidir. Çok açık net konuşuyorum; bu olayı ortaya çıkaran buradaki bir büyükelçidir. ABD\'nin, Türkiye gibi bir stratejik ortağını bir kendini bilmez büyükelçiye feda etmesi kabul edilemez. Bizim buna evet dememiz mümkün değil. Dışişleri Bakanıma onu söyledim, \'Onların gönderdiği metnin kelimesi kelimesine aynısı onlara iade edeceksiniz\' dedim. Aynı şekilde uygulamayı biz de başlatacağız. Ve 2 saat içinde biz de onlara başlattık.

BİZ SİZE MUHTAÇ DEĞİLİZ

Niye? Biz kabile devleti değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Bunu kabul edeceksiniz. Kabul etmediğiniz takdirde kusura bakmayın. Biz size muhtaç değiliz. Biz sizden paramızla silah istediğimizde \'kongre\' diyorsun ama terör örgütüne 3-5 kuruş para dahi almadan ücretsiz silah veriyorsun. Niye? Türkiye\'yi güneyden kuşatalım diye. Geri planını söylemiyorum arka planı da var ayrı bir konu.\"

\"GİZLİ GİZLİ BESLEDİKLERİ LEJYONERLERİ İLE BUNLAR ÜZERİMİZE GELİYORLAR GELECEKLER\"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: \"3 bin 500\'e ulaşan TIR Kuzey Suriye\'ye girmiş vaziyette. Ağır zırhlıdan tut tüm en modern silahlara varıncaya kadar bu tırlar ile bunlar oraya getirildi. Sayın başkana sordum \'haberiniz var mı?\' diye. \'Olur mu böyle şey\' dedi. Silahların seri numaralarının alındığını sonrasında geri alınacağını ifade ettiler. Daha önce silahların PKK\'nın elinde olduğunu gördük. Bunlar bizi herhalde görmez sağır böyle zannediyorlar. Öyle alışmışlar çünkü. Ama böyle bir Türkiye yok artık. Tüm araçları, piyonlarıyla, farklı kimlikler altında gizli gizli besledikleri lejyonerleri ile bunlar üzerimize geliyorlar gelecekler. Ama biz sağlam duralım. Türkiye asırlık bir hesaplaşma ile karşı karşıyadır.

1453\'Ü ZULÜM OLARAK GÖRENLER OLSA OLSA BİZANS\'IN ÇOCUKLARI OLUR. BU MİLLETİN EVLADI OLMAZ

1453\'ü zulüm olarak görenler olsa olsa Bizans\'ın çocukları olur. Bu milletin evladı olmaz.

GÜNEY SINIRIMIZ BOYUNCA OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILAN TERÖR KORİDORUNUN AMACI TÜRKİYE\'Yİ KUŞATMAKTIR

Güney sınırımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun amacının DEAŞ ile mücadele olduğunu kim iddia edebilir. Yalan. Terör koridorunun amacı Türkiye\'yi kuşatmaktır.

BUNLAR BİRBİRİNİN DOSTUDUR BUNLAR BİZİM DOSTUMUZ OLAMAZ

Dün Barzani ile çatışan rejim, şimdi yanınızdayız diyor. Barzani ile çatışan PYD şimdi beraberiz diyor. Bunlar birbirinin dostudur bunlar bizim dostumuz olamaz. Biz bu gerçeği bileceğiz ona göre adımlarımızı atacağız. Suriye\'yi dünyanın en büyük silah pazarına çevirenler eli kanlı katilleri en modern silahlar ile donatanlar tüm bunları herhalde demokrasi aşkına yapmıyorlar. Demokrasi ile kesinlikle alakası yok.\"

\"BUNDAN SONRA SİG SAUER DİYE BİR SİLAHI BİZİM POLİS TEŞKİLATIMIZ KULLANMAYACAK\"

Erdoğan, \"Bundan sonra artık Bakanım da burada söylüyorum, Sig Sauer diye bir silahı bizim polis teşkilatımız kullanmayacaktır. Çünkü onlardan almaya devam ettikçe bize tembellik geliyor. Gerek yok. Biz kendi ülkemizde ürettiklerimizle yapalım. İhtiyacımız yok. Bu yaşananların hiçbiri tesadüfü değil. Bu kirli planın hedefi Türk milletine diz çöktürme planlarıdır. Mesele şahıslar veya partiler değildir. Hedef tüm Türkiye\'dir\" dedi.

