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DHA ANKARA- Erdoğan: Amerika'nın Türkiye gibi bir stratejik ortağını bir kendini bilmez büyükelçiye feda etmesi kabul edilemez (1)

"BİZ SİZE MUHTAÇ DEĞİLİZ

12 Ekim 2017 16:47

\"BİZ SİZE MUHTAÇ DEĞİLİZ. PARAMIZLA SİLAH İSTEDİĞİMİZ ZAMAN KONGRE DİYORSUN AMA TERÖR ÖRGÜTÜNE PARA DAHİ OLMADAN ÜCRETSİZ OLARAK VERİYORSUN. NİYE? TÜRKİYE\'Yİ GÜNEYDEN KUŞATALIM DİYE\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile olan vize krizine ilişkin, \'\'Bu olayı ortaya çıkaran buradaki bir büyükelçidir. Amerika\'nın Türkiye gibi bir stratejik ortağını bir kendini bilmez büyükelçiye feda etmesi kabul edilemez. Biz size muhtaç değiliz. Paramızla silah istediğimiz zaman kongre diyorsun ama terör örgütüne para dahi olmadan ücretsiz olarak veriyorsun. Niye? Türkiye\'yi güneyden kuşatalım diye\'\' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe\'de, \"Valiler Toplantısı’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile olan vize krizine ilişkin,  \"Bu olayı ortaya çıkaran buradaki bir büyükelçidir. Amerika\'nın Türkiye gibi bir stratejik ortağını bir kendini bilmez büyükelçiye feda etmesi kabul edilemez. Buna bizim evet dememiz mümkün değil. Dışişleri Bakanıma onu söyledim. Onların aldığı karar, metin neyse kelimesi kelimesine aynını onlara iade edeceksiniz dedim. Aynı şekilde uygulamayı biz de başlatacağız. 2 saat içinde biz de başlattık. Kabile devleti değiliz. Bunu kabul edeceksiniz. Biz size muhtaç değiliz. Paramızla silah istediğimiz zaman kongre diyorsun ama terör örgütüne para dahi olmadan ücretsiz olarak veriyorsun. Niye? Türkiye\'yi güneyden kuşatalım diye. Geri planını söylemiyorum arka planı da var ayrı bir konu. 3 bin 500\'e ulaşan TIR Kuzey Suriye\'ye girmiş vaziyette bu TIR\'larla bunlar oraya getirildi. Sayın Başkan\'a sordum bundan haberiniz var mı? \'Olur mu öyle şey\' dedi. Bunlar bizi herhalde görmez sağır zannediyorlar ama böyle bir Türkiye yok artık\'\' diye konuştu.

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-Erdoğan\'nın açıklaması

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Hakime TORUN / ANKARA (DHA) 

 

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