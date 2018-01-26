DHA ANKARA- Erdoğan: Afrin'i işgale gitmiyoruz (2) 

\"BEKLENEN GÜNDÜ BU HAMD OLSUN O BEKLENEN GÜN GELDİ ÇATTI\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, \"Beklenen gündü bu hamd olsun o beklenen gün geldi çattı. Şimdi süreç, kararlı bir şekilde devam ediyor. Tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum; Türkiye\'nin Afrin\'deki operasyonu sadece ve sadece terör örgütlerine ve teröristlere karşıdır.

AVRUPA PARLAMENTOSU\'NDA BU HAREKETİ BİR İSTİLA HAREKETİ OLARAK GÖSTERMEK İSTEYENLER ...

Avrupa Parlamentosu\'nda bu hareketi bir istila hareketi olarak göstermek isteyenlere de söylüyorum; gidin önce istilanın örneğini Libya\'da, Ruanda\'da, Mali\'de arayın.

AZERİ MİLLETVEKİLİ SEYİDOV KARDEŞİME ORADAKİ DİK DURUŞUNDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM

Hiçbir zaman Türk milleti, Türk ordusu müstevli olarak hareket etmemiştir. Burada da Azeri milletvekili Seyidov kardeşime oradaki dik duruşundan dolayı teşekkür ediyorum.

BUNDAN DOLAYI DA ASLA BİR PİŞMANLIĞIMIZ YOKTUR

Sivillere ve çevreye zarar vermemek için her türlü hassasiyeti gösteriyoruz. Bölücü örgüt, çukur eylemleri sırasında da kadınları, çocukları, sivil halkı kendisine kalkan yapmaya çalışmıştı. Sözde Tabipler Odası sen neredeydin? Sesin çıktı mı? Güvenlik güçlerimizin bu operasyonlarda verdikleri şehitlerin önemli bir bölümü sivil halka zarar vermemek için sergiledikleri titizlikten, yaptıkları fedakârlıktan kaynaklanmıştır. Bundan dolayı da asla bir pişmanlığımız yoktur.\"

\"BİRİLERİ ISRARLA BİZE \'BU OPERASYON KISA SÜRSÜN, SINIRLI OLSUN\' DİYE GÜYA TELKİNDE BULUNUYOR\"

Erdoğan, \"Birileri ısrarla bize \'Bu operasyon kısa sürsün, sınırlı olsun\' diye güya telkinde bulunuyor. Ben de o birilerine telefon görüşmelerinde özellikle söyledim. Eğer biz devlet olarak sahip olduğumuz askeri gücü hoyratça kullanmaya kalksak, tanklarımızla, toplarımızla, uçaklarımızla, helikopterlerimizle önümüze gelen her şeyi dümdüz edip geçsek, bu operasyon birkaç günlük iştir. Ama biz en az kendi askerlerimizin emniyeti kadar karşımızdaki güçlerin kalkan olarak kullanmaktan çekinmediği masum sivillerin can ve mal güvenliğini de hesaba katıyoruz. Çünkü biz Afrin\'i işgale gitmiyoruz, tam tersine orayı terör örgütlerinden temizleyerek asli sahipleri için yaşanabilir bir yer haline getirmeye çalışıyoruz. Biz masum sivillerin can ve mal güvenliğini de hesaba katıyoruz. Ülkemizdeki 3 buçuk milyon mültecinin kendi topraklarına dönmesini sağlayacağız. Afrin\'deki, İdlib\'deki mücadele bunun içindir. Bunu bilmeyen batı öğrensin. Suriye\'nin toprak bütünlüğü, Suriye halkının refahı için attığımız her adım bellidir\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE\'Yİ ÖRTÜLÜ VEYA ALENİ TENKİTLER, TEHDİTLER İLE YOLUNDAN DÖNDÜRMEYE ÇALIŞANLAR\"

Erdoğan, \"Türkiye\'yi örtülü veya aleni tenkitler, tehditler ile yolundan döndürmeye çalışanlar kusura bakmasınalar saflarını terör örgütünün yanı olarak belirlemiş demektir. \'Kısa sürsün.\' Daha 7 gün oldu ya. Afganistan ne kadar sürdü? Yaklaşık 20 yıl. Libya ne kadar sürdü? 18 yıl. Hala oradasınız. Bize bu aklı verenler biraz da kendileri kullansalar ne olur? İş Türkiye\'ye gelince acaba bu acelecilik nereden çıkıyor?\" ifadelerini kullandı.