(ANA MUHALEFET PARTİSİNİN GENEL BAŞKANINI) \"BEN YERLİ VE MİLLİ GÖREMEYECEĞİM\"

Erdoğan, \"Şayet biri ülkemizin son birkaç yıldır yaşadığı açık ve örtülü operasyonları önemsizleştirmeye çalışıyorsa o kişi bilinçli bir manipülatördür. Kendi hükümetini sorumlu tutan kişi aklını, hırslarının emrine vermiş bir zavallıdır. Bu tür hezeyanlar, bir ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanından çıkıyorsa artık bu zatı kusura bakmayın ben yerli ve milli göremeyeceğim gibi bu ülkenin hassasiyetlerine kulak veren birisi olarak da görmeme mümkün değildir\" dedi.

\"AMERİKA\'DAKİ LİDERLERİN AFFEDERSİN LİDER POPOSUNU TRABZANA DAYIYOR O DA KARŞISINDA EL PENÇE DİVAN DURUYOR\"

Erdoğan, \"Zor günler eleme elenme ayrışma günleridir. Bu günler vatanperverlerle uşakları ayırma zamanlarıdır. Bu süreçte milletimiz kendisi gerçekten sevenleri görme fırsatı buluyor. Ülkesinin yanında olmak varken birilerinin emir eri gibi hazırola geçenlere milletimiz sandıkta gereken cevabı verecektir. Şimdi hesap yapıyorlar kaybımız 50 milyar diye. Neye göre yapıyorlar bu hesabı? Birisi de çıkmış \'öğrenciler gidemiyor\' filan. Aynı şey onun için de geçerli. Gidemeyebilir. Mesele yerli, milli, vatandır. Gerisi teferruattır. Ana muhalefetin başındaki adamın geçmişine baktığında, zaten bunlar Amerika\'daki liderlerin affedersin lider poposunu trabzana dayıyor o da karşısında el pençe divan duruyor. Tabi bu dönemler geride kaldı. Böyle bir Türkiye yok artık. El pençe divan duran bir Türkiye yok. Herkes bunu bilecek buna göre konuşacak. Şahsiyetinizden taviz verir hale geldiğinizde sırtınızda daha çok boza pişirirler. Dik duruş bizim için önemli\" diye konuştu.

\"YARGILAYIP İTİRAFÇI OLARAK KULLANMAK İSTEYECEKSİN\"

Erdoğan, \"Benim kendi bankamın müdür muavinini hiçbir suçu olmadan tutuklayacaksın. Öbür yandan vatandaşımı hiçbir şey ortaya koymadan 2 yıl oldu alacaksın. Yargılayıp itirafçı olarak kullanmak isteyeceksin. Benim korumalarıma tutuklama kararı çıkartacaksın. Sonra eyalet polisi bunlar diyeceksin. Ne olursa olsun. Koskoca Amerika\'sın. Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanının adeta terör örgütleri mensupları rahatsız ediyorsa bu ülkenin vatansever evlatları da orada onları engellemek isterken kalkıp bizim evlatlarımızı tutukluyorsun, PKK teröristlerini birkaç gün sonra serbest bırakıyorsun. O evlatlarımız hala içeride. Demokrasi bu mu ya? Kendilerini bunu söyleyince talimatlar verildi diyorsun. Biz de talimatları verdik. Biz talimatımızı şu anda yargı sürecinde olana değil onun dışında olanlara verdik\" açıklamasında bulundu.

\"EĞER, KOSKOCA ABD\'Yİ ANKARA\'DAKİ BÜYÜKELÇİ YÖNETİYORSA YAZIKLAR OLSUN\"

Erdoğan, \"Eğer, koskoca ABD\'yi Ankara\'daki büyükelçi yönetiyorsa yazıklar olsun. Çünkü takınılan tavır aslında budur. \'Sen benim stratejik müttefikime böyle davranamazsın demeleri\' lazımdı. Ama bunu diyemediler. Bu yanlış bu büyükelçiden gelmiştir. Büyükelçi hükümetim adına bunu attım diyorsa dışişleri ve sayın başkan da bunu savunuyorsa kusura bakmasınlar biz de aldığımız kararın sonuna kadar arkasındayız\" dedi.

\"TV\'DE BUNLAR İZLENİLDİĞİ ZAMAN BEN NEFRET EDİYORUM. BUNLARDAN ÇIKAN ÖĞRENCİLERDEN HİÇ BİR ŞEY OLMAZ\"

Erdoğan, \"Öyle bir ana muhalefet öyle bir muhalefet var ki, istisnası MHP\'yi tenzih ederim, diyorlar ki \'dünyada görüşecekleri ülke kalmadı. Batıdan tamamen kopmuş Ortadoğu\'ya sığınmış bir Türkiye var\' diyorlar. Önünde de profesör yazıyor. Bunlar haddini bilmiyor. Senin her yerin profesör olsa ne yazar. Sen neyi müdafaa ettiğini, neyi konuştuğunu şu anda Türkiye\'nin bulunduğu konumu, yeri bilmeyecek kadar acizsin. TV\'de bunlar izlenildiği zaman ben nefret ediyorum. Bunlardan çıkan öğrencilerden hiç bir şey olmaz. O öğrenciler zaten bu tür hocaların öğrencisi olmaktan da inanıyorum ki nefret ediyorlar\" diye konuştu.

