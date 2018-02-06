DHA ANKARA- Erdoğan: Afrin'deki bu operasyonlar kararlı bir şekilde devam ediyor, edecek İdlib'le devam edecek (2) 

\"PAPA\'NIN ÜLKEMİZLE YAKIN İŞBİRLİĞİNE ÖNEM VERDİĞİNİ GÖRDÜK\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan ziyaretine ilişkin \"Faydalı olduğuna inandığım bir görüşme gerçekleştirdik.Kudüs başta olmak üzere küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduğumuz sayın Papa\'nın ülkemizle yakın işbirliğine önem verdiğini gördük. Yabancı düşmanlığından duyduğumuz endişeyi Sayın Papa ile paylaştık. Kudüs meselesinde ortaya konulan dayanışma ciddi manada BM Genel Kurulu\'ndaki oylamayı sarsmıştır. 128 oyla Kudüs meselesinde Amerika adeta BM Genel Kurulu\'nda reddedilmiştir. Aynı şekilde asılsız Ermeni iddiaları konusudna hassayetimiiz kendine bir kez daha ifade etme imkanı buldum. Papa\'nın bu konuda oldukça makul bir yaklaşım içinde olduğunu belirtmek isterim\" dedi.

\"ZEYTİN DALI OPERASYONU BAŞARIYLA SÜRÜYOR\"

Erdoğan, \"Suriye\'nin Afrin bölgesindeki bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 20 Ocak\'ta başlattığımız Zeytin Dalı operasyonu başarıyla sürüyor. Verdiğimiz her şehit yüreğimizi yakıyor. Rakam olarak ifade edilen her bir kaybımızın annesiyle babasıyla kardeşiyle evliyse eşiyle varsa çocuğuyla başlı başına birer dünya olduğunu biliyoruz. Şehitler ölmez. Devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızla bu operasyonda da şehit olan kardeşlerimizin ailelerinin yanındayız yanında olmayı da sürdüreceğiz\" diye konuştu.

10 YAŞINDAKİ KIZIN ŞEHİTLERE YAZDIĞI ŞİİRİ OKUDU

Erdoğan, \"Türkiye bin yıldır olduğu gibi bugün de şehitlerinin ve gazilerinin omuzlarının üzerinde istiklaline ve istikbaline güvenle bakmayı sürdürüyor. Size Erzincan\'da yaşayan 10 yaşındaki kız evladımızın şehitlerimiz için yazdığı şiirden okumak istiyorum. Sayın Başbakan bunu iyi dinlemen lazım. \'Oğlun Şehit... çatma kaşını Anne. Metin ol da dik tut başını Anne. Gel; öp... kokla... mezar taşımı Anne. Akıtma gözünden yaşını Anne. Olsa da bu dünyada gönlün ezik. Eğilme kimseye tut başını dik. Bu duygular bize tanıdık bildik. Akıtma gözünden yaşını Anne. Ölüm vaktin gelsin kavuşacağız. Albayrak altında buluşacağız. Mahşerde birleşip sarılacağız. Akıtma gözünden yaşını Anne.\' Böyle vatan evlatları olduğu sürece kimse bu ülkede bayrakları indiremez, ezanları sustturamaz, özgürlüklerimize göz dikemez, sınırlarımız ötesinden bizi tehdit edemez. Biz tek vatan tek millet tek bayrak tek devlet diyerek kararımızı verdik tüm dünyaya da bunu ilan ettik. kim bunlara yan bakarsa yakasına yapışıp hesap sormak icap ederse 80 milyon tek vücut bunların tepesine binmek boyunumuzun borcudur\" ifadelerini kullandı.

\"BİZİ ÖYLE ÇOK ZORLADILAR Kİ SONUNDA UYUYAN DEVİ UYANDIRDILAR\"

Erdoğan, \"Barış için huzur için elimizden geleni yapmaktan çekinmeyiz. Son iki asrı hep fedakarlıkla geçirdik. Gözümüzün önünde yalanla, dalavereyle, ayak oyunlarıyla, diplomatik sahtekarlıklarla 5 milyon metrekarelik vatanımız adeta talan edildi, geriye kala kala 780 bin kilometrekare bu ülke kaldı. Anlaşılan o ki birileri bunu da bize herhalde çok görüyor. Bizi öyle çok zorladılar ki sonunda uyuyan devi uyandırdılar. Bunu böyle bilsinler\" dedi.

\"ULUSAL VE ULUSLARARASI SUÇ TEŞKİL EDİYOR ADIMLARIMIZI ATALIM\"

Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika\'nın, terör örgütlerine silah desteğine karşı, uluslararası hukuk kapsamında Türkiye\'nin bir girişimi olup olamayacağına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, \"Bunların her türlü çalışmasını yapıyoruz, yapacağız. Gerek ikili görüşmeler, gerek uluslararası mahkemeler noktası; bunların değerlendirmelerini yapıp atmamız gereken adımları da atacağız. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Terör örgütlerini ortağına karşı saldırtıyorusun. Ulusal ve uluslararası suç teşkil ediyor adımlarımızı atalım\" açıklamasında bulundu.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ VE TÜKİYE BAROLAR BİRLİĞİ\'NE İLİŞKİN AÇIKLAMA: \'TÜRK\' İFADESİ SÜRATLE ÇIKARILMALI

Erdoğan, Türk Tabipler Birliği ve Tükiye Barolar Birliği\'ne ilişkin \"Bir defa onun başındaki \'Türk\' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Tükiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey. Çünkü bunların milli, yerli vatanı koruma ile ilgili mücadelede yanımızda yer alma gibi bir durum yok tam aksine karşımızda olam gibi durumları var\" dedi.



Görüntü dökümü

-Erdoğan\'ın konuşması

-Detaylar

Haber: Hakime TORUN-Nursima KESKİN / ANKARA (DHA)