\"AMERİKA\'NIN BAYRAKLARIYLA BU TERÖR ÖRGÜTLERİ, BU BÖLGEDE ŞU ANDA CİRİT ATIYORLAR\"

Erdoğan, \"Akıl tutulması var. Silahlar onlara bir taraftan yine akıtılıyor. Bu ne menem iştir. Bir taraftan PKK terör örgütüdür diyeceksin. Kendi vatandaşınız kollarda kokartlar En büyük üzüntümüz, Amerika\'nın bayraklarıyla bu terör örgütleri, bu bölgede şu anda cirit atıyorlar. Bunu neyle izah edeceğiz? Sayın Başkan bize diyor ki \'Bizi bu kadar eleştirmeyin.\' Tamam ama biz stratejik ortak olduğumuza göre, bir stratejik ortak, stratejik ortağına böyle bir şeyi nasıl yapar? Ben kendilerine teşekkür ediyorum NATO Genel Sekreteri \'Türkiye haklı olarak kendi hukukunu korumaktadır\' diyor. Acaba niçin Amerika bu işlerden bu kadar uzak duruyor. Hala Türkiye\'deki Amerika karşıtlığından bahsediliyor. Biz Amerika ile birlikte bu işleri yürütelim istiyoruz. Ama 5 bin TIR, 2 bin kargo uçağı bu silahlar buraya niçin geliyor? Kime karşı kullanılmak üzere buraya geliyor?\" açıklamasında bulundu.

\"AMERİKA HALKI DİYOR Kİ \'BİZ VERGİLERİ BUNUN İÇİN Mİ VERİYORUZ?\"

Erdoğan, \"Amerika halkı diyor ki \'biz vergileri bunun için mi veriyoruz? Burada artık yeni bir değerlendirmenin yapılması lazım\' diyor. Sayın Başkan da \'biz bu kadar ekonomimizi güçlendirmeyi bu silahları, buralara göndermek için mi yaptık\' diye bunu bana kendisi de söyledi. O zaman 1250 tırdı şimdi 5 bin oldu. Bunlar bizde soru işaretleri ortaya koyuyor. Teröre karşı mücadeleyi vereceksek beraber vereceğiz, yoksa biz de teröre karşı mücadelede kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Biz kendi kendimize yeteriz\" dedi.

\"SURİYE\'DEKİ SON TERÖRİST ORTADAN KALKANA KADAR OPERASYONLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ\"

Erdoğan, \"Bir terör koridoru oluşturmak olanlara cevabımız şudur biz, Suriye\'deki son terörist ortadan kalkana, bu ülke asli sahipleri için emin bir yer haline gelene kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz\" dedi.

\"MÜMBİÇ\'İ, BİZE SÖZ VERİLDİĞİ ŞEKİLDE TERÖRİSTLERDEN ARINDIRACAĞIZ\"

Erdoğan, \"Bugün 7. gününe giren Zeytin Dalı Operasyonumuzu hedeflerine ulaşana kadar sürdüreceğiz. Ardından Mümbiç\'i, bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız. Kimse bundan rahatsız olmasın çünkü Mümbiç\'in gerçek sahipleri bu teröristler değil oradaki Arap kardeşlerimizdir. Sonra da Irak sınırına kadar, hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Her kim terörizme karşı ise kendisini bu mücadelede bizim yanımızda olmalarını isteriz. Düğüne gider gibi cepheye koşan bir milletiz. Mehmetlerimiz ne diyorlardı? \'Afrin\'e düğüne gidiyorum.\' Ne diyorlardı; \'kızıl elmaya\' Hedef bu. Hepsinden öte bizim askerimiz şehadete gidiyor. Şehadete. Bizim kutsalımız, kutsallarımız var. Onların var mı yok mu bilmem\" diye konuştu.