\"SON GÜNLERDE YAŞADIĞI İKİYÜZLÜLÜK KARŞISINDA MİLLETİMİZİN SABIR TAŞI ÇATLAMAK ÜZEREDİR\"

Erdoğan, \"Hiç kimsenin Türkiye\'ye hukuk devleti dersi verme hakkı yoktur. Bakanlıklarımızı konsolosluklarına almayanlar diplomasiden bahsedemezler. Ülkemize had bildirmeye kalkanlar, öncelikle kendi hatalarını, kusurlarını görmeli. Aynanın karşısına geçip kendileri ile yüzleşmelidir. Son günlerde yaşadığı ikiyüzlülük karşısında milletimizin sabır taşı çatlamak üzeredir. Birileri yok saysa da Türkiye bir hukuk devletidir. Yargısı da bağımsızdır\" ifadelerini kullandı.

\"ABD\'DE ESKİ YÖNETİM BAKİYESİ BİR KLİK YENİ YÖNETİMLE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BALTALAMAYA ÇALIŞIYOR\"

Erdoğan, \"ABD\'nin İstanbul\'daki misyonunda yerel personel olarak çalışan bir kişiyle ilgili hukuki süreç de Viyana sözleşmesine uygun olarak yürütülmüştür. Tutuklandığı ayın 4\'ünde itibaren ne kendi yakınları ne avukatının herhangi bir görüşme talebi olmamıştır söylenenler yalandır. Sadece dün itibarıyla kendisinin bir görüşme talebi vardır. Ne yazık ki ABD\'de eski yönetim bakiyesi bir klik yeni yönetimle Türkiye arasındaki ilişkileri baltalamaya çalışıyor. Sorunu büyüten bu hale getiren taraf asla biz değiliz. Temennimiz muhataplarımızın bir an önce aklı selime, soğuk kanlılığa geri dönmeleri, dostluğumuzu ve müttefikliğimizi zedeleyecek adımlardan vazgeçmeleridir\" ifadelerini kullandı.

\"MERKEZ VALİLİĞİ BENİM GÖZÜMDE VALİLİK DEĞİLDİR\"

Valilere uyarılarda bulunan Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: \"Merkez valiliği benim gözümde valilik değildir. Çünkü valilik makamı hizmet makamıdır. Siz işini iyi yaparsanız dışarıdan size yönelik müdahale zeminini ortadan kaldırmış olursunuz. Devlet kapısı hacet, umut kapısıdır. Valilik demek sadece evrak işlerinin görüldüğü, devletin soğuk yüzünü temsil eden yer demek değildir.

YAPMIYORSANIZ KUSURA BAKMAYIN BEN HAKKIMI HELAL ETMEM

Uzanan elimiz, gören gözümüz duyan kulağımız durumundasınız. Yapmıyorsanız kusura bakmayın ben hakkımı helal etmem. Sizi bu inançla tayin ettik. Gurur, kibir hiç yakışmaz. Alçakgönüllü olacağız.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ARKADAŞLAR ÖNCELİKLİ GÖREVİMİZDİR

Uyuşturucu ile mücadele arkadaşlar öncelikli görevimizdir. Son zamanlarda asayişteki gevşemem mi diyeyim, işin ucunu kaçırmak mı diyeyim bu namussuz ahlaksız katillerin çoğalması katlanılır şey değildir. Caddede yürüyen bir kadına tekme atıp onu tekmeleyen ahlaksızların toplum içinde yer almasını ben hazmedemiyoruz. Demek ki eksiklerimiz var.

MAALESEF EMNİYET MÜDÜRLERİMİZ VALİLERİMİZ ARASINDA BAZI SIKINTILARIN OLDUĞUNU MÜŞAHEDE EDİYORUM

Emniyet teşkilatımızı yöneten sizsiniz. Emniyet teşkilatımızı çok daha iyi yönetmeniz lazım. Ama bazı yerlerde, açık konuşuyorum, maalesef emniyet müdürlerimiz valilerimiz arasında bazı sıkıntıların olduğunu müşahede ediyorum. Olmaması lazım. Dengeyi karacak olan sizlersiniz. \"