\"KİMSENİN ONURUNA, HAYSİYETİNE, ŞEREFİNE TECAVÜZ ETME GİBİ DE BİR NİYETİMİZ ASLA YOKTUR\"

Erdoğan, \"Dünyanın kimsenin oyuncak gibi oradan oraya savurabileceği, masumların kanı üzerinde kendine güvenlik ve refah imparatorluğu kurabileceği bir yer değildir. Kimsenin toprağında gözümüz olmadığı gibi kimsenin onuruna, haysiyetine, şerefine tecavüz etme gibi de bir niyetimiz asla yoktur. Tek derdimiz kendi sınır güvenliğimizi, vatandaşlarımızın emniyetini komşularımızın huzurunu sağlamaktır\" dedi.

\"SURİYE KONUSUNDA BİZİ ELEŞTİRENLERE BİRAZCIK VİCDANLI OLMAYA, EMPATİ YAPMAYA ÇAĞIRIYORUM\"

Erdoğan, \"Bize operasyonun ne zaman bitirileceğinin sorulduğu Suriye tarafından atılan roketler, Kilis\'te tarihi bir camimize, sokaklara düştü. Namaz esnasında iki kardeşimiz şehit oldu. Batı bunu görüyor mu? Bize \'operasyonu çabuk tamamlayın\' diye akıl verenlere sesleniyorum; sizin ülkenizin şehirlerine, hemen yanı başındaki yerlerden teröristler tarafından roketler atılsa, bombalar yağdırılsa, ateşler açılsa acaba siz ne yaparsınız? Kiliselerinizin tepesine roketler düşse, içinde dua eden insanlar hayatlarını kaybetse sizin tepkiniz ne olur? Avrupa\'da oradaki mescitlerimiz yakılıyor. Havalimanında yolculuk yapacak olan vatandaşlarımız oralardaki PKK\'lıların saldırılarına uğruyor. Nerede güvenlik güçleri? Sadece seyirciler. Suriye konusunda bizi eleştirenlere birazcık vicdanlı olmaya, empati yapmaya çağırıyorum\" ifadelerini kullandı.

\"ÖSO\'YA TERÖRİST DİYENLER, TAM AKSİNE YPG\'NİN, PYD\'NİN, DEAŞ\'IN, PKK\'NIN TAM BENZERLERİDİR, TAM KENDİLERİDİR\"

Erdoğan, \"Özgür Suriye Ordusu\'nu \'terörist\' olarak vasıflandıran terbiyesizlere de açıkça söylüyorum, benim Mehmet\'imin yanında, bu mücadelenin içerisinde yer alan Özgür Suriye Ordusu, şahsiyetli, onurlu bir mücadelenin onlar da askerleridir, kendilerini alkışlıyorum. Özgür Suriye Ordusu mensuplarına terörist diyenler, tam aksine YPG\'nin, PYD\'nin, DEAŞ\'ın, PKK\'nın tam benzerleridir, tam kendileridir\" dedi.

\"SIRTIMIZI PYD\'YE YPG\'YE DAYADIK DİYEREK MEYDAN OKUYANLAR, ŞİMDİ UĞRADIKLARI DÜŞ KIRIKLIĞINI YAŞIYOR\"

Erdoğan, \"Daha düne kadar sırtımızı PYD\'ye YPG\'ye dayadık diyerek devletimize ve milletimize meydan okuyanlar, şimdi uğradıkları düş kırıklığını yaşıyor yaşamaya da devam edecekler. PKK, PYD\'nin, DEAŞ\'ın yakından uzaktan bunların İslam ile alakası yoktur. Sakın aldanmayın bunlar Allah, İslam tanımaz\" dedi.



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Haber: Hakime TORUN / ANKARA (DHA